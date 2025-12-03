एक्सप्लोरर
इस स्टेट में निकली क्लर्क के पदों पर वैकेंसी, जानें कैसे और कब तक कर सकते हैं अप्लाई?
PSSSB ने पंजाब के विभिन्न विभागों में क्लर्क और क्लर्क आईटी के 70 पदों पर भर्ती जारी की है. जिसके लिए आवेदन 26 दिसंबर 2025 तक ऑनलाइन किए जा सकते हैं.
पंजाब अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (PSSSB) ने क्लर्क के पदों पर भर्ती भर्ती निकाली है. जिसके लिए उम्मीदवार आधिकारिक साइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 03 Dec 2025 09:58 AM (IST)
Tags :JOB Psssb Clerk Jobs 2025
नौकरी
6 Photos
इस स्टेट में निकली क्लर्क के पदों पर वैकेंसी, जानें कैसे और कब तक कर सकते हैं अप्लाई?
नौकरी
6 Photos
महाराष्ट्र पुलिस में निकली बंपर भर्ती, 7 दिसम्बर तक बढ़ी आवेदन की तारीख; जानें कैसे करें आवेदन
नौकरी
6 Photos
अमेरिका में ट्रक ड्राइवर को कितना वेतन मिलता है, इस नौकरी के लिए किन-किन डॉक्युमेंट्स की पड़ती है जरूरत?
नौकरी
6 Photos
ग्रेजुएट्स के लिए निकली अकाउंट्स असिस्टेंट के पदों पर वैकेंसी, 92 हजार से ज्यादा मिलेगी सैलरी; पढ़ें डिटेल्स
नौकरी
6 Photos
लाखों में चाहिए सैलरी तो करें इस भर्ती के लिए आवेदन, भरे जाएंगे असिस्टेंट मैनेजर और जेई के पद
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
2026 में क्या-क्या होने जा रहा? बाबा वेंगा की भविष्यवाणी दे रही बड़ी चेतावनी
झारखंड
झारखंड में JMM-कांग्रेस का गठबंधन रहेगा या टूटेगा? हेमंत सोरेन के नेता ने दे दिया जवाब
इंडिया
‘मैं भी इस्तेमाल करूंगा इसे अगर...’, संचार साथी ऐप को लेकर शशि थरूर का बड़ा बयान
क्रिकेट
सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शार्दूल ठाकुर ने बरपाया कहर, सिर्फ 7 गेंदों में झटके 4 विकेट
Advertisement
नौकरी
6 Photos
इस स्टेट में निकली क्लर्क के पदों पर वैकेंसी, जानें कैसे और कब तक कर सकते हैं अप्लाई?
एबीपी लाइव
Opinion