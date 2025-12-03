घर तक छोड़ आओ... बॉडीबिल्डर के डोले-शोले पर फिदा हुई दूसरे की गर्लफ्रेंड, वीडियो देख खौला यूजर्स का खून
वायरल हो रहे वीडियो में एक बॉडीबिल्डर के सामने दूसरे की गर्लफ्रेंड का रिएक्शन देखकर इंटरनेट दो हिस्सों में बंट गया. कुछ लोग वीडियो को देखकर मजे ले रहे तो कुछ इसे रिलेशनशिप का रेड फ्लैग तक कह रहे हैं.
सोशल मीडिया पर हर दिन कोई न कोई वीडियो वायरल होता है. इनमें कुछ क्लिप ऐसी होती हैं जो लोगों को हंसाते-हंसाते गुस्सा भी दिला देती हैं. ऐसा ही एक नया वीडियो सोशल मीडिया पर बवाल मचा रहा है. वायरल हो रहे वीडियो में एक बॉडीबिल्डर के सामने दूसरे की गर्लफ्रेंड का रिएक्शन देखकर इंटरनेट दो हिस्सों में बंट गया. कुछ लोग इस वीडियो को देखकर मजे ले रहे हैं तो कुछ इसे रिलेशनशिप का रेड फ्लैग तक कह रहे हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को देखकर लोगों की राय भी अलग-अलग है.
वीडियो में क्या दिखाई दिया?
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहे इस वीडियो को @ansarifitness01 नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. वायरल वीडियो में देखा जाता है कि एक युवक अपनी बॉडी दिखाते हुए कैमरे के सामने पोज करता है; वहीं पास खड़ी लड़की उसे इस तरह से लगातार देखें जाती है जैसे लगता है मानो उसे दुनिया की सारी खुशियां एक ही जगह मिल गई हो. उसके चेहरे की स्माइल और घर तक छोड़ आओ जैसा एक्सप्रेशन इंटरनेट पर मीम मटेरियल बन गया है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में लड़की लगातार बॉडीबिल्डर के डोले-शोले को निहारती रहती है और उसका चेहरा खुशी से चमक उठता है. इस दौरान उस लड़की के साथ खड़े लड़के के एक्सप्रेशन भी वायरल हो गए. यह पूरा वीडियो बिल्कुल फिल्मी सीन जैसा लगता है और इसी वजह से यह सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. वहीं वायरल हो रहे इस वीडियो पर अब तक हजारों व्यूज, 181K लाइक्स और कई कमेंट्स भी आ चुके हैंं.
यूजर्स बोले दीदी का तो दिल गार्डन-गार्डन हो गया
यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही कमेंट्स की बाढ़ आ गई. किसी ने इस वीडियो को देखकर हंसी उड़ाई तो किसी ने ताना मारा और कुछ ने इसे पूरी तरह स्क्रिप्टेड बता दिया. इस वीडियो को देखकर एक यूजर कमेंट करता है कि दीदी का दिल तो गार्डन-गार्डन हो गया. वहीं एक और यूजर कमेंट करता है हो गई इंप्रेस, बस बोलना ही बाकी है. वहीं एक और यूजर लिखता है भाभी जी तो फिदा हो गई. एक यूजर ने तो इसे ओवर एक्टिंग बताते हुए कमेंट किया कि ओवर एक्टिंग के 150 काट. वहीं एक और यूजर ने इस वीडियो को स्क्रिप्टेड बता दिया और कमेंट किया कि 100% स्क्रिप्टेड. वहीं एक यूजर कमेंट करता है की बहन प्लीज अपनी नस मत काट लेना.
