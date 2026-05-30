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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनJennifer Winget Birthday: आजकल कहां हैं जेनिफर विंगेट? छह साल से टीवी इंडस्ट्री से दूर कर रहीं ये काम

Jennifer Winget Birthday: आजकल कहां हैं जेनिफर विंगेट? छह साल से टीवी इंडस्ट्री से दूर कर रहीं ये काम

Where Is Jennifer Winget: छोटे पर्दे की जानी-मानी एक्ट्रेस जेनिफर विंगेट 30 मई को अपना 41वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. चलिए ऐसे में जानते हैं जेनिफर आजकल कहा हैं और क्या कर रही हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 30 May 2026 10:23 AM (IST)
Where Is Jennifer Winget: छोटे पर्दे की जानी-मानी एक्ट्रेस जेनिफर विंगेट 30 मई को अपना 41वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. चलिए ऐसे में जानते हैं जेनिफर आजकल कहा हैं और क्या कर रही हैं.

टीवी की मशहूर एक्ट्रेस जेनिफर विंगेट आज किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. उन्होंने अपने बेहतरीन एक्टिंग के दम पर इंडस्ट्री में अलग जगह बनाई है. हालांकि, जेनिफर पिछले 6 साल से टीवी इंडस्ट्री से दूर हैं. 30 मई को जेनिफर विंगेट अपना 41वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. आइए इस खास मौके पर जानते हैं कि एक्ट्रेस आजकल कहा हैं और क्या कर रही हैं.

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जेनिफर विंगेट का जन्म 30 मई 1985 को मुंबई में हुआ था. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट 1995 की फिल्म 'अकेले हम अकेले तुम' से की थी.
जेनिफर विंगेट का जन्म 30 मई 1985 को मुंबई में हुआ था. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट 1995 की फिल्म 'अकेले हम अकेले तुम' से की थी.
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इसके बाद जेनिफर ने कई फिल्मों में काम किया, जिनमें 'राजा की आएगी बारात' (1997), 'राजा को रानी से प्यार हो गया' (2000), 'कुछ ना कहो' (2003) और 'लाइफ रिबूट नहीं होती' (2013) शामिल हैं. जेनिफर की आखिरी फिल्म साल 2018 में आई 'फिर से...' से थी.
इसके बाद जेनिफर ने कई फिल्मों में काम किया, जिनमें 'राजा की आएगी बारात' (1997), 'राजा को रानी से प्यार हो गया' (2000), 'कुछ ना कहो' (2003) और 'लाइफ रिबूट नहीं होती' (2013) शामिल हैं. जेनिफर की आखिरी फिल्म साल 2018 में आई 'फिर से...' से थी.
Published at : 30 May 2026 10:23 AM (IST)
Tags :
Jennifer Winget TV News

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