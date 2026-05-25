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नेहा मर्दा ने मोनोकिनी में ढाया कहर, बेटी संग पूल में किया एंजॉय, तस्वीरें हुई वायरल
Neha Marda Photos: टीवी एक्ट्रेस नेहा मर्दा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. हाल ही में उन्होंने अपनी कुछ फोटोज शेयर की हैं, जिसमें वो मोनोकिनी पहने पोज दे रही हैं.
टीवी एक्ट्रेस नेहा मर्दा काफी टाइम से छोटे पर्दे से दूर हैं. वो सोशल मीडिया के जरिए फैंस से जुड़ी रहती हैं. हाल ही में उन्होंने अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें वो अपनी बेटी के साथ पूल ने एंजॉय करती दिख रही हैं.
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Published at : 25 May 2026 07:51 AM (IST)
Tags :Neha Marda
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