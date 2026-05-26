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मैटरनिटी फोटोशूट में दिव्यांका त्रिपाठी ने फ्लॉन्ट किया बेबी बंप, पापा बनने की खुशी में झूमे विवेक दहिया, देखें तस्वीरें
Divyanka Tripathi Maternity Shoot: दिव्यांका त्रिपाठी और विवेक दहिया ने हाल ही में मैटरनिटी फोटोशूट कराया, जो फैंस को पसंद आ रहा है. तस्वीरों में उनकी पैरेंट्स बनने की एक्साइटमेंट साफ झलक रही हैं.
टीवी एक्ट्रेस दिव्यांका त्रिपाठी और उनके पति विवेक दहिया ने डिलीवरी से पहले मैटरनिटी फोटोशूट की तस्वीरें शेयर की हैं. इन तस्वीरों में दिव्यांका और विवेक की केमिस्ट्री और खुशी साफ झलक रही हैं. फैंस भी उनकी इन तस्वीरों पर खूब प्यार बरसा रहे हैं. बता दें कि आज ही दिव्यांका ने जुड़वा बेटों को जन्म दिया है, जिसके बाद उनका परिवार पूरा हो चुका हैं. इसी बीच आइए उनकी इन तस्वीरों पर एक नजर डालते हैं.
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Published at : 26 May 2026 12:48 PM (IST)
Tags :Vivek Dahiya Divyanka Tripathi
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