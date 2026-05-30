एक्सप्लोरर
41 की उम्र में भी जेनिफर विंगेट बिखेरती हैं ग्लैमर का जादू, हर लुक पर ठहर जाती हैं नजरें, देखें फोटोज
Jennifer Winget Birthday: टीवी एक्ट्रेस जेनिफर विंगेट आज, 41 साल की पूरी हो गई हैं. इस उम्र में भी वो अपनी कातिल अदाओं और लुक्स से सबको घायल कर देती हैं. आइए देखते हैं उनकी कुछ ग्लैमरस फोटोज.
टीवी इंडस्ट्री की सबसे पॉपुलर एक्ट्रेसेस में शुमार जेनिफर विंगेट ने अपनी दमदार एक्टिंग के साथ-साथ स्टाइल और खूबसूरती से भी खास पहचान बनाई है. 41 साल की उम्र में भी एक्ट्रेस अपने ग्लैमरस अंदाज से फैंस का दिल जीत लेती हैं. उनके हर लुक पर फैंस की नजरें ठहर जाती हैं और तस्वीरें सोशल मीडिया पर आते ही वायरल हो जाती हैं.
1/10
2/10
Published at : 30 May 2026 02:29 PM (IST)
Tags :Jennifer Winget
टेलीविजन
10 Photos
41 की उम्र में भी जेनिफर विंगेट बिखेरती हैं ग्लैमर का जादू, हर लुक पर ठहर जाती हैं नजरें, देखें फोटोज
टेलीविजन
7 Photos
लैविश लाइफ जीती हैं जेनिफर विंगेट, एक्ट्रेस के पास है करोड़ों की संपत्ति, जानें कितनी है नेटवर्थ
टेलीविजन
10 Photos
'अनुपमा' को लगा झटका, 'क्योंकि...' को पछाड़ ये शो बना नंबर 1, देखें टीवी टीआरपी की पूरी लिस्ट
टेलीविजन
7 Photos
दिव्यांका त्रिपाठी के अलावा इन सेलेब्स ने भी किया जुड़वा बच्चों का स्वागत, देखें लिस्ट
टेलीविजन
7 Photos
समर सीजन में ट्राई करें हेली शाह के ये शानदार आउटफिट्स, स्टाइल और कंफर्ट का हैं परफेक्ट बैलेंस
टेलीविजन
7 Photos
मैटरनिटी फोटोशूट में दिव्यांका त्रिपाठी ने फ्लॉन्ट किया बेबी बंप, पापा बनने की खुशी में झूमे विवेक दहिया, देखें तस्वीरें
टेलीविजन
7 Photos
नेहा मर्दा ने मोनोकिनी में ढाया कहर, बेटी संग पूल में किया एंजॉय, तस्वीरें हुई वायरल
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
मनोरंजन
दीपक तिजोरी ने राहुल रॉय को लेकर फैली अफवाहों पर लगाया विराम, बोले- वह बिल्कुल स्वस्थ हैं
मनोरंजन
आ गया 'मातृभूमि' का फर्स्ट रिव्यू, सुभाष घई ने सलमान खान की फिल्म को बताया 'मस्ट वॉच'
मनोरंजन
जून में साउथ फिल्मों का हल्लाबोल, एक्शन मोड में सामंथा तो कुश्ती के मैदान में 'पेड्डी'
मनोरंजन
बेरोजगार हैं पूनम पांडे, वीडयो शेयर कर मांग रहीं काम, बोलीं- 'मैं बहुत रोई हूं...'
Advertisement
टेलीविजन
10 Photos
41 की उम्र में भी जेनिफर विंगेट बिखेरती हैं ग्लैमर का जादू, हर लुक पर ठहर जाती हैं नजरें, देखें फोटोज
टेलीविजन
7 Photos
लैविश लाइफ जीती हैं जेनिफर विंगेट, एक्ट्रेस के पास है करोड़ों की संपत्ति, जानें कितनी है नेटवर्थ
मेघा प्रसादसीनियर एडिटर (पॉलिटिकल अफेयर्स)
पत्रकारों पर चिल्लाना नहीं PR, मीडिया को दबाने की कोशिशों की हो आलोचना, Netflix अब ये फैसला आपके हाथ
Opinion