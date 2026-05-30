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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजन41 की उम्र में भी जेनिफर विंगेट बिखेरती हैं ग्लैमर का जादू, हर लुक पर ठहर जाती हैं नजरें, देखें फोटोज

41 की उम्र में भी जेनिफर विंगेट बिखेरती हैं ग्लैमर का जादू, हर लुक पर ठहर जाती हैं नजरें, देखें फोटोज

Jennifer Winget Birthday: टीवी एक्ट्रेस जेनिफर विंगेट आज, 41 साल की पूरी हो गई हैं. इस उम्र में भी वो अपनी कातिल अदाओं और लुक्स से सबको घायल कर देती हैं. आइए देखते हैं उनकी कुछ ग्लैमरस फोटोज.

By : मयूरी सिंह  | Updated at : 30 May 2026 02:35 PM (IST)
Jennifer Winget Birthday: टीवी एक्ट्रेस जेनिफर विंगेट आज, 41 साल की पूरी हो गई हैं. इस उम्र में भी वो अपनी कातिल अदाओं और लुक्स से सबको घायल कर देती हैं. आइए देखते हैं उनकी कुछ ग्लैमरस फोटोज.

टीवी इंडस्ट्री की सबसे पॉपुलर एक्ट्रेसेस में शुमार जेनिफर विंगेट ने अपनी दमदार एक्टिंग के साथ-साथ स्टाइल और खूबसूरती से भी खास पहचान बनाई है. 41 साल की उम्र में भी एक्ट्रेस अपने ग्लैमरस अंदाज से फैंस का दिल जीत लेती हैं. उनके हर लुक पर फैंस की नजरें ठहर जाती हैं और तस्वीरें सोशल मीडिया पर आते ही वायरल हो जाती हैं.

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जेनिफर विंगेट 30 मई को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. एक्ट्रेस 41 साल की ही गई हैं. इस उम्र में भी वो बला की हसीन और खूबसूरत दिखती हैं.
जेनिफर विंगेट 30 मई को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. एक्ट्रेस 41 साल की ही गई हैं. इस उम्र में भी वो बला की हसीन और खूबसूरत दिखती हैं.
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जेनिफर टीवी की पॉपुलर और ग्लैमरस एक्ट्रेस के से एक हैं. एक्टिंग के साथ साथ लोग उनके लुक्स और कातिल अदाओं पर भी दिल हार बैठते हैं.
जेनिफर टीवी की पॉपुलर और ग्लैमरस एक्ट्रेस के से एक हैं. एक्टिंग के साथ साथ लोग उनके लुक्स और कातिल अदाओं पर भी दिल हार बैठते हैं.
Published at : 30 May 2026 02:29 PM (IST)
Tags :
Jennifer Winget

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