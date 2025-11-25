हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सदर्न राइजिंगमहाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनबेहद आलीशान है भारती सिंह और हर्ष लबाचिया का 2BHK फ्लैट, देखे इनसाइड फोटोज

बेहद आलीशान है भारती सिंह और हर्ष लबाचिया का 2BHK फ्लैट, देखे इनसाइड फोटोज

Bharti-Haarsh 2BHK Flat Inside Photos: भारती सिंह और हर्ष लिंबाचिया एक आलीशान फ्लैट में रहते हैं. आज हम आपको उनके इस आलीशान फ्लैट की इनसाइड फोटोज दिखाने जा रहे हैं, जिसे काफी खूबसूरती से जाया रगया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 25 Nov 2025 02:11 PM (IST)
Bharti-Haarsh 2BHK Flat Inside Photos: भारती सिंह और हर्ष लिंबाचिया एक आलीशान फ्लैट में रहते हैं. आज हम आपको उनके इस आलीशान फ्लैट की इनसाइड फोटोज दिखाने जा रहे हैं, जिसे काफी खूबसूरती से जाया रगया है.

भारती सिंह और हर्ष लिंबाचिया मुंबई के अपने आलीशान 2BHK फ्लैट में रहते हैं, जिसकी इनसाइड झलक किसी ड्रीमी होम से कम नहीं लगती. घर में एंट्री करते ही सबसे पहले उनका स्टाइलिश लिविंग एरिया नजर आता है, जहां मॉडर्न फर्नीचर और एलिगेंट डेकोर देखने वालों का ध्यान खींच लेते हैं. जैसे-जैसे आप घर के अंदर बढ़ते हैं, हर कोना उनकी पसंद, पर्सनैलिटी और कम्फर्ट को बखूबी दिखाता है. चलिए देखते हैं भारती–हर्ष के इस खूबसूरत घर की इनसाइड तस्वीरें.

1/8
भारती और हर्ष का 2BHK फ्लैट काफी सिंपल और मॉडर्न स्टाइल में सजा हुआ है. व्हाइट वॉल और लाइट पेस्टल कलर का फर्नीचर घर को काफी खुला और फ्रेश लुक देता है.
भारती और हर्ष का 2BHK फ्लैट काफी सिंपल और मॉडर्न स्टाइल में सजा हुआ है. व्हाइट वॉल और लाइट पेस्टल कलर का फर्नीचर घर को काफी खुला और फ्रेश लुक देता है.
2/8
लिविंग एरिया में एक ब्रिक पैटर्न वाली वॉल है, जो कमरे को स्टाइलिश और थोड़ा अलग लुक देती है. यहां रखा बड़ा रेड सोफा और ब्राइट येलो आर्मचेयर बैठने के लिए काफी आरामदायक हैं. ये जगह देखने में भी खूबसूरत लगती है और आराम करने के लिए एकदम परफेक्ट कॉर्नर बन जाती है.
लिविंग एरिया में एक ब्रिक पैटर्न वाली वॉल है, जो कमरे को स्टाइलिश और थोड़ा अलग लुक देती है. यहां रखा बड़ा रेड सोफा और ब्राइट येलो आर्मचेयर बैठने के लिए काफी आरामदायक हैं. ये जगह देखने में भी खूबसूरत लगती है और आराम करने के लिए एकदम परफेक्ट कॉर्नर बन जाती है.
3/8
डाइनिंग एरिया में एक स्मार्ट और स्टाइलिश येलो डाइनिंग टेबल रखा है, जो घर के मॉडर्न लुक को अच्छे से मैच करता है. इसका ब्राइट कलर पूरे कोने को खुशमिज़ाज और फ्रेश एहसास देता है.
डाइनिंग एरिया में एक स्मार्ट और स्टाइलिश येलो डाइनिंग टेबल रखा है, जो घर के मॉडर्न लुक को अच्छे से मैच करता है. इसका ब्राइट कलर पूरे कोने को खुशमिज़ाज और फ्रेश एहसास देता है.
4/8
उनकी किचन छोटी लेकिन काफी मॉडर्न है. इसका सिंपल और क्लीन डिज़ाइन घर के मिनिमलिस्ट थीम के साथ बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मैच करता है.
उनकी किचन छोटी लेकिन काफी मॉडर्न है. इसका सिंपल और क्लीन डिज़ाइन घर के मिनिमलिस्ट थीम के साथ बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मैच करता है.
5/8
उनके घर में बना छोटा-सा मंदिर भी बहुत सलीके से तैयार किया गया है. यह ज्यादा जगह नहीं लेता.
उनके घर में बना छोटा-सा मंदिर भी बहुत सलीके से तैयार किया गया है. यह ज्यादा जगह नहीं लेता.
6/8
उनके बेडरूम में टफ्टेड पर्पल बेड रखा है और एक कोने में दो ग्रीन सोफे भी हैं. इन दोनों के कलर मिलकर रुम को काफी फ्रेश और अच्छा लुक देते हैं.
उनके बेडरूम में टफ्टेड पर्पल बेड रखा है और एक कोने में दो ग्रीन सोफे भी हैं. इन दोनों के कलर मिलकर रुम को काफी फ्रेश और अच्छा लुक देते हैं.
7/8
उनका बालकनी एरिया भी काफी मॉडर्न है, जहाँ आर्टिफिशियल घास और दो चेयर्स रखी हैं.
उनका बालकनी एरिया भी काफी मॉडर्न है, जहाँ आर्टिफिशियल घास और दो चेयर्स रखी हैं.
8/8
उनके इस फ्लैट में एक छोटा-सा बार भी बना हुआ है, लेकिन बताया जाता है कि इसे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता. फिर भी यह घर को एक स्टाइलिश लुक देता है.
उनके इस फ्लैट में एक छोटा-सा बार भी बना हुआ है, लेकिन बताया जाता है कि इसे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता. फिर भी यह घर को एक स्टाइलिश लुक देता है.
Published at : 25 Nov 2025 02:09 PM (IST)
Tags :
Bharti Singh Haarsh Limbachiyaa

टेलीविजन फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
राम मंदिर के शिखर पर पीएम मोदी ने फहराया धर्म ध्वज! देखें शानदार तस्वीरें
राम मंदिर के शिखर पर पीएम मोदी ने फहराया धर्म ध्वज! देखें शानदार तस्वीरें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'आज से नए युग का शुभारंभ हुआ', राम मंदिर के ध्वजारोहण समारोह में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ
'आज से नए युग का शुभारंभ हुआ', राम मंदिर के ध्वजारोहण समारोह में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ
इंडिया
बाकी सब कॉपीकैट मुकदमे... कृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह विवाद में एक हिंदू पक्ष के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा दूसरा, जानें क्या है पूरा मामला
बाकी सब कॉपीकैट मुकदमे... कृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह विवाद में एक हिंदू पक्ष के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा दूसरा, जानें क्या है पूरा मामला
स्पोर्ट्स
जानिए अभिनेता धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि देते हुए क्या बोला यह पाकिस्तानी खिलाड़ी, बयान वायरल
जानिए अभिनेता धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि देते हुए क्या बोला यह पाकिस्तानी खिलाड़ी, बयान वायरल
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

PM Modi In Ayodhya: PM मोदी बोले—धर्म ध्वज हमारी विरासत और सत्य की जीत का प्रतीक | Ram Mandir
Crime News : बंद कमरे में 'फूंक' से हैवानियत ! Sansani
Actor Dharmendra Passes Away: सुरैया से दिल्लगी ने बनाया हीरो | Sunny Deol | Bobby Deol
Sir Controversy: अवैध बांग्लादेशियों के पास 'डुअल सिटीजनशिप'! | Bengal SIR | Mamata Banerjee
Sandeep Chaudhary: BLO को बलि का बकरा क्यों बना रहे SIR? | Bengal SIR | SIR Controversy | UP SIR

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
OPINION: रिस्क लेने को तैयार नहीं BJP! स्पीकर पद पर क्यों अड़ी? ये दो मामले समझा रहे बिहार की पूरी कहानी
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राम मंदिर के शिखर पर पीएम मोदी ने फहराया धर्म ध्वज! देखें शानदार तस्वीरें
राम मंदिर के शिखर पर पीएम मोदी ने फहराया धर्म ध्वज! देखें शानदार तस्वीरें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'आज से नए युग का शुभारंभ हुआ', राम मंदिर के ध्वजारोहण समारोह में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ
'आज से नए युग का शुभारंभ हुआ', राम मंदिर के ध्वजारोहण समारोह में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ
इंडिया
बाकी सब कॉपीकैट मुकदमे... कृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह विवाद में एक हिंदू पक्ष के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा दूसरा, जानें क्या है पूरा मामला
बाकी सब कॉपीकैट मुकदमे... कृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह विवाद में एक हिंदू पक्ष के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा दूसरा, जानें क्या है पूरा मामला
स्पोर्ट्स
जानिए अभिनेता धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि देते हुए क्या बोला यह पाकिस्तानी खिलाड़ी, बयान वायरल
जानिए अभिनेता धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि देते हुए क्या बोला यह पाकिस्तानी खिलाड़ी, बयान वायरल
बॉलीवुड
क्या पलाश मुच्छल ने दिया स्मृति मंधाना को धोखा? चीटिंग चैट हुई सोशल मीडिया पर वायरल!
क्या पलाश मुच्छल ने दिया स्मृति मंधाना को धोखा? चीटिंग चैट हुई सोशल मीडिया पर वायरल!
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
हेल्थ
मक्खन की तरह पिघल जाएगी गोलू-मोलू से पेट में जमी चर्बी, रोज सुबह उठकर पिएं सौंफ का पानी
मक्खन की तरह पिघल जाएगी गोलू-मोलू से पेट में जमी चर्बी, रोज सुबह उठकर पिएं सौंफ का पानी
यूटिलिटी
जन्म प्रमाणपत्र से जोड़ा जाएगा आधार कार्ड, जान लीजिए तरीका
जन्म प्रमाणपत्र से जोड़ा जाएगा आधार कार्ड, जान लीजिए तरीका
Paisa LIVE
IPO Alert: SSMD Agrotech India IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: SSMD Agrotech India IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Sholay की वही Iconic Bike, क्या आप Re-Release पर फिर देखेंगे Jai-Veeru की यारी?
IFFI GOA 2025: Sholay की वही Iconic Bike, क्या आप Re-Release पर फिर देखेंगे Jai-Veeru की यारी?
ENT LIVE
IFFI Goa 2025: Vidhu Vinod Chopra ने याद किया कि कैसे 35 साल पहले Bhansali ने उड़ाए थे परिंदे!
IFFI Goa 2025: Vidhu Vinod Chopra ने याद किया कि कैसे 35 साल पहले Bhansali ने उड़ाए थे परिंदे!
ENT LIVE
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
Embed widget