समर सीजन में ट्राई करें हेली शाह के ये शानदार आउटफिट्स, स्टाइल और कंफर्ट का हैं परफेक्ट बैलेंस

व्हाइट कलर के इस मिनी ड्रेस में पिंक कलर के फ्लोरल डिजाइन बने हैं, जिसमें हेली फेयरीटेल लग रही हैं. ड्रेस के फिट-एंड-फ्लेयर सिल्हूट के साथ हेली का हेयरस्टाइल और मेकअप उन्हें फ्रेश बना रहा हैं. इसे आप डेट या वेकेशन पर पहन सकते हैं.