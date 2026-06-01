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हिंदी न्यूज़बिजनेसPetrol-Diesel Price Today: 1 जून को जारी हुए पेट्रोल-डीजल के नए रेट, टैंक फुल कराने से पहले चेक करें अपने शहर का भाव

Petrol-Diesel Price Today: 1 जून को जारी हुए पेट्रोल-डीजल के नए रेट, टैंक फुल कराने से पहले चेक करें अपने शहर का भाव

Petrol-Diesel Price Today: आज 1 जून को देशभर में पेट्रोल- डीजल के रेट में क्या अंतर आया है, ये आप यहां से जान सकते हैं. पेट्रोल- डीजल की नई रेट लिस्ट यहां मौजूद है,

By : सृष्टि | Updated at : 01 Jun 2026 08:37 AM (IST)
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Petrol-Diesel Price Today: देश की सरकारी तेल कंपनियों ने 1 जून 2026 के लिए पेट्रोल और डीजल के नए दाम जारी कर दिए हैं. अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के बीच भी देश में पेट्रोल-डीजल की कीमतों पर लोगों की नजर बनी हुई है. हाल के दिनों में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी देखने को मिली है. इसकी वजह पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव और सप्लाई को लेकर बनी चिंताएं हैं. हालांकि, भारत में तेल कंपनियां रोजाना सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल के दाम अपडेट करती हैं. यहां से आप आज यानी 1 जून का पेट्रोल- डीजल का दाम देख सकते हैं.

1 जून 2026, क्या हैं ताजा रेट- 

शहर का नाम पेट्रोल (₹/लीटर) डीजल (₹/लीटर) 
दिल्ली 94.72 87.62
मुंबई 103.44 89.97  
कोलकाता 104.95 91.76
चेन्नई 100.85 92.44

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यूपी-बिहार समेत अन्य शहरों का हाल- 

शहर पेट्रोल (₹/लीटर) डीजल (₹/लीटर)
नोएडा ₹94.87 ₹88.01
गाजियाबाद ₹94.65 ₹87.75
लखनऊ ₹94.69 ₹87.80
पटना ₹105.58 ₹92.42
जयपुर ₹105.41 ₹90.88
भोपाल ₹106.47 ₹91.84

क्यों बढ़ी हुई है लोगों की चिंता?

पिछले कुछ हफ्तों से वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में तेजी बनी हुई है. ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव तथा मध्य पूर्व के हालात का असर अंतरराष्ट्रीय तेल बाजार पर पड़ रहा है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर कच्चा तेल लंबे समय तक महंगा बना रहता है तो भारत में भी पेट्रोल-डीजल की कीमतों पर दबाव बढ़ सकता है. फिलहाल तेल कंपनियां हालात पर नजर बनाए हुए हैं.

आपके शहर में कैसे पता करें रेट?

घर बैठे भी पेट्रोल और डीजल का ताजा रेट पता किया जा सकता है. इंडियन ऑयल के ग्राहक RSP और शहर का कोड लिखकर 9224992249 पर SMS भेज सकते हैं. BPCL ग्राहक 9223112222 पर संदेश भेज सकते हैं. HPCL ग्राहक 9222201122 पर SMS करके ताजा रेट जान सकते हैं.

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आगे क्या हो सकता है?

तेल बाजार की दिशा फिलहाल अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम पर निर्भर है. अगर कच्चे तेल की कीमतों में और तेजी आती है तो आने वाले दिनों में पेट्रोल-डीजल के दामों पर असर पड़ सकता है. इसलिए वाहन चालकों को सलाह दी जा रही है कि वे समय-समय पर अपने शहर के ताजा रेट जरूर चेक करते रहें. 1 जून को पेट्रोल-डीजल के दामों में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन वैश्विक तेल बाजार में जारी हलचल के कारण आने वाले दिनों में कीमतों पर नजर रखना जरूरी है.

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 01 Jun 2026 08:36 AM (IST)
Tags :
Business News Petrol Price Diesel Petrol & Diesel
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