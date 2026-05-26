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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनसमर सीजन में ट्राई करें हेली शाह के ये शानदार आउटफिट्स, स्टाइल और कंफर्ट का हैं परफेक्ट बैलेंस

समर सीजन में ट्राई करें हेली शाह के ये शानदार आउटफिट्स, स्टाइल और कंफर्ट का हैं परफेक्ट बैलेंस

Helly Shah Summer Look: हेली शाह के ये समर आउटफिट्स गर्मियों के लिए परफेक्ट फैशन इंस्पिरेशन हैं. फ्लोरल मिनी ड्रेस से व्हाइट को-ऑर्ड सेट तक, ये लुक स्टाइल, कम्फर्ट और एलिगेंस का शानदार बैलेंस हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 26 May 2026 06:17 PM (IST)
Helly Shah Summer Look: हेली शाह के ये समर आउटफिट्स गर्मियों के लिए परफेक्ट फैशन इंस्पिरेशन हैं. फ्लोरल मिनी ड्रेस से व्हाइट को-ऑर्ड सेट तक, ये लुक स्टाइल, कम्फर्ट और एलिगेंस का शानदार बैलेंस हैं.

गर्मियों का मौसम आ गया है और इसमें लोग बहुत ही लाइट और हल्के कपड़े पहनना पसंद करते हैं. हालांकि कपड़े सिलेक्ट करने में बहुत मुश्किल होती हैं. इसी बीच हम आपके लिए लेकर आए हैं एक्ट्रेस हेली शाह के फैशन इंस्पिरेशन, जो गर्मियों में कंफर्ट और स्टाइल का बैलेंस बनाए रखेंगे. ये लुक आप नॉर्मल डेज और वेकेशन में कैरी कर सकते हैं और खुद को एलिगेंट बना सकते हैं. तो आइए हेली शाह के इन लुक्स पर एक नजर डालते हैं.

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व्हाइट कलर के इस मिनी ड्रेस में पिंक कलर के फ्लोरल डिजाइन बने हैं, जिसमें हेली फेयरीटेल लग रही हैं. ड्रेस के फिट-एंड-फ्लेयर सिल्हूट के साथ हेली का हेयरस्टाइल और मेकअप उन्हें फ्रेश बना रहा हैं. इसे आप डेट या वेकेशन पर पहन सकते हैं.
व्हाइट कलर के इस मिनी ड्रेस में पिंक कलर के फ्लोरल डिजाइन बने हैं, जिसमें हेली फेयरीटेल लग रही हैं. ड्रेस के फिट-एंड-फ्लेयर सिल्हूट के साथ हेली का हेयरस्टाइल और मेकअप उन्हें फ्रेश बना रहा हैं. इसे आप डेट या वेकेशन पर पहन सकते हैं.
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गर्मियों में हेली का ये ढीला-ढाला पिंक एम्ब्रॉयडर्ड कुर्ता और बॉटम भी एक परफेक्ट ऑप्शन बन सकता हैं. इसे आप कैजुअल आउटिंग, फैमिली गैदरिंग और डेली वियर में पहन सकते हैं.
गर्मियों में हेली का ये ढीला-ढाला पिंक एम्ब्रॉयडर्ड कुर्ता और बॉटम भी एक परफेक्ट ऑप्शन बन सकता हैं. इसे आप कैजुअल आउटिंग, फैमिली गैदरिंग और डेली वियर में पहन सकते हैं.
Published at : 26 May 2026 06:17 PM (IST)
Tags :
Helly Shah Summer Fashion

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