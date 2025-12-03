झारखंड में JMM-कांग्रेस का गठबंधन रहेगा या टूटेगा? हेमंत सोरेन के नेता ने दे दिया जवाब
झारखंड की सरकार में भारी उलट-पलट के कयासों के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेता का बड़ा बयान आया है. झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) और कांग्रेस के गठबंधन टूटने की अटकलों पर विराम लगाते हुए झामुमो नेता मनोज पांडेय ने स्थिति स्पष्ट कर दी है.
मनोज पांडेय का कहना है कि हेमंत सोरेन की सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी. गठबंधन टूटने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होगा. गठबंधन टूटेगा भी क्यों?
दिल्ली क्यों गए थे हेमंत सोरेन?
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिल्ली जाने के बाद चल रहे सियासी अटकलों पर भी JMM नेता मनोज पांडेय ने जवाब दिया है. उन्होंने कहा है कि हेमंत सोरेन निजी कारणों से दिल्ली गए थे. झारखंड को लेकर बेवजह की अटकलें लगाई जा रही हैं. झारखंड सरकार अपना पांच साल का कार्यकाल पूरा करेगी.(ये ब्रेकिंग न्यूज़ स्टोरी है और इसे अपडेट किया जा रहा है. ताजा अपडेट के लिए कृपया रिफ्रेश करें)
