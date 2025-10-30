किसी अप्सरा से कम नहीं हैं मिथुन चक्रवर्ती की बहू, तस्वीरों में देखें मदालसा शर्मा की खूबसूरती

मदालसा इस तस्वीर में एक नेवी ब्लू पिनस्ट्राइप को-ऑर्ड सेट पहने हुई हैं. इस सेट में एक क्रॉप जैकेट और मैचिंग मिनी स्कर्ट शामिल है. उन्होंने अंदर एक सफ़ेद टॉप पहना है और नीचे काले रंग की टाइट्स पहनी हैं, जिससे उनका यह लुक फ़ॉर्मल और ट्रेंडी का अच्छा मिक्स लग रहा है. एक्सेसरीज में, उन्होंने अपनी कमर पर एक पतली ब्राउन बेल्ट बांधी है और सिर पर काले और सफेद रंग की कैप लगाई है. यह लुक कैज़ुअल, स्पोर्टी और चिक का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है.