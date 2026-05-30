इसके बाद जेनिफर ने कई फिल्मों में काम किया, जिनमें 'राजा की आएगी बारात' (1997), 'राजा को रानी से प्यार हो गया' (2000), 'कुछ ना कहो' (2003) और 'लाइफ रिबूट नहीं होती' (2013) शामिल हैं. जेनिफर की आखिरी फिल्म साल 2018 में आई 'फिर से...' से थी.