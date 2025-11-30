हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिग बॉस 19 से एविक्ट होने के बाद कुनिका सदानंद ने मां संग बिताए खास पल, शेयर की क्यूट फोटोज

बिग बॉस 19 से एविक्ट होने के बाद कुनिका सदानंद ने मां संग बिताए खास पल, शेयर की क्यूट फोटोज

Kunickaa Sadanand Post: कुनिका सदानंद ने बिग बॉस 19 के घर से बाहर आते ही अपनी मां के साथ कुछ खास पल बिताए. जिसकी तस्वीरें उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की हैं. जो फैंस के बीच वायरल हो गईं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 30 Nov 2025 02:31 PM (IST)
बिग बॉस 19 से एविक्ट होने के बाद कुनीका सदानंद ने अपनी मां संग खास पल बिताए. एविक्शन के बाद यह उनका पहला मौका था जब उन्होंने परिवार के साथ समय बिताया. गोवा में बिताए गए इन खास पलों की कुछ तस्वीरें कुनीका ने सोशल मीडिया पर शेयर कीं, जो देखते ही देखते फैंस के बीच वायरल हो गईं. तस्वीरों में मां-बेटी का प्यार और नज़दीकियों की झलक साफ दिखाई दे रही है. फैंस ने भी इन पलों पर खूब प्यार बरसाया.

1/7
कुनिका सदानंद बिग बॉस 19 से एविक्ट होने के बाद अपनी मां के साथ वेकेशन पर गोवा गई.
2/7
जिसकी तस्वीरें उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर को जहां दिनों मां बेटी का बेहद ही क्यूट बॉन्ड नजर आया.
3/7
तस्वीरें शेयर करते हुए कुनिका ने बड़ा ही प्यारा कैप्शन भी लिखा. उन्होंने लिखा, 'मेरी स्ट्रांग मम्मा, बिग बॉस 19 एविक्शन के बाद गोवा मेरी पहली डेस्टिनेशन.'
4/7
उनकी ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही हैं जहां फैंस जमकर प्यार लुटा रहे हैं.
5/7
बता दें कि, कुनिका सदानंद की बिग बॉस 19 की जर्नी अब खत्म हो चुकी हैं.
6/7
दरअसल पिछले हफ्ते शहबाज बदेशाह को छोड़कर पूरा घर नॉमिटेडेड था.
7/7
और इसने सबसे कम वोट कुनिका को मिले थे, इसलिए वो घर से बेघर हो गई थी.
Published at : 30 Nov 2025 02:31 PM (IST)
Tags :
Bigg Boss Kunickaa Sadanand

टेलीविजन फोटो गैलरी

प्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट असअबाउट अस

