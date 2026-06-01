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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'अपने गाने की ऐसी की तैसी क्यों कर रहे हो?', 'ऊंचा लंबा कद' के रीमेक पर ट्रोल हुए अक्षय कुमार

'अपने गाने की ऐसी की तैसी क्यों कर रहे हो?', 'ऊंचा लंबा कद' के रीमेक पर ट्रोल हुए अक्षय कुमार

Ucha Lamba Kad Forever: अक्षय कुमार की 'वेलकम टू द जंगल' से 'ऊंचा लंबा कद' का रीमेक रिलीज किया गया है, जिसे लेकर लोग एक्टर को ट्रोल कर रहे हैं. ऐसे में चलिए बताते हैं लोगों ने क्या कुछ कहा.

By : राहुल यादव | Updated at : 01 Jun 2026 05:30 PM (IST)
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अक्षय कुमार इन दिनों फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' को लेकर काफी चर्चा में हैं. इस फिल्म की रिलीज का फैंस बेसब्री से इंतजार रहे हैं. ये एक मल्टीस्टारर फिल्म है, जिसमें करीब 24 सितारे नजर आने वाले हैं. इसमें अक्षय के साथ ही रवीना टंडन भी नजर आने वाली हैं. अक्षय और रवीना भी लंबे समय के बाद इस फिल्म के जरिए स्क्रीन शेयर करते हुए दिखेंगे. ऐसे में अब इस फिल्म से 'ऊंचा लंबा कद' का रीमेक रिलीज किया गया है, जिसे दिशा पाटनी और अक्षय पर फिल्माया गया है. गाने के रीमेक वर्जन को लोग ट्रोल कर रहे हैं.

अक्षय कुमार ने 'वेलकम टू द जंगल' का गाना 'ऊंचा लंबा कद' का रीमेक वर्जन एक्स अकाउंट पर शेयर किया है और इसे साझा करने के साथ ही उन्होंने लिखा, 'आपने एक बार सुना था और अब तक इसकी खुमारी बरकरार है. अब वही वाइब हम जंगल में भी लेकर आ रहे हैं. एक ऊंचा लंबा कद फोरएवर.' गाना रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर छा गया, जिसमें दिशा पाटनी के साथ अक्षय कूल अंदाज में नजर आ रहे हैं. मिनटों में इस गानों पर कमेंट की झड़ी लग गई.

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लोगों को आई कटरीना की याद

'ऊंचा लंबा कद' की रीमेक को लेकर सोशल मीडिया पर लोग जबरदस्त तरीके से रिएक्शन दे रहे हैं. अक्षय की तो तारीफ की जा रही है लेकिन, दिशा पाटनी के बजाय लोग इस गाने में कटरीना कैफ को याद कर रहे हैं. एक यूजर ने गाने को लेकर लिखा, 'अक्की भाई अपने ही गानों की ऐसी की तैसी क्यों कर रहे हो. जो पहले बन गया वो अब नहीं बनेगा यार.' दूसरे ने कटरीना कैफ को रिप्लेस को लिखा, 'दिशा हमारी कटरीना को कभी रिप्लेस नहीं कर सकतीं.' तीसरे ने लिखा, 'उनका चार्म और मूव्स कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है.' 


अपने गाने की ऐसी की तैसी क्यों कर रहे हो?', 'ऊंचा लंबा कद' के रीमेक पर ट्रोल हुए अक्षय कुमार

इसके साथ ही एक अन्य यूजर ने लिखा, 'आपका बॉलीवुड एक तरफ...कटरीना कैफ एक तरफ.' इसी तरह से 'ऊंचा लंबा कद' की रीमेक को लेकर लोग खूब रिएक्शन्स दे रहे हैं. लोग दिशा की कटरीना कैफ से तुलना कर रहे हैं और एक्ट्रेस को काफी मिस कर रहे हैं. कुछ तो उनको कमबैक के लिए कह रहे हैं.

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'ऊंचा लंबा कद' सॉन्ग के बारे में

इसके अलावा सॉन्ग 'ऊंचा लंबा कद' के बारे में बात की जाए तो इस गाने को पहली बार कटरीना कैफ और अक्षय कुमार पर फिल्मया गया था. गाने को फिल्म 'वेलकम' में फिल्माया गया था. इसे पहली बार काफी पसंद किया गया था. सॉन्ग को समीर ने लिखा था और आनंद राज के साथ ही कल्पना पटवारी गाया था. 19 साल बाद भी इस गाने क्रेज दर्शकों के बीच खूब है.

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कब रिलीज होगी 'वेलकम टू द जंगल'?

बहरहाल, अगर फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' की रिलीज की बात की जाए तो इसमें अक्षय कुमार के साथ ही दिशा पाटनी, रवीना टंडन, जैकलिन फर्नांडीस, सुनील शेट्टी, अनिल कपूर, संजय दत्त, जॉनी लिवर जैसे अन्य कलाकार भी अहम रोल में हैं. फिल्म को 26 जून, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा. फिल्म की रिलीज का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 01 Jun 2026 05:30 PM (IST)
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Akshay Kumar Welcome To The Jungle Ucha Lamba Kad Forever
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