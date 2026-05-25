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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजननेहा मर्दा ने मोनोकिनी में ढाया कहर, बेटी संग पूल में किया एंजॉय, तस्वीरें हुई वायरल

नेहा मर्दा ने मोनोकिनी में ढाया कहर, बेटी संग पूल में किया एंजॉय, तस्वीरें हुई वायरल

Neha Marda Photos: टीवी एक्ट्रेस नेहा मर्दा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. हाल ही में उन्होंने अपनी कुछ फोटोज शेयर की हैं, जिसमें वो मोनोकिनी पहने पोज दे रही हैं.

By : मयूरी सिंह  | Updated at : 25 May 2026 07:51 AM (IST)
Neha Marda Photos: टीवी एक्ट्रेस नेहा मर्दा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. हाल ही में उन्होंने अपनी कुछ फोटोज शेयर की हैं, जिसमें वो मोनोकिनी पहने पोज दे रही हैं.

टीवी एक्ट्रेस नेहा मर्दा काफी टाइम से छोटे पर्दे से दूर हैं. वो सोशल मीडिया के जरिए फैंस से जुड़ी रहती हैं. हाल ही में उन्होंने अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें वो अपनी बेटी के साथ पूल ने एंजॉय करती दिख रही हैं.

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नेहा मर्दा ने अपनी बेटी के साथ सोशल मीडिया पर कई सारी फोटोज शेयर की हैं. फोटोज मां बेटी पूल में एंजॉय करती नजर आ रही हैं.
नेहा मर्दा ने अपनी बेटी के साथ सोशल मीडिया पर कई सारी फोटोज शेयर की हैं. फोटोज मां बेटी पूल में एंजॉय करती नजर आ रही हैं.
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इन लेटेस्ट फोटोज में एक्ट्रेस का ग्लैमरस लुक भी देखने को मिला. एक्ट्रेस ब्लैक एंड व्हाइट मोनोकिनी पहने नजर आईं.
इन लेटेस्ट फोटोज में एक्ट्रेस का ग्लैमरस लुक भी देखने को मिला. एक्ट्रेस ब्लैक एंड व्हाइट मोनोकिनी पहने नजर आईं.
Published at : 25 May 2026 07:51 AM (IST)
Tags :
Neha Marda

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