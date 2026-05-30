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Jennifer Winget Birthday: आजकल कहां हैं जेनिफर विंगेट? छह साल से टीवी इंडस्ट्री से दूर कर रहीं ये काम
Where Is Jennifer Winget: छोटे पर्दे की जानी-मानी एक्ट्रेस जेनिफर विंगेट 30 मई को अपना 41वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. चलिए ऐसे में जानते हैं जेनिफर आजकल कहा हैं और क्या कर रही हैं.
टीवी की मशहूर एक्ट्रेस जेनिफर विंगेट आज किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. उन्होंने अपने बेहतरीन एक्टिंग के दम पर इंडस्ट्री में अलग जगह बनाई है. हालांकि, जेनिफर पिछले 6 साल से टीवी इंडस्ट्री से दूर हैं. 30 मई को जेनिफर विंगेट अपना 41वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. आइए इस खास मौके पर जानते हैं कि एक्ट्रेस आजकल कहा हैं और क्या कर रही हैं.
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Published at : 30 May 2026 10:23 AM (IST)
Tags :Jennifer Winget TV News
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