घर के लिए कौन सा रूम हीटर सबसे सही रहता है? जान लें जवाब

Room Heater Tips: देश में सर्दियों की दस्तक हो चुकी है और कई शहरों में ठंड अपनी पकड़ मजबूत कर रही है. ऐसे मौसम में घर के भीतर गर्माहट बनाए रखना जरूरी हो जाता है, खासकर तब जब सुबह और रात का तापमान तेजी से गिरने लगे. बाजार में तरह–तरह के रूम हीटर मौजूद हैं, लेकिन हर मॉडल हर घर के लिए सही नहीं होता.

यहां से चीज साफ होती है कि सही हीटर वही है जो आपके कमरे के आकार, जरूरत और बजट के मुताबिक काम करे. एक छोटा रूम हो तो कम वॉट का हीटर भी काफी रहता है, जबकि बड़े कमरों के लिए ज्यादा पावर वाला हीटर ही सही तापमान दे पाता है. इसलिए खरीदने से पहले हीटर की पावर, कवरेज एरिया और उसके इस्तेमाल का तरीका समझना जरूरी है.

कौन सा हीटर किस तरह के कमरे में बेहतर काम करता है?

अगर इन सर्दियों में आप अपने कमरे के लिए हीटर खरीदना चाह रहे हैं. तो हीटर चुनने के लिए पहले आपको उसके टाइप को समझना होगा. हीटर कई तरह के होते हैं. कन्वेक्शन हीटर पूरे कमरे में बराबर गर्मी फैलाने की क्षमता रखते हैं. इनका काम गर्म हवा सर्क्युलेट करना है. जिससे थोड़ी देर में पूरा रूम आरामदायक महसूस होने लगता है. यह मिडिल टाइप से लेकर बड़े कमरों के लिए अच्छे माने जाते हैं.

दूसरी ओर रेडिएंट हीटर सीधी गर्मी देते हैं और छोटे स्पेस के लिए बेहतर साबित होते हैं. यानी अगर आप सोफे या कुर्सी पर बैठे हैं और सिर्फ अपने आसपास गर्माहट चाहते हैं. तो यह ऑप्शन आपके लिए बिल्कुल सही है. ब्लोअर हीटर भी इंस्टेंट गर्मी देते हैं और छोटे कमरों के लिए काफी सही रहते हैं. यह तेजी से हवा फेंकते हैं. इसलिए इन्हें बेडरूम या ऑफिस के छोटे केबिन में इस्तेमाल किया जा सकता है.

बड़े कमरों के लिए कौन सा सही है?

अगर आपका कमरा बड़ा है या आपको लंबे समय तक गर्माहट चाहिए. तो ऑयल हीटर अच्छा ऑप्शन हैं. इनमें गर्म तेल के जरिए तापमान बनाए रखा जाता है. इसलिए कमरे में नरम और स्थिर गर्मी मिलती है. छोटे बच्चों वाले घरों में भी इन्हें सुरक्षित माना जाता है. रूम हीटर यानी ट्यूबलर या कॉइल बेस्ड हीटर भी बड़े रूम में अच्छा काम करते हैं और कमरे को देर तक गर्म रखते हैं.

वहीं इंफ्रारेड हीटर कम बजट वालों के लिए फायदेमंद हैं. क्योंकि यह छोटी जगह में तुरंत गर्माहट देते हैं और इनकी कीमत भी कम होती है. याद रखें कि रूम का साइज देखकर हीटर की वॉट क्षमता तय करें. जैसे 200 वर्ग फीट के कमरे के लिए लगभग 2000 वॉट का हीटर सही रहेगा. हीटर खरीदने से पहले इन बातों पर ध्यान जरूर दें.

