दिव्यांका त्रिपाठी के अलावा इन सेलेब्स ने भी किया जुड़वा बच्चों का स्वागत, देखें लिस्ट

आज यानी 26 मई 2025 को शादी के 10 साल बाद दिव्यांका और विवेक ने जुड़वा बेटों का स्वागत किया हैं. शादी के इतने सालों बाद आज उनका परिवार पूरा हुआ है. साथ ही दोनों इस नए सफर को लेकर बहुत एक्साइटेड हैं.