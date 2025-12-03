तेलुगू फिल्मों को क्रेज लोगों में आजकल काफी बढ़ता जा रहा है. लोग बॉलीवुड की जगह साउथ की फिल्मों को देखना ज्यादा पसंद कर रहे हैं. सिनेमाघरों के बाद ये फिल्में काफी जल्दी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो जाती हैं इस वजह से लोगों को इनके ओटीटी रिलीज क इंतजार रहता है. इस हफ्ते भी कई शानदार फिल्में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने जा रही हैं. इसमें रश्मिका मंदाना की द गर्लफ्रेंड भी शामिल है. आइए आपको बताते हैं कौन-सी चार तेलुगू फिल्में ओटीटी पर कब और कहां रिलीज होने वाली हैं.

द गर्लफ्रेंड

इस लिस्ट में पहले नंबर पर रश्मिका मंदाना और धीक्षित शेट्टी की रोमांटिक फिल्म द गर्लफ्रेंड है. ये फिल्म बीते महीने सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और इसे बहुत पसंद भी किया गया था. अब 5 दिसंबर को द गर्लफ्रेंड नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है.

डिएस इरा

ये एक मलयालम फिल्म है जिसका डब्ड वर्जन ओटीटी पर रिलीज हो रहा है. मलयालम स्टार प्रणव मोहनलाल, सुष्मिता भट की ये एक हॉरर थ्रिलर फिल्म है. इस फिल्म को सिनेमाघरों पर काफी पसंद किया गया है. सिनेमाघरों पर धमाल मचाने के बाद डिएस इरा ओटीटी पर तेलुगू में रिलीज हो रही है. ये फिल्म 5 दिसंबर को जियोहॉटस्टार पर रिलीज होगी.

स्टीफन

स्टीफन एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है. जिसमें गोमती शंकर, माइकल थंगादुरई, स्मृति वेंकट अहम किरदार निभाते नजर आए हैं. इस फिल्म की कहानी काफी इंटरेस्टिंग है. ये 5 दिसंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने जा रही है.

द ग्रेट प्री-वेडिंग शो

द ग्रेट प्री-वेडिंग शो की कहानी एक छोटे शहर के फोटोग्राफर रमेश और उसके असिस्टेंट की है, जो एक लोकल पॉलिटिशियन के प्री-वेडिंग शूट की तस्वीरों वाला मेमोरी कार्ड खो देते हैं. ये फिल्म नवंबर में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और अब ओटीटी पर 5 दिसंबर को जी5 पर रिलीज होने जा रही है.

