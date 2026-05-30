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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनलैविश लाइफ जीती हैं जेनिफर विंगेट, एक्ट्रेस के पास है करोड़ों की संपत्ति, जानें कितनी है नेटवर्थ

लैविश लाइफ जीती हैं जेनिफर विंगेट, एक्ट्रेस के पास है करोड़ों की संपत्ति, जानें कितनी है नेटवर्थ

Jennifer Winget Net Worth:टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस जेनिफर विंगेट आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है. एक्ट्रेस काफी लग्जरी लाइफ जीती है. आइए जानते हैं कितनी है एक्ट्रेस की नेटवर्थ.

By : मयूरी सिंह  | Updated at : 30 May 2026 12:41 PM (IST)
Jennifer Winget Net Worth:टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस जेनिफर विंगेट आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है. एक्ट्रेस काफी लग्जरी लाइफ जीती है. आइए जानते हैं कितनी है एक्ट्रेस की नेटवर्थ.

जेनिफर विंगेट आज टीवी इंडस्ट्री का बड़ा नाम हैं. अपने करियर में कई हिट शोज देने वाली ये एक्ट्रेस आज, 30 मई को 41 साल की हो गई हैं. एक्टिंग के साथ-साथ जेनिफर अपनी लग्जरी लाइफ के लिए भी जानी जाती है. एक्ट्रेस की नेटवर्थ करोड़ों में हैं.

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जेनिफर विंगेट आज, 30 मई को अपना 41 बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. एक्ट्रेस आज किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं.
जेनिफर विंगेट आज, 30 मई को अपना 41 बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. एक्ट्रेस आज किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं.
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जेनिफर विंगेट ने अपने करियर की शुरूआत 1995 में फिल्म 'अकेले हम अकेले तुम' से बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट की थी.
जेनिफर विंगेट ने अपने करियर की शुरूआत 1995 में फिल्म 'अकेले हम अकेले तुम' से बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट की थी.
Published at : 30 May 2026 12:41 PM (IST)
Tags :
Jennifer Winget

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