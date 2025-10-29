हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनजेनिफर विंगेट की 10 खूबसूरत तस्वीरें, 18 की उम्र में गजब ढाती थीं करण सिंह ग्रोवर की एक्स वाइफ

जेनिफर विंगेट की 10 खूबसूरत तस्वीरें, 18 की उम्र में गजब ढाती थीं करण सिंह ग्रोवर की एक्स वाइफ

Jennifer Winget Phoros: जेनिफर विंगेट अपने परफेक्ट फिगर और ग्लैमरस अवतार के लिए अक्सर चर्चा में रहती हैं. हम आपको उनके जवानी के दिनों की खूबसूरत तस्वीरें दिखा रहे हैं जिनमें वो कमाल दिख रही हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 29 Oct 2025 09:51 PM (IST)
Jennifer Winget Phoros: जेनिफर विंगेट अपने परफेक्ट फिगर और ग्लैमरस अवतार के लिए अक्सर चर्चा में रहती हैं. हम आपको उनके जवानी के दिनों की खूबसूरत तस्वीरें दिखा रहे हैं जिनमें वो कमाल दिख रही हैं.

18 साल की उम्र में जेनिफर विंगेट बेहद प्यारी और मासूम लगती थीं. उनके चेहरे की सादगी और आंखों की चमक हर किसी का ध्यान खींच लेती थी. उस समय उनका ग्लैमरस लुक और कॉन्फिडेंट अंदाज भी लोगों को अट्रैक्ट करता था.

1/10
टीवी इंडस्ट्री की जानी-मानी एक्ट्रेस जेनिफर विंगेट ने अपने करियर की शुरुआत बहुत छोटी उम्र में ही की थी. उनकी खूबसूरती और एक्टिंग के लिए उन्हें हमेशा ही फैंस ने पसंद किया है.
टीवी इंडस्ट्री की जानी-मानी एक्ट्रेस जेनिफर विंगेट ने अपने करियर की शुरुआत बहुत छोटी उम्र में ही की थी. उनकी खूबसूरती और एक्टिंग के लिए उन्हें हमेशा ही फैंस ने पसंद किया है.
2/10
जेनिफर विंगेट का जन्म 30 मई 1985 को मुंबई हुआ था.
जेनिफर विंगेट का जन्म 30 मई 1985 को मुंबई हुआ था.
3/10
छोटी उम्र में ही उन्होंने अपने करियर की दिशा तय कर ली थी और टीवी इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने लगी थीं.
छोटी उम्र में ही उन्होंने अपने करियर की दिशा तय कर ली थी और टीवी इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने लगी थीं.
4/10
उनकी एक्टिंग की शुरुआत छोटे रोल्स से हुई थी, लेकिन उनकी मेहनत और टैलेंट के कारण उन्हें बड़े रोल मिलने लगे.
उनकी एक्टिंग की शुरुआत छोटे रोल्स से हुई थी, लेकिन उनकी मेहनत और टैलेंट के कारण उन्हें बड़े रोल मिलने लगे.
5/10
जेनिफर ने साल 1995 में फिल्म 'अकेले हम अकेले तुम' से एक्टिंग में कदम रखा था. फिर वो टीवी शो 'शाका लाका बूम बूम' में नजर आईं और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा.
जेनिफर ने साल 1995 में फिल्म 'अकेले हम अकेले तुम' से एक्टिंग में कदम रखा था. फिर वो टीवी शो 'शाका लाका बूम बूम' में नजर आईं और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा.
6/10
जेनिफर ने अपने करियर में कई सुपरहिट टीवी शोज दिए हैं, जिनमें ‘कसौटी जिंदगी के’ और ‘बेपनाह’ शामिल हैं.
जेनिफर ने अपने करियर में कई सुपरहिट टीवी शोज दिए हैं, जिनमें ‘कसौटी जिंदगी के’ और ‘बेपनाह’ शामिल हैं.
7/10
वहीं टीवी शोज के अलावा जेनिफर ने ओटीटी पर भी कब्जा जमाया हुआ है. वो 'कोड एम' और 'राय सिंघानी बनाम राय सिंघानी' में नजर आई और लोगों का खूब दिल जीता.
वहीं टीवी शोज के अलावा जेनिफर ने ओटीटी पर भी कब्जा जमाया हुआ है. वो 'कोड एम' और 'राय सिंघानी बनाम राय सिंघानी' में नजर आई और लोगों का खूब दिल जीता.
8/10
जेनिफर विंगेट 18 साल की उम्र में बेहद प्यारी और अट्रैक्टिव लगती थीं. उस समय उनका लुक काफी सिंपल और क्यूट था.
जेनिफर विंगेट 18 साल की उम्र में बेहद प्यारी और अट्रैक्टिव लगती थीं. उस समय उनका लुक काफी सिंपल और क्यूट था.
9/10
सोशल मीडिया और इंटरनेट पर उनके पुराने फोटोज और वीडियो देख कर लोग उनके नेचुरल ग्लैम और मासूमियत की तारीफ करते हैं.
सोशल मीडिया और इंटरनेट पर उनके पुराने फोटोज और वीडियो देख कर लोग उनके नेचुरल ग्लैम और मासूमियत की तारीफ करते हैं.
10/10
जेनिफर को इंस्टाग्राम पर 18 मिलियन से भी ज्यादा लोग फॉलो करते हैं. यही वजह है कि उनकी तस्वीरें अपलोड होते ही वायरल होने लगती हैं.
जेनिफर को इंस्टाग्राम पर 18 मिलियन से भी ज्यादा लोग फॉलो करते हैं. यही वजह है कि उनकी तस्वीरें अपलोड होते ही वायरल होने लगती हैं.
Published at : 29 Oct 2025 09:49 PM (IST)
Tags :
Jennifer Winget Kasauti Zindagi Ki Bepannah

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'बिहार में न CM पद खाली और न दिल्ली में PM पद', सोनिया गांधी और लालू यादव का नाम लेकर बोले अमित शाह
'बिहार में न CM पद खाली और न दिल्ली में PM पद', सोनिया गांधी और लालू यादव का नाम लेकर बोले अमित शाह
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अगर मुस्लिम समाज BJP को हराना चाहता है तो...', बसपा सुप्रीमो मायावती का बड़ा बयान
'अगर मुस्लिम समाज BJP को हराना चाहता है तो...', बसपा सुप्रीमो मायावती का बड़ा बयान
इंडिया
आंध्र प्रदेश में मोंथा साइक्लोन ने मचाई तबाही, 5.30 घंटे चला लैंडफॉल, 2 की मौत, ओडिशा से लेकर तेलंगाना तक अलर्ट | 10 बड़ी बातें
आंध्र प्रदेश में मोंथा साइक्लोन ने मचाई तबाही, 5.30 घंटे चला लैंडफॉल, 2 की मौत, ओडिशा से लेकर तेलंगाना तक अलर्ट | 10 बड़ी बातें
क्रिकेट
वाशिंगटन सुंदर ने तोड़ी चुप्पी, सच में IPL 2026 से पहले चेन्नई सुपर किंग्स में होंगे शामिल? खुद किया खुलासा
वाशिंगटन सुंदर ने तोड़ी चुप्पी, सच में IPL 2026 से पहले चेन्नई सुपर किंग्स में होंगे शामिल? खुद किया खुलासा
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

UP Viral Stunt Video: रील का बुखार...ट्रैफिक नियम तार-तार | ABP News
8th Pay Commission: Salary में कितना इज़ाफ़ा होगा? जानिए Fitment Factor का पूरा game| Paisa Live
IPO Alert: Studds Accessories Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Safecure Services Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Bollywood News: DE-DE Pyaar में जल्द होगी Honey Singh की धामकेदार एंट्री | KFH

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
गोवर्धन पर्व : प्रकृति से सह-अस्तित्व और समग्र विकास का उत्सव
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'बिहार में न CM पद खाली और न दिल्ली में PM पद', सोनिया गांधी और लालू यादव का नाम लेकर बोले अमित शाह
'बिहार में न CM पद खाली और न दिल्ली में PM पद', सोनिया गांधी और लालू यादव का नाम लेकर बोले अमित शाह
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अगर मुस्लिम समाज BJP को हराना चाहता है तो...', बसपा सुप्रीमो मायावती का बड़ा बयान
'अगर मुस्लिम समाज BJP को हराना चाहता है तो...', बसपा सुप्रीमो मायावती का बड़ा बयान
इंडिया
आंध्र प्रदेश में मोंथा साइक्लोन ने मचाई तबाही, 5.30 घंटे चला लैंडफॉल, 2 की मौत, ओडिशा से लेकर तेलंगाना तक अलर्ट | 10 बड़ी बातें
आंध्र प्रदेश में मोंथा साइक्लोन ने मचाई तबाही, 5.30 घंटे चला लैंडफॉल, 2 की मौत, ओडिशा से लेकर तेलंगाना तक अलर्ट | 10 बड़ी बातें
क्रिकेट
वाशिंगटन सुंदर ने तोड़ी चुप्पी, सच में IPL 2026 से पहले चेन्नई सुपर किंग्स में होंगे शामिल? खुद किया खुलासा
वाशिंगटन सुंदर ने तोड़ी चुप्पी, सच में IPL 2026 से पहले चेन्नई सुपर किंग्स में होंगे शामिल? खुद किया खुलासा
बॉलीवुड
असम के थिएटर्स से हटेंगी 'थामा' समेत सभी फिल्में, 31 अक्टूबर से पर्दे पर दिखेगी सिर्फ ये मूवी, जानें वजह
असम के थिएटर्स से हटेंगी 'थामा' समेत सभी फिल्में, पर्दे पर दिखेगी सिर्फ ये मूवी
शिक्षा
UP Board Exam 2026: 52 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स देंगे यूपी बोर्ड 10वीं-12वीं की परीक्षा, पिछले साल से इतने घटे छात्र
52 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स देंगे यूपी बोर्ड 10वीं-12वीं की परीक्षा, पिछले साल से इतने घटे छात्र
लाइफस्टाइल
Neha Dhupia Anti-inflammatory Challenge: मैं कपड़े नहीं बदलती, उनके हिसाब से हो जाती हूं फिट... फैट टू फिट कर देगा इस एक्ट्रेस का 21 Days फिटनेस रुटीन
मैं कपड़े नहीं बदलती, उनके हिसाब से हो जाती हूं फिट... फैट टू फिट कर देगा इस एक्ट्रेस का 21 Days फिटनेस रुटीन
ट्रेंडिंग
पानी में उतरा दरिंदा मौत के जाल में फंसा! फिर सेना ने ऐसे बचाई जान- वीडियो वायरल
पानी में उतरा दरिंदा मौत के जाल में फंसा! फिर सेना ने ऐसे बचाई जान- वीडियो वायरल
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'तुम मुझे वोट दो मई तुम्हे नौकरी दूंगा'- Tejashwi Yadav
Bihar Election 2025: 'तुम मुझे वोट दो मई तुम्हे नौकरी दूंगा'- Tejashwi Yadav
ABP NEWS
Bihar election 2025: हसीन सपने पूरे करने के लिए Tejashwi कहां से लाएंगे 10 लाख करोड़? | ABP NEWS SHORTS
Bihar election 2025: हसीन सपने पूरे करने के लिए Tejashwi कहां से लाएंगे 10 लाख करोड़? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'बतौर CM जेल जाकर बिहारियों का मस्तक नीचा कर दिया' - Rajnath Singh | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: 'बतौर CM जेल जाकर बिहारियों का मस्तक नीचा कर दिया' - Rajnath Singh | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: इंडिया गठबंधन पर Shehzad Poonawalla ने कविताओं से कस दिया तंज | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: इंडिया गठबंधन पर Shehzad Poonawalla ने कविताओं से कस दिया तंज | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: RJD के प्रत्याशी तो अपराध के चलते दुनिया में विख्यात | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: RJD के प्रत्याशी तो अपराध के चलते दुनिया में विख्यात | ABP NEWS SHORTS
Embed widget