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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनदिव्यांका त्रिपाठी के अलावा इन सेलेब्स ने भी किया जुड़वा बच्चों का स्वागत, देखें लिस्ट

दिव्यांका त्रिपाठी के अलावा इन सेलेब्स ने भी किया जुड़वा बच्चों का स्वागत, देखें लिस्ट

TV Celebs Twins Baby: दिव्यांका त्रिपाठी और विवेक दहिया ने शादी के 10 साल बाद जुड़वा बेटों का स्वागत किया है. तो आइए जानते हैं कि टीवी में उनसे पहले कौन-कौन सेलेब्स ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 26 May 2026 07:44 PM (IST)
TV Celebs Twins Baby: दिव्यांका त्रिपाठी और विवेक दहिया ने शादी के 10 साल बाद जुड़वा बेटों का स्वागत किया है. तो आइए जानते हैं कि टीवी में उनसे पहले कौन-कौन सेलेब्स ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया हैं.

स्टार प्लस के पॉपुलर सीरियल 'ये हैं मोहब्बतें' की एक्ट्रेस दिव्यांका त्रिपाठी ने आज अपने लाइफ का नया चैप्टर शुरू किया हैं. शादी के 10 साल बाद दिव्यांका और विवेक दहिया ने आज अपने दो जुड़वा बेटों का स्वागत किया है, जिसके बाद उनका परिवार पूरा हो गया हैं. इसी बीच आइए जानते हैं कि टीवी के किन-किन सेलेब्स के घर जुड़वा बच्चों की किलकारी गूंज चुकी हैं.

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आज यानी 26 मई 2025 को शादी के 10 साल बाद दिव्यांका और विवेक ने जुड़वा बेटों का स्वागत किया हैं. शादी के इतने सालों बाद आज उनका परिवार पूरा हुआ है. साथ ही दोनों इस नए सफर को लेकर बहुत एक्साइटेड हैं.
आज यानी 26 मई 2025 को शादी के 10 साल बाद दिव्यांका और विवेक ने जुड़वा बेटों का स्वागत किया हैं. शादी के इतने सालों बाद आज उनका परिवार पूरा हुआ है. साथ ही दोनों इस नए सफर को लेकर बहुत एक्साइटेड हैं.
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श्रद्धा आर्या और राहुल नागल ने साल 2021 में शादी की थी और 2024 में श्रद्धा ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था. उनकी एक बेटी है, जिसका नाम सिया है. वहीं उनके बेटे का नाम शौर्य है.
श्रद्धा आर्या और राहुल नागल ने साल 2021 में शादी की थी और 2024 में श्रद्धा ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था. उनकी एक बेटी है, जिसका नाम सिया है. वहीं उनके बेटे का नाम शौर्य है.
Published at : 26 May 2026 07:43 PM (IST)
Tags :
Vivek Dahiya Divyanka Tripathi TV Celebs Twins Baby

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