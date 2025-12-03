इस स्टेट में निकली क्लर्क के पदों पर वैकेंसी, जानें कैसे और कब तक कर सकते हैं अप्लाई?

इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर डिग्री होनी चाहिए, साथ ही 120 घंटे का कंप्यूटर कोर्स या ओ-लेवल सर्टिफिकेट और 10वीं तक पंजाबी पढ़ी हुई होनी चाहिए. क्लर्क आईटी पद के लिए BCA, BSc IT या कंप्यूटर साइंस में डिग्री जरूरी की गई है.