क्या 'अल्फा' के सेट पर आलिया भट्ट से हुआ था बॉबी देओल का झगड़ा? एक्टर ने रूमर्स पर तोड़ी चुप्पी

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडक्या 'अल्फा' के सेट पर आलिया भट्ट से हुआ था बॉबी देओल का झगड़ा? एक्टर बोले- 'लोग इतने खाली हैं कि कुछ भी...'

क्या 'अल्फा' के सेट पर आलिया भट्ट से हुआ था बॉबी देओल का झगड़ा? एक्टर बोले- 'लोग इतने खाली हैं कि कुछ भी...'

Bobby Deol On Alia Bhatt: अल्फा के सेट पर आलिया भट्ट संग बॉबी देओल के झगड़े के रूमर्स फैले हुए हैं. वहीं बंदर एक्टर ने इन सभी अफवाहों पर चुप्पी तोड़ते हुए सारा सच बताया है.

By : निशा शर्मा | Updated at : 01 Jun 2026 02:26 PM (IST)
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बॉबी देओल और आलिया भट्ट 'अल्फा' में स्क्रीन शेयर करते नजर आएंगे. ये फिल्म जल्द ही रिलीज होने वाली है. इन सबके बीच रूमर्स फैले हुए थे कि वाईआरएफ की इस अपकमिगं फिल्म के सेट पर आलिया भट्ट और बॉबी देओल का भयंकर झगड़ हुआ था. वहीं बॉबी ने खुद अब इन अफवाहों का सच बताया है.  

क्या 'अल्फा' के सेट पर हुई थी आलिया और बॉबी की लड़ाई?
दरअसल 'आप की अदालत' में पहुंचे बॉबी ने फिल्म के सेट पर दोनों के बीच अनबन की अफवाहों पर बात की. खबरों को खारिज करते हुए, अभिनेता ने क्लियर किया कि इनमें कोई सच्चाई नहीं है. उन्होंने आलिया को अपनी फेवरेट एक्ट्रेसेस में से एक भी बताया.

बॉबी ने कहा, "जब एक दोस्त ने मुझे इन अफवाह का स्क्रीनशॉट भेजा तो मैं भी हैरान रह गया. लोग इतने खाली हैं कि कुछ भी लिखकर बना देते हैं. मैंने रणबीर कपूर के साथ एक फिल्म की थी और फिर मुझे पता चला कि मुझे आलिया के साथ एक फिल्म का ऑफर मिल रहा है. मैं सोचने लगा, 'मेरे साथ क्या हो रहा है?' दोनों ही मेरे फेवरेट कलाकार हैं और मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिल रहा है."

आलिया के साथ काम करने का कैसा रहा बॉबी का एक्सपीरियंस
उन्होंने फिल्म 'अल्फा' में आलिया के साथ काम करने के अपने एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हुए कहा, “आलिया के साथ काम करना बहुत अच्छा रहा. वह बहुत अच्छी अभिनेत्री हैं और बहुत मेहनत करती हैं. उन्होंने सभी फाइट सीक्वेंस के लिए पूरी तैयारी की थी. इसलिए मुझे समझ नहीं आया कि लोगों ने ऐसा क्यों लिखा. और फिर उन्होंने यह भी लिखा कि बॉबी इस बात से नाराज थे कि आदित्य चोपड़ा ने उन्हें दूसरी फिल्म ऑफर की. मैं हर किसी को अपनी बात साबित करने के लिए नहीं घूम सकता, यह सच नहीं है.” बॉबी ने यह भी कहा कि इंस्टाग्राम पर 90 प्रतिशत खबरें झूठी हैं.

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अल्फा के बारे में
शिव रवैल द्वारा निर्देशित 'अल्फा' वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स का हिस्सा है, जिसमें 'एक था टाइगर', 'टाइगर जिंदा है', 'वॉर', 'पठान', 'टाइगर 3' और 'वॉर 2' जैसी फिल्में भी शामिल हैं. आलिया और बॉबी के अलावा, फिल्म में शरवरी वाघ और अनिल कपूर भी अहम भूमिकाओं में हैं.  फिल्म का फर्स्ट लुक पिछले साल 'वॉर 2' के पोस्ट-क्रेडिट सीन में जारी किया गया था. वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की सातवीं फिल्म 10 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है।

ये भी पढ़ें:-Suman Kalyanpur Death: नहीं रहीं दिग्गज सिंगर सुमन कल्याणपुर, 89 साल की उम्र में हुआ निधन, 'आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे' जैसे कई गानों को दी थी आवाज

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Published at : 01 Jun 2026 02:25 PM (IST)
Tags :
Bobby Deol Alpha Alia Bhatt
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