बिग बॉस 19 से एविक्ट होने के बाद कुनिका सदानंद ने मां संग बिताए खास पल, शेयर की क्यूट फोटोज
Kunickaa Sadanand Post: कुनिका सदानंद ने बिग बॉस 19 के घर से बाहर आते ही अपनी मां के साथ कुछ खास पल बिताए. जिसकी तस्वीरें उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की हैं. जो फैंस के बीच वायरल हो गईं.
बिग बॉस 19 से एविक्ट होने के बाद कुनीका सदानंद ने अपनी मां संग खास पल बिताए. एविक्शन के बाद यह उनका पहला मौका था जब उन्होंने परिवार के साथ समय बिताया. गोवा में बिताए गए इन खास पलों की कुछ तस्वीरें कुनीका ने सोशल मीडिया पर शेयर कीं, जो देखते ही देखते फैंस के बीच वायरल हो गईं. तस्वीरों में मां-बेटी का प्यार और नज़दीकियों की झलक साफ दिखाई दे रही है. फैंस ने भी इन पलों पर खूब प्यार बरसाया.
Published at : 30 Nov 2025 02:31 PM (IST)
