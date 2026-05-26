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दिव्यांका त्रिपाठी के अलावा इन सेलेब्स ने भी किया जुड़वा बच्चों का स्वागत, देखें लिस्ट
TV Celebs Twins Baby: दिव्यांका त्रिपाठी और विवेक दहिया ने शादी के 10 साल बाद जुड़वा बेटों का स्वागत किया है. तो आइए जानते हैं कि टीवी में उनसे पहले कौन-कौन सेलेब्स ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया हैं.
स्टार प्लस के पॉपुलर सीरियल 'ये हैं मोहब्बतें' की एक्ट्रेस दिव्यांका त्रिपाठी ने आज अपने लाइफ का नया चैप्टर शुरू किया हैं. शादी के 10 साल बाद दिव्यांका और विवेक दहिया ने आज अपने दो जुड़वा बेटों का स्वागत किया है, जिसके बाद उनका परिवार पूरा हो गया हैं. इसी बीच आइए जानते हैं कि टीवी के किन-किन सेलेब्स के घर जुड़वा बच्चों की किलकारी गूंज चुकी हैं.
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Published at : 26 May 2026 07:43 PM (IST)
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