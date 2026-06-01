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हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनवीडियो कॉल पर लिया ऑडिशन, फिर काम के बदले की गंदी डिमांड, सन्न रह गई थीं 'क्राइम पेट्रोल' की एक्ट्रेस

वीडियो कॉल पर लिया ऑडिशन, फिर काम के बदले की गंदी डिमांड, सन्न रह गई थीं 'क्राइम पेट्रोल' की एक्ट्रेस

सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर और एक्ट्रेस मुस्कान वार्ष्णेय अक्सर बोल्ड फोटोज को लेकर चर्चा में रहती हैं लेकिन अब उन्होंने खुलासा किया है कि उनसे काम के बदले गंदी डिमांड की गई थी.

By : राहुल यादव | Updated at : 01 Jun 2026 04:10 PM (IST)
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फिल्म हो या फिर टीवी इंडस्ट्री कास्टिंग काउच का मामला सबका सबसे चर्चित विषय है, जिस पर बहस आज तक खत्म नहीं हो पाई. कोई ना कोई इस मुद्दे पर बात करते हुए कुछ ना कुछ खुलासा कर ही देता है. इस शब्द से सामना नए कलाकारों का अक्सर ही पड़ जाता है. ऐसे में 'क्राइम पेट्रोल' और 'जीना दिल से' जैसे शोज से पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली अभिनेत्री मुस्कान वार्ष्णेय ने कास्टिंग काउच को लेकर खुलासा किया है और बताया कि उनके लिए सफर आसान नहीं था. एक बार उनसे वीडियो कॉल पर भद्दी डिमांड की गई थी.

दरअसल,  मुस्कान वार्ष्णेय ने हाल ही में फिल्मीमंत्रा से बात की और इस दौरान उन्होंने कास्टिंग काउच को लेकर एक्सपीरियंस साझा किया. उन्होंने कहा कि वो इस मामले में खुशकिस्मत रही हैं कि किसी ने भी उनसे सीधे तौर पर कुछ भी बुरा या फिर अपमानजनक नहीं कहा. एक्ट्रेस ने खुद को गाजियाबाद की गुंडी कहा है. उन्होंने आजमाने की बात की और जवाब में पंच भी मारने की बात भी कही. हालांकि, अभिनेत्री ने इस दौरान अजीबोगरीब रिक्वेस्ट का जिक्र भी किया था.

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म्यूजिक वीडियो के लिए किया था अप्रोच

मुस्कान ने आगे खुलासा करते हुए कहा कि उस समय वो सिर्फ 16 साल की थीं. म्यूजिक इंडस्ट्री की जानी-मानी हस्ती ने उनसे सीधा संपर्क किया था. एक्ट्रेस ने बताया कि वो उनके साथ म्यूजिक वीडियो शूट करना चाहते थे. वो उस समय गाजियाबाद में रहती थीं और सिर्फ ऑडिशन देन के लिए इतनी दूर यहां तक सफर करना उनके लिए काफी मुश्किल था तो डायरेक्टर की ओर से उन्हें सुझाव आया व्हाट्सअप वीडियो कॉल पर ही ऑडिशन कर लेते हैं.

वीडियो कॉल पर लिया ऑडिशन, फिर काम के बदले की गंदी डिमांड, सन्न रह गई थीं 'क्राइम पेट्रोल' की एक्ट्रेस

वीडियो कॉल पर क्या-क्या हुआ?

मुस्कान ने बताया कि वीडियो कॉल पर उन्होंने उनसे ट्रेडिशनल कपड़ों में देखने की डिमांड की. सूट और साड़ी में. एक्ट्रेस ने बताया कि साड़ी में पोस्ट शेयर कर नहीं की थी तो वो उन्हें साड़ी में देखना चाहते थे तो राइट प्रोफाइल देखी फिर लेफ्ट और बाद में सामने से. लेकिन इसके बाद चौंकाने वाला वाकया उनके साथ हुआ.

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फिर की भद्दी डिमांड

मुस्कान ने खुलासा कुया कि बाद में उसने एक्ट्रेस से उनका ब्लाउज उतार देने के लिए कहा और वो इसे सुनकर पहले तो सन्न रह गईं. वो वीडियो कॉल पर अकेला था. उन्होंने उससे पूछा कि क्यों? ब्लाउज उतारने की क्या जरूरत है? इस पर सामने बैठे शख्स ने जवाब दिया कि वो देखना चाहता है कि ऑफ शोल्डर लुक किस तरह से आता है. मुस्कान बताती हैं कि उसने कहा कि कुछ भी दिखाने की जरूरत नहीं है वो चाहें तो अपना पल्लू ओढ़े रख सकती हैं. वो बस उनका लुक चाहता था. इसके बाद एक्ट्रेस का रिएक्शन था कि क्या वो सच में यही देखना चाहता है? फिर वो थोड़ा असहज हो गया और उसने दूसरी कॉल का बहाना बना लिया था. मुस्कान बताती हैं कि ऐसी चीजें बार-बार उनके साथ हुईं.

वीडियो कॉल पर लिया ऑडिशन, फिर काम के बदले की गंदी डिमांड, सन्न रह गई थीं 'क्राइम पेट्रोल' की एक्ट्रेस

मुस्कान वार्ष्णेय के बारे में

बहरहाल, अगर मुस्कान वार्ष्णेय के बारे में बात की जाए तो वो 'जीने दिल से', 'क्राइम पेट्रोल', 'तृषना एक चाहत' और 'द ब्लैक ट्रूथ' जैसे शोज में काम कर चुकी हैं. इसके अलावा वो सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं और खुद से जुड़ी कोई ना कोई पोस्ट शेयर करती रहती हैं.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 01 Jun 2026 04:10 PM (IST)
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Muskaan Varshney
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