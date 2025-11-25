बेहद आलीशान है भारती सिंह और हर्ष लबाचिया का 2BHK फ्लैट, देखे इनसाइड फोटोज

लिविंग एरिया में एक ब्रिक पैटर्न वाली वॉल है, जो कमरे को स्टाइलिश और थोड़ा अलग लुक देती है. यहां रखा बड़ा रेड सोफा और ब्राइट येलो आर्मचेयर बैठने के लिए काफी आरामदायक हैं. ये जगह देखने में भी खूबसूरत लगती है और आराम करने के लिए एकदम परफेक्ट कॉर्नर बन जाती है.