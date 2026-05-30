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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनगौरव खन्ना की पत्नी आकांक्षा चमोला ने दिखाए कातिलाना अंदाज, सोशल मीडिया पर बढ़ाया तापमान, देखें तस्वीरें

गौरव खन्ना की पत्नी आकांक्षा चमोला ने दिखाए कातिलाना अंदाज, सोशल मीडिया पर बढ़ाया तापमान, देखें तस्वीरें

Akanksha Chamola Look: एक्ट्रेस आकांक्षा चमोला ने अपने लेटेस्ट तस्वीरों से सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है. सिल्वर शिमरी गाउन और ग्लैमरस अंदाज में उनका रॉयल लुक फैंस को खूब पसंद आ रहा है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 30 May 2026 07:18 PM (IST)
Akanksha Chamola Look: एक्ट्रेस आकांक्षा चमोला ने अपने लेटेस्ट तस्वीरों से सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है. सिल्वर शिमरी गाउन और ग्लैमरस अंदाज में उनका रॉयल लुक फैंस को खूब पसंद आ रहा है.

टीवी एक्टर गौरव खन्ना की पत्नी और एक्ट्रेस आकांक्षा चमोला इन दिनों अपनी नई तस्वीरों को लेकर खूब चर्चा में हैं. हाल ही में उन्होंने कुछ खास और खूबसूरत तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं. इसी बीच आइए उनकी इन तस्वीरों पर एक नजर डालते हैं.

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आकांक्षा चमोला ने सिल्वर रंग का खूबसूरत और हैवी एम्बेलिश्ड गाउन पहना है. गाउन पर सीक्विन, स्टोन और फ्लोरल डिटेलिंग की गई है, जो उन्हें रॉयल लुक दे रही हैं.
आकांक्षा चमोला ने सिल्वर रंग का खूबसूरत और हैवी एम्बेलिश्ड गाउन पहना है. गाउन पर सीक्विन, स्टोन और फ्लोरल डिटेलिंग की गई है, जो उन्हें रॉयल लुक दे रही हैं.
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आउटफिट का स्ट्रैपलेस डिजाइन उनके पूरे लुक को और भी आकर्षक बना रहा है, जो उनके फिगर को खूबसूरती से हाईलाइट कर रहा है.
आउटफिट का स्ट्रैपलेस डिजाइन उनके पूरे लुक को और भी आकर्षक बना रहा है, जो उनके फिगर को खूबसूरती से हाईलाइट कर रहा है.
Published at : 30 May 2026 07:18 PM (IST)
Tags :
Akanksha Chamola

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