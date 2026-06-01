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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडक्या पारुल गुलाटी ने कर ली सगाई? रिंग फ्लॉन्ट कर शेयर की फोटो, वायरल हुई तस्वीर

क्या पारुल गुलाटी ने कर ली सगाई? रिंग फ्लॉन्ट कर शेयर की फोटो, वायरल हुई तस्वीर

पारुल गुलाटी अपनी एक लेटेस्ट तस्वीर को लेकर सुर्खियों में हैं. एक्ट्रेस ने हाल ही में ऐसी फोटो शेयर की है, जिसमें उनकी उंगली में रिंग नजर आ रही है, जिसके बाद उनकी सगाई की चर्चाएं तेज हो गई हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मयूरी सिंह | Updated at : 01 Jun 2026 03:48 PM (IST)
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एक्ट्रेस और उद्यमी पारुल गुलाटी इन दिनो सोशल मीडिया पर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में है. ऐसा लग रहा है कि एक्ट्रेस ने सगाई कर ली है. उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की है. जिसने देख फैंस के होश उड़ गए हैं.

क्या पारुल गुलाटी ने कर ली सगाई? 
पारुल गुलाटी ने हाल ही में इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी एक स्टोरी शेयर करके सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है. उनकी इस पोस्ट के बाद फैंस और फॉलोअर्स के बीच यह चर्चा शुरू हो गई है कि क्या जल्द ही उनके घर शादी की शहनाइयां बजने वाली हैं.

दरअसल, शेयर की गई तस्वीर में पारुल अपनी एक दोस्त के साथ वीडियो कॉल पर नज़र आ रही हैं. तस्वीर में उनके चेहरे पर हैरानी और खुशी झलक रही है. फोटो में वो अपने बाएं हाथ की रिंग फिंगर में पहनी हुई एक चमकदार सॉलिटेयर रिंग भी दिखाती नजर आ रही हैं. साथ ही उनकी दोस्त भी काफी शॉक्ड हैं.

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क्या पारुल गुलाटी ने कर ली सगाई? रिंग फ्लॉन्ट कर शेयर की फोटो, वायरल हुई तस्वीर

इस पल ने लोगों के बीच ये अटकलें तेज कर दी हैं कि क्या एक्ट्रेस ने सगाई कर ली है. हालांकि, पारुल ने अब तक इन अफवाहों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है और न ही किसी तरह की आधिकारिक पुष्टि की है.  लेकिन इस रिंग ने लोगों की जिज्ञासा जरूर बढ़ा दी है. उनकी इस स्टोरी ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. अब फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि क्या एक्ट्रेस जल्द ही इस खास पल से जुड़ी सच्चाई सबके सामने लाएंगी.

पारुल गुलाटी का वर्क फ्रंट
बता दें पारुल गुलाटी को आखिरी बार फिल्म किस किस को प्यार करूं 2 में देखा गया था. इस फिल्म में कपिल शर्मा, हीरा वरीना, त्रिधा चौधरी, पारुल गुलाटी, आयेशा खान मनजोत सिंह जैसे कलाकार नजर आए थे. फिल्म को इतना कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिला था. 

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Published at : 01 Jun 2026 03:48 PM (IST)
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Parul Gulati
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