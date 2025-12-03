हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
इस स्टेट में निकली क्लर्क के पदों पर वैकेंसी, जानें कैसे और कब तक कर सकते हैं अप्लाई?

इस स्टेट में निकली क्लर्क के पदों पर वैकेंसी, जानें कैसे और कब तक कर सकते हैं अप्लाई?

PSSSB ने पंजाब के विभिन्न विभागों में क्लर्क और क्लर्क आईटी के 70 पदों पर भर्ती जारी की है. जिसके लिए आवेदन 26 दिसंबर 2025 तक ऑनलाइन किए जा सकते हैं.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 03 Dec 2025 09:58 AM (IST)
PSSSB ने पंजाब के विभिन्न विभागों में क्लर्क और क्लर्क आईटी के 70 पदों पर भर्ती जारी की है. जिसके लिए आवेदन 26 दिसंबर 2025 तक ऑनलाइन किए जा सकते हैं.

पंजाब अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (PSSSB) ने क्लर्क के पदों पर भर्ती भर्ती निकाली है. जिसके लिए उम्मीदवार आधिकारिक साइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.

ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 26 नवंबर 2025 से शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार 26 दिसंबर 2025 तक कभी भी फॉर्म भर सकते हैं.
ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 26 नवंबर 2025 से शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार 26 दिसंबर 2025 तक कभी भी फॉर्म भर सकते हैं.
राज्य के विभिन्न विभागों जैसे पशुपालन, वित्त, खेल निदेशालय और अन्य कार्यालयों में क्लर्क और क्लर्क आईटी के 70 पदों पर नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है.
राज्य के विभिन्न विभागों जैसे पशुपालन, वित्त, खेल निदेशालय और अन्य कार्यालयों में क्लर्क और क्लर्क आईटी के 70 पदों पर नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है.
इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर डिग्री होनी चाहिए, साथ ही 120 घंटे का कंप्यूटर कोर्स या ओ-लेवल सर्टिफिकेट और 10वीं तक पंजाबी पढ़ी हुई होनी चाहिए. क्लर्क आईटी पद के लिए BCA, BSc IT या कंप्यूटर साइंस में डिग्री जरूरी की गई है.
इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर डिग्री होनी चाहिए, साथ ही 120 घंटे का कंप्यूटर कोर्स या ओ-लेवल सर्टिफिकेट और 10वीं तक पंजाबी पढ़ी हुई होनी चाहिए. क्लर्क आईटी पद के लिए BCA, BSc IT या कंप्यूटर साइंस में डिग्री जरूरी की गई है.
आयु सीमा 18 से 37 वर्ष तय की गई है, जिसमें आरक्षित वर्ग को नियमों के अनुसार छूट मिलेगी. चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, टाइपिंग टेस्ट और दस्तावेज सत्यापन शामिल हैं.
आयु सीमा 18 से 37 वर्ष तय की गई है, जिसमें आरक्षित वर्ग को नियमों के अनुसार छूट मिलेगी. चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, टाइपिंग टेस्ट और दस्तावेज सत्यापन शामिल हैं.
सामान्य वर्ग के लिए 1000 रुपये, SC/BC/EWS के लिए 250 रुपये, PH के लिए 500 रुपये और एक्स-सर्विसमैन के लिए 200 रुपये आवेदन शुल्क तय किया गया है.
सामान्य वर्ग के लिए 1000 रुपये, SC/BC/EWS के लिए 250 रुपये, PH के लिए 500 रुपये और एक्स-सर्विसमैन के लिए 200 रुपये आवेदन शुल्क तय किया गया है.
आवेदन करने के लिए उम्मीदवार sssb.punjab.gov.in पर जाकर Clerk and Clerk IT Recruitment 2025 के लिंक से फॉर्म भर सकते हैं.
आवेदन करने के लिए उम्मीदवार sssb.punjab.gov.in पर जाकर Clerk and Clerk IT Recruitment 2025 के लिंक से फॉर्म भर सकते हैं.
Published at : 03 Dec 2025 09:58 AM (IST)
Embed widget