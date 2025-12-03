सोशल मीडिया उस पल का इंतजार करता है जब कोई आम इंसान कुछ ऐसा कर दे, जिसे देखकर पूरा इंटरनेट दंग रह जाए. इस बार वायरल होने वाली क्लिप किसी सेलिब्रिटी की नहीं, बल्कि एक नई-नवेली दुल्हन की है, जो मुंह दिखाई की रस्म में अचानक गिटार बजाने बैठ गई. पीली लहंगे जैसी साड़ी, सिर पर घूंघट और हाथों में चूड़ियां. ऐसे पारंपरिक अंदाज में बैठी दुल्हन को देखकर किसी ने भी नहीं सोचा था कि वह गिटार से पूरा माहौल ही बदल देगी. लेकिन जैसे ही उसने गिटार थामा, पूरा कमरा खुशी और हैरानी से गूंज उठा, यही पल अब तेजी से वायरल हो रहा है.

मुंह दिखाई पर बहू बनी रॉकस्टार

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक नवविवाहिता दुल्हन अपने मुंह दिखाई की रस्म के दौरान सबको चौंकाते हुए गिटार बजाती नजर आ रही है. आमतौर पर इस रस्म में दुल्हन बस बैठती है, बड़े-बुजुर्ग आशीर्वाद देते हैं और महिलाएं रस्म निभाती हैं. लेकिन इस दुल्हन ने जैसे ही हाथ में ब्लैक गिटार उठाया, कमरा अचानक शांत हो गया. सब सोचने लगे कि आखिर घूंघट में बैठी बहू अब क्या करने वाली है.

जमकर बजाया गिटार, देखती रह गईं महिलाएं

वीडियो में दिखता है कि कमरे में कई महिलाएं बैठी हैं, कुछ दुल्हन के पास, कुछ पीछे. सबके चेहरों पर वही भाव जिज्ञासा, हैरानी और थोड़ी-सी उत्सुकता. दुल्हन पीले रंग की पारंपरिक पोशाक में है और घूंघट की वजह से चेहरा भी पूरी तरह नहीं दिख रहा. लेकिन जैसे ही वह स्ट्रिंग्स पर हाथ चलाती है, कमरे में बैठी महिलाएं एकटक उसे देखते रह जाती हैं, इसके बाद दुल्हन शानदार तरीके से गिटार बजाती है और गाना गाती है जिसके बाद मोहल्ले की औरतें देखती रह जाती हैं.

यूजर्स बोले, बहू तो रॉकस्टार निकली

वीडियो को arsh__utkarsh नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन भी दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...बहू तो रॉकस्टार निकली. एक और यूजर ने लिखा...अब मोहल्ले की आंटियां चुगली करेंगी. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...ये सही था. मुंह दिखाई पर अचानक वक्त और जज्बात पलट दिए.

