Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom ऑनलाइन आवेदन करें, फर्जीवाड़े से सावधान रहें, एडवांस शुल्क न दें।

Grow Your Money: देशभर में 5G नेटवर्क के तेजी से विस्तार की वजह से अब टेलीकॉम और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां नए मोबाइल टावर लगाने के लिए बड़े पैमाने पर जगह की तलाश में जुटी हैं. ऐसे में अगर आपके पास किसी तरह की खाली छत या फिर कोई बिल्डिंग है तो आप उसे किराए पर देकर हर महीने बंपर कमाई कर सकते हैं.

जानें कौन लगाता है टावर और कितनी जगह है होती है जरूरत?

आप में से ज्यादातर लोग यह सोचते हैं कि जियो या फिर एयरटेल जैसी कंपनियां सीधे टावर लगाती हैं, लेकिन असल में यह काम इंडस टावर्स और अमेरिकन टावर कॉर्पोरेशन जैसी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों का ही होता है. तो वहीं दूसरी तरफ छत के लिए कम से कम 500 वर्ग फुट खाली जगह और मजबूत बिल्डिंग प्लॉट के लिए 2 हजार वर्ग फुट खाली जमीन की सबसे ज्यादा आवश्यकता पड़ती है.

आखिर कितनी होती है कमाई?

मोबाइल टावर से होने वाली कमाई पूरी तरह आपकी लोकेशन पर ही निर्भर करती है. दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों के बारे में बात करें तो, हर महीने 50 हजार रुपये से 1 लाख रुपये तक का किराया भी आसानी से मिल सकता है. इसके अलावा छोटे शहरों में केवल 20 हजार से 40 हजार रुपये और ग्रामीण इलाकों में तो 10 हजार रुपये से 20 हजार रुपये तक ही हर महीने का किराया मिलता है.

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आप कैसे कर सकते हैं आवेदन?

अगर आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो टावर लगवाने के लिए कंपनियों की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया होती है. इसके बाद कंपनी की टीम तकनीकी सर्वे की शुरुआत करती है. जहां, सही पाए जाने पर मकान की रजिस्ट्री, टैक्स रसीद, पहचान पत्र, पैन कार्ड और बैंक खाते जैसे दस्तावेजों की सही तरीके से जांच होने के बाद ही आगे का काम किया जाता है.

किसी तरह से फर्जीवाड़े से रहें सावधान

तो वहीं, बाजार में मोबाइल टावर के नाम पर ठगी में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है. जहां, असली कंपनियां कभी भी रजिस्ट्रेशन फीस, सरकारी अप्रूवल के नाम पर आप से किसी भी तरह का कोई एडवांस पैसे नहीं मांगती है. इसलिए अपने निजी दस्तावेज देने से पहले हमेशा आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर सही जानकारी हासिल करना न भूलें.

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