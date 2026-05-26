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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनमैटरनिटी फोटोशूट में दिव्यांका त्रिपाठी ने फ्लॉन्ट किया बेबी बंप, पापा बनने की खुशी में झूमे विवेक दहिया, देखें तस्वीरें

मैटरनिटी फोटोशूट में दिव्यांका त्रिपाठी ने फ्लॉन्ट किया बेबी बंप, पापा बनने की खुशी में झूमे विवेक दहिया, देखें तस्वीरें

Divyanka Tripathi Maternity Shoot: दिव्यांका त्रिपाठी और विवेक दहिया ने हाल ही में मैटरनिटी फोटोशूट कराया, जो फैंस को पसंद आ रहा है. तस्वीरों में उनकी पैरेंट्स बनने की एक्साइटमेंट साफ झलक रही हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 26 May 2026 12:48 PM (IST)
Divyanka Tripathi Maternity Shoot: दिव्यांका त्रिपाठी और विवेक दहिया ने हाल ही में मैटरनिटी फोटोशूट कराया, जो फैंस को पसंद आ रहा है. तस्वीरों में उनकी पैरेंट्स बनने की एक्साइटमेंट साफ झलक रही हैं.

टीवी एक्ट्रेस दिव्यांका त्रिपाठी और उनके पति विवेक दहिया ने डिलीवरी से पहले मैटरनिटी फोटोशूट की तस्वीरें शेयर की हैं. इन तस्वीरों में दिव्यांका और विवेक की केमिस्ट्री और खुशी साफ झलक रही हैं. फैंस भी उनकी इन तस्वीरों पर खूब प्यार बरसा रहे हैं. बता दें कि आज ही दिव्यांका ने जुड़वा बेटों को जन्म दिया है, जिसके बाद उनका परिवार पूरा हो चुका हैं. इसी बीच आइए उनकी इन तस्वीरों पर एक नजर डालते हैं.

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इस फोटो में दिव्यांका और विवेक एक-दूसरे को देख रहे हैं और अपने लाइफ के नए चैप्टर को शुरू करने के लिए बहुत उत्साहित हैं.
इस फोटो में दिव्यांका और विवेक एक-दूसरे को देख रहे हैं और अपने लाइफ के नए चैप्टर को शुरू करने के लिए बहुत उत्साहित हैं.
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इसमें दिव्यांका अपने बेबी बंप को पकड़े पोज देती नजर आ रही हैं. साथ ही उनके चेहरे पर उनका प्रेगनेंसी ग्लो साफ नजर आ रही हैं.
इसमें दिव्यांका अपने बेबी बंप को पकड़े पोज देती नजर आ रही हैं. साथ ही उनके चेहरे पर उनका प्रेगनेंसी ग्लो साफ नजर आ रही हैं.
Published at : 26 May 2026 12:48 PM (IST)
Tags :
Vivek Dahiya Divyanka Tripathi

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