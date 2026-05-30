एक्सप्लोरर
गौरव खन्ना की पत्नी आकांक्षा चमोला ने दिखाए कातिलाना अंदाज, सोशल मीडिया पर बढ़ाया तापमान, देखें तस्वीरें
Akanksha Chamola Look: एक्ट्रेस आकांक्षा चमोला ने अपने लेटेस्ट तस्वीरों से सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है. सिल्वर शिमरी गाउन और ग्लैमरस अंदाज में उनका रॉयल लुक फैंस को खूब पसंद आ रहा है.
टीवी एक्टर गौरव खन्ना की पत्नी और एक्ट्रेस आकांक्षा चमोला इन दिनों अपनी नई तस्वीरों को लेकर खूब चर्चा में हैं. हाल ही में उन्होंने कुछ खास और खूबसूरत तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं. इसी बीच आइए उनकी इन तस्वीरों पर एक नजर डालते हैं.
1/7
2/7
Published at : 30 May 2026 07:18 PM (IST)
Tags :Akanksha Chamola
टेलीविजन
7 Photos
गौरव खन्ना की पत्नी आकांक्षा चमोला ने दिखाए कातिलाना अंदाज, सोशल मीडिया पर बढ़ाया तापमान, देखें तस्वीरें
टेलीविजन
10 Photos
41 की उम्र में भी जेनिफर विंगेट बिखेरती हैं ग्लैमर का जादू, हर लुक पर ठहर जाती हैं नजरें, देखें फोटोज
टेलीविजन
7 Photos
लैविश लाइफ जीती हैं जेनिफर विंगेट, एक्ट्रेस के पास है करोड़ों की संपत्ति, जानें कितनी है नेटवर्थ
टेलीविजन
10 Photos
'अनुपमा' को लगा झटका, 'क्योंकि...' को पछाड़ ये शो बना नंबर 1, देखें टीवी टीआरपी की पूरी लिस्ट
टेलीविजन
7 Photos
दिव्यांका त्रिपाठी के अलावा इन सेलेब्स ने भी किया जुड़वा बच्चों का स्वागत, देखें लिस्ट
टेलीविजन
7 Photos
समर सीजन में ट्राई करें हेली शाह के ये शानदार आउटफिट्स, स्टाइल और कंफर्ट का हैं परफेक्ट बैलेंस
टेलीविजन
7 Photos
मैटरनिटी फोटोशूट में दिव्यांका त्रिपाठी ने फ्लॉन्ट किया बेबी बंप, पापा बनने की खुशी में झूमे विवेक दहिया, देखें तस्वीरें
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
मनोरंजन
2 साल तक डेट, और फिर गुपचुप शादी, 80 के दशक की धर्मेंद्र की वो हिरोइन, जिसने करियर के पीक पर छोड़ी एक्टिंग
मनोरंजन
4 हजार करोड़ी 'रामायण' पर टीवी के 'राम' का बड़ा बयान, रणबीर को लेकर किया ये खुलासा
मनोरंजन
'बहनों के लिए फिक्रमंद रहा', 'बंदर' में अपने किरदार को लेकर बॉबी देओल ने बड़ा बयान
मनोरंजन
600 रुपये के टिकट, हर दिन 5 शोज, बॉक्स ऑफिस की 'धुरंधर' बन पाएगी राम चरण की 'पेड्डी'?
Advertisement
टेलीविजन
7 Photos
गौरव खन्ना की पत्नी आकांक्षा चमोला ने दिखाए कातिलाना अंदाज, सोशल मीडिया पर बढ़ाया तापमान, देखें तस्वीरें
टेलीविजन
10 Photos
41 की उम्र में भी जेनिफर विंगेट बिखेरती हैं ग्लैमर का जादू, हर लुक पर ठहर जाती हैं नजरें, देखें फोटोज
मेघा प्रसादसीनियर एडिटर (पॉलिटिकल अफेयर्स)
पत्रकारों पर चिल्लाना नहीं PR, मीडिया को दबाने की कोशिशों की हो आलोचना, Netflix अब ये फैसला आपके हाथ
Opinion