किसी अप्सरा से कम नहीं हैं मिथुन चक्रवर्ती की बहू, तस्वीरों में देखें मदालसा शर्मा की खूबसूरती

किसी अप्सरा से कम नहीं हैं मिथुन चक्रवर्ती की बहू, तस्वीरों में देखें मदालसा शर्मा की खूबसूरती

Madalsa's Beauty: मिथुन चक्रवर्ती की बहू, मदालसा शर्मा अपनी खूबसूरती के लिए हमेशा चर्चा में रहती हैं. सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें तहलका मचा देती हैं

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 30 Oct 2025 12:43 PM (IST)
Madalsa's Beauty: मिथुन चक्रवर्ती की बहू, मदालसा शर्मा अपनी खूबसूरती के लिए हमेशा चर्चा में रहती हैं. सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें तहलका मचा देती हैं

मिथुन चक्रवर्ती की बहू और टीवी शो अनुपमा में काव्या के किरदार से फेमस हुईं मदालसा शर्मा अपनी खूबसूरती और स्टाइल के लिए हमेशा चर्चा में रहती हैं. उनकी हाल ही में कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई हैं, जिसमें उनका ग्लैमरस लुक देखने को मिल रहा है. फैंस उनकी इन तस्वीरों को खूब पसंद कर रहे हैं.

1/10
इस फोटो में मदालसा ने सफेद वन-शोल्डर मिनी ड्रेस पहनी है, जिसमें रफल और ड्रेपिंग का काम है. उन्होंने ट्रांसपेरेंट हील्स और लम्बे इयररिंग्स पहने हैं. बाल खुले और वेवी हैं, मेकअप ग्लैम है. यह लुक कॉकटेल पार्टी या नाइट आउट के लिए परफेक्ट है.
इस फोटो में मदालसा ने सफेद वन-शोल्डर मिनी ड्रेस पहनी है, जिसमें रफल और ड्रेपिंग का काम है. उन्होंने ट्रांसपेरेंट हील्स और लम्बे इयररिंग्स पहने हैं. बाल खुले और वेवी हैं, मेकअप ग्लैम है. यह लुक कॉकटेल पार्टी या नाइट आउट के लिए परफेक्ट है.
2/10
यहां मदालसा ने कैमल रंग का ट्रेंच कोट पहना है, जो बेल्ट से बंधा है. इसके नीचे गहरे रंग का टॉप और स्कार्फ है. बाल लूज बन में बंधे हैं और मेकअप हल्का लेकिन ग्लैम है. यह लुक सर्दी में ट्रैवल करने के लिए क्लासी और स्टाइलिश लगता है.
यहां मदालसा ने कैमल रंग का ट्रेंच कोट पहना है, जो बेल्ट से बंधा है. इसके नीचे गहरे रंग का टॉप और स्कार्फ है. बाल लूज बन में बंधे हैं और मेकअप हल्का लेकिन ग्लैम है. यह लुक सर्दी में ट्रैवल करने के लिए क्लासी और स्टाइलिश लगता है.
3/10
यहां मदालसा ने बर्फ वाले माहौल के लिए सफेद रंग का वुलन स्वेटर ड्रेस पहना है. इसके साथ नीली जींस और सफेद जूते पहने हैं. उन्होंने सिर पर वुलन टोपी लगाई है और एक छोटी काली बैग भी ली है. बाल खुले हैं और मेकअप नैचुरल है.
यहां मदालसा ने बर्फ वाले माहौल के लिए सफेद रंग का वुलन स्वेटर ड्रेस पहना है. इसके साथ नीली जींस और सफेद जूते पहने हैं. उन्होंने सिर पर वुलन टोपी लगाई है और एक छोटी काली बैग भी ली है. बाल खुले हैं और मेकअप नैचुरल है.
4/10
इस तस्वीर में मदालसा डार्क ब्लू रंग के लंबे गाउन में हैं. गाउन सैटिन का है, जिसमें डीप वी-नेक है और नीचे बहुत बड़ा फ्लेयर है. उन्होंने बहुत कम ज्वेलरी पहनी है और बाल खुले रखे हैं. मेकअप सॉफ्ट और नैचुरल है.
इस तस्वीर में मदालसा डार्क ब्लू रंग के लंबे गाउन में हैं. गाउन सैटिन का है, जिसमें डीप वी-नेक है और नीचे बहुत बड़ा फ्लेयर है. उन्होंने बहुत कम ज्वेलरी पहनी है और बाल खुले रखे हैं. मेकअप सॉफ्ट और नैचुरल है.
5/10
इस लुक में उन्होंने पूरी तरह से काले कपड़े पहने हैं, ऊपर सीक्वेंस वाला शाइनी टॉप और नीचे प्लीटेड स्कर्ट. उन्होंने काले स्टॉकिंग्स पहने हैं और एक्सेसरीज़ बहुत कम रखी हैं. बाल खुले और वेवी हैं, मेकअप में स्मोकी आईज़ और ग्लॉसी लिप्स हैं. यह लुक पार्टी या क्लब नाइट के लिए परफेक्ट है.
इस लुक में उन्होंने पूरी तरह से काले कपड़े पहने हैं, ऊपर सीक्वेंस वाला शाइनी टॉप और नीचे प्लीटेड स्कर्ट. उन्होंने काले स्टॉकिंग्स पहने हैं और एक्सेसरीज़ बहुत कम रखी हैं. बाल खुले और वेवी हैं, मेकअप में स्मोकी आईज़ और ग्लॉसी लिप्स हैं. यह लुक पार्टी या क्लब नाइट के लिए परफेक्ट है.
6/10
यहां मदालसा स्काई ब्लू रंग की छोटी और हल्की ड्रेस में हैं. ड्रेस में पतली स्ट्रैप्स और नीचे हल्की फ्रिल है. कपड़े में हल्का शिमर है जो धूप में चमक रहा है. उन्होंने बस कुछ फ्रिल पहनी हैं, बाल खुले रखे हैं और मेकअप बहुत हल्का है. उनका यह लुक बहुत फ्रेशऔर समर वाइब्स से भरा है.
यहां मदालसा स्काई ब्लू रंग की छोटी और हल्की ड्रेस में हैं. ड्रेस में पतली स्ट्रैप्स और नीचे हल्की फ्रिल है. कपड़े में हल्का शिमर है जो धूप में चमक रहा है. उन्होंने बस कुछ फ्रिल पहनी हैं, बाल खुले रखे हैं और मेकअप बहुत हल्का है. उनका यह लुक बहुत फ्रेशऔर समर वाइब्स से भरा है.
7/10
मदालसा ने इस तस्वीर में एक खूबसूरत ट्रेडिशनल लहंगा पहना है. लहंगे में लाल, पीला और गोल्डन रंग है और उस पर भारी कढ़ाई की गई है. उन्होंने इसके साथ लाल रंग की चोली और फिरोज़ी रंग का दुपट्टा लिया है, जिस पर गोल्डन बॉर्डर का काम है. ज्वेलरी में उन्होंने चौड़ा हार, झुमके, कंगन और लाल चूड़ियाँ पहनी हैं. उनका मेकअप स्मोकी आईज़ और डार्क लिप्स वाला है. बाल खुले और हल्के कर्ल में हैं. ये लुक किसी शादी के लिए एकदम सही है.
मदालसा ने इस तस्वीर में एक खूबसूरत ट्रेडिशनल लहंगा पहना है. लहंगे में लाल, पीला और गोल्डन रंग है और उस पर भारी कढ़ाई की गई है. उन्होंने इसके साथ लाल रंग की चोली और फिरोज़ी रंग का दुपट्टा लिया है, जिस पर गोल्डन बॉर्डर का काम है. ज्वेलरी में उन्होंने चौड़ा हार, झुमके, कंगन और लाल चूड़ियाँ पहनी हैं. उनका मेकअप स्मोकी आईज़ और डार्क लिप्स वाला है. बाल खुले और हल्के कर्ल में हैं. ये लुक किसी शादी के लिए एकदम सही है.
8/10
इस तस्वीर में मदालसा ने काले रंग की जालीदार ड्रेस पहनी है, जिसके नीचे बिकिनी है. ड्रेस में हल्का शिमरी काम है. उन्होंने इस लुक को बहुत सिंपल रखा है एक्सेसरीज़ कम हैं, बाल ऊपर बांध रखे हैं और मेकअप हल्का है. यह लुक बीच या पूल पार्टी के लिए कंफर्टेबल और स्टाइलिश है.
इस तस्वीर में मदालसा ने काले रंग की जालीदार ड्रेस पहनी है, जिसके नीचे बिकिनी है. ड्रेस में हल्का शिमरी काम है. उन्होंने इस लुक को बहुत सिंपल रखा है एक्सेसरीज़ कम हैं, बाल ऊपर बांध रखे हैं और मेकअप हल्का है. यह लुक बीच या पूल पार्टी के लिए कंफर्टेबल और स्टाइलिश है.
9/10
मदालसा इस तस्वीर में एक नेवी ब्लू पिनस्ट्राइप को-ऑर्ड सेट पहने हुई हैं. इस सेट में एक क्रॉप जैकेट और मैचिंग मिनी स्कर्ट शामिल है. उन्होंने अंदर एक सफ़ेद टॉप पहना है और नीचे काले रंग की टाइट्स पहनी हैं, जिससे उनका यह लुक फ़ॉर्मल और ट्रेंडी का अच्छा मिक्स लग रहा है. एक्सेसरीज में, उन्होंने अपनी कमर पर एक पतली ब्राउन बेल्ट बांधी है और सिर पर काले और सफेद रंग की कैप लगाई है. यह लुक कैज़ुअल, स्पोर्टी और चिक का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है.
मदालसा इस तस्वीर में एक नेवी ब्लू पिनस्ट्राइप को-ऑर्ड सेट पहने हुई हैं. इस सेट में एक क्रॉप जैकेट और मैचिंग मिनी स्कर्ट शामिल है. उन्होंने अंदर एक सफ़ेद टॉप पहना है और नीचे काले रंग की टाइट्स पहनी हैं, जिससे उनका यह लुक फ़ॉर्मल और ट्रेंडी का अच्छा मिक्स लग रहा है. एक्सेसरीज में, उन्होंने अपनी कमर पर एक पतली ब्राउन बेल्ट बांधी है और सिर पर काले और सफेद रंग की कैप लगाई है. यह लुक कैज़ुअल, स्पोर्टी और चिक का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है.
10/10
इस तस्वीर में मदालसा ने हल्के नीले रंग का डेनिम क्रॉप टॉप और फ्लेयर्ड मिनी स्कर्ट पहनी है. इसके साथ उन्होंने ओवर-द-नी बूट्स पहने हैं. बाल खुले और हल्के वेवी हैं. मेकअप फ्रेश और एक्सेसरीज़ सिंपल हैं. यह लुक कैज़ुअल आउटिंग या ब्रंच के लिए मज़ेदार और यंग फील देता है.
इस तस्वीर में मदालसा ने हल्के नीले रंग का डेनिम क्रॉप टॉप और फ्लेयर्ड मिनी स्कर्ट पहनी है. इसके साथ उन्होंने ओवर-द-नी बूट्स पहने हैं. बाल खुले और हल्के वेवी हैं. मेकअप फ्रेश और एक्सेसरीज़ सिंपल हैं. यह लुक कैज़ुअल आउटिंग या ब्रंच के लिए मज़ेदार और यंग फील देता है.
Published at : 30 Oct 2025 12:43 PM (IST)
Tags :
Mithun Chakraborty Madalsa Sharma Madalsa Chakraborty

Photo Gallery

