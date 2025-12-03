हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Delhi MCD By-Election Result: दिल्ली के 12 वार्डों पर किसकी हुई जीत, सामने आए विजेताओं के नाम, यहां देखें लिस्ट

Delhi MCD By-Election Result: दिल्ली के 12 वार्डों पर किसकी हुई जीत, सामने आए विजेताओं के नाम, यहां देखें लिस्ट

MCD By-election Result Winner List: दिल्ली MCD उपचुनाव में संगम विहार से कांग्रेस, दक्षिण पुरी से AAP और चांदनी चौक व शालीमार बाग से BJP ने जीत दर्ज की. कई वार्डों में कड़ी टक्कर चल रही है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 03 Dec 2025 10:30 AM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली नगर निगम (MCD) के 12 वार्डों पर हुए उपचुनाव के नतीजे सामने आने लगे हैं. शुरुआती दौर से लेकर घोषित नतीजों तक, कई सीटों पर दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है. कहीं बीजेपी ने अपना दबदबा दिखाया, तो कहीं AAP ने अपनी मौजूदगी मजबूत की है. इस बीच कांग्रेस ने भी एक अहम सीट पर जीत हासिल कर चौंकाया है. बीजेपी की रेखा रानी दिचाऊं कलां से 5637 वोटों से शानदार जीत दर्ज की. 

संगम विहार में कांग्रेस की दमदार जीत

संगम विहार वार्ड में कांग्रेस ने शानदार वापसी करते हुए जीत दर्ज की है. यहां कांग्रेस उम्मीदवार सुरेश चौधरी को 12,766 वोट मिले, जबकि बीजेपी के सुभ्रजीत गौतम 9,138 वोट के साथ दूसरे स्थान पर रहे. यह जीत कांग्रेस के लिए एक लंबे अंतराल के बाद बड़ा मनोबल बढ़ाने वाला परिणाम मानी जा रही है.

दक्षिण पुरी में AAP का कब्जा कायम

दक्षिण पुरी वार्ड में आम आदमी पार्टी ने अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखी. AAP उम्मीदवार राम स्वरूप कनौजिया ने 12,372 वोट हासिल कर जीत दर्ज की, जबकि बीजेपी की रोहिणी 10,110 वोट पाकर दूसरे स्थान पर रहीं. यह जीत AAP के लिए दक्षिणी दिल्ली में जनता के भरोसे का संकेत मानी जा रही है.

चांदनी चौक और शालीमार बाग में बीजेपी का दबदबा

चांदनी चौक वार्ड में बीजेपी ने अपनी पकड़ कायम रखते हुए जीत हासिल की. यहां भाजपा उम्मीदवार सुमन गौर गुप्ता को 7,825 वोट मिले, जबकि आम आदमी पार्टी के हर्ष शर्मा ने 6,643 वोट प्राप्त किए. चांदनी चौक जैसे ऐतिहासिक और भीड़भाड़ वाले इलाके में यह जीत बीजेपी के लिए राजनीतिक रूप से उत्साहजनक मानी जा रही है. द्वारका बी सीट से बीजेपी की मनीषा देवी जीत दर्ज कर ली है.

शालीमार बाग वार्ड में बीजेपी ने और भी ज्यादा मजबूत प्रदर्शन किया. इस सीट से भाजपा की अनीता जैन को 16,843 वोट मिले, जो इस उपचुनाव में सबसे बड़े अंतर वाली जीतों में से एक है. दूसरी ओर, AAP उम्मीदवार बबीता राणा को 6,742 वोट मिले. शालीमार बाग की यह बड़ी जीत राजधानी के उत्तरी क्षेत्रों में बीजेपी की मजबूत पकड़ को दर्शाती है.

AIFB ने भी दिखाई मौजूदगी

दिल्ली की राजनीति में आम तौर पर AAP और बीजेपी के बीच मुकाबला दिखता है, लेकिन इस बार ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक (AIFB) ने भी एक सीट पर बढ़त बनाकर सबका ध्यान खींचा है. यह बढ़त बताती है कि कुछ वार्डों में स्थानीय मुद्दों और क्षेत्रीय नेताओं का प्रभाव भी गहरा है.

विनोद नगर पर सबसे ज्यादा निगाहें

12 वार्डों में से सबसे रोचक मुकाबला विनोद नगर वार्ड में देखने को मिल रहा है. यहां मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है. इस सीट पर BJP से सरला चौधरी, AAP से गीता रावत, और स्वतंत्र/छोटे दलों के कई उम्मीदवार मैदान में हैं.

कुल 36.47% मतदान के साथ विनोद नगर में वोटिंग औसत से कम रही, जिससे नतीजों के और भी रोमांचक होने की संभावना है. यह सीट बीजेपी के लिए MCD में अपनी पकड़ मजबूत करने का मौका है, वहीं AAP के लिए दक्षिण और पूर्वी दिल्ली में बढ़ते प्रभाव का संकेत बन सकती है.

Published at : 03 Dec 2025 10:14 AM (IST)
DELHI MCD MCD By Election MCD By-Election Result
