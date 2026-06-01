हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: अब खाने का भी वर्ल्डकप! विदेशी शख्स ने की भारत-पाकिस्तान के कबाब की तुलना, वीडियो वायरल

Video: अब खाने का भी वर्ल्डकप! विदेशी शख्स ने की भारत-पाकिस्तान के कबाब की तुलना, वीडियो वायरल

Viral: वीडियो की शुरुआत में विदेशी शख्स बेहद उत्साह के साथ कैमरे के सामने आता है और कहता है, "दोस्तों, आज हम कबाबों का वर्ल्ड कप रखने जा रहे हैं."

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sheikh inzemam ulhuq | Updated at : 01 Jun 2026 02:43 PM (IST)
Preferred Sources

सोशल मीडिया की दुनिया में भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच का रोमांच तो आपने कई बार देखा होगा, लेकिन इस बार इंटरनेट पर एक अलग ही 'वर्ल्ड कप' छिड़ गया है. यह मुकाबला चौके-छक्कों का नहीं, बल्कि स्वाद का है. सोशल मीडिया पर इन दिनों खाने-पीने के शौकीनों (Foodies) के बीच एक वीडियो आग की तरह वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक विदेशी फूड ब्लॉगर ने भारत के मशहूर 'नूरानी कबाब' और पाकिस्तान के लजीज 'सीक कबाब' के बीच एक ऐसा जायकेदार मुकाबला करवा दिया है, जिसने दोनों देशों के नेटिजन्स को कमेंट सेक्शन में आमने-सामने खड़ा कर दिया है. लोग इस वीडियो को धड़ाधड़ शेयर कर रहे हैं और इस स्वाद के महामुकाबले पर अपनी-अपनी राय रख रहे हैं.

नूरानी कबाब का पहला बाइट और ब्लॉगर का मदहोश कर देने वाला रिएक्शन

वीडियो की शुरुआत में विदेशी शख्स बेहद उत्साह के साथ कैमरे के सामने आता है और कहता है, "दोस्तों, आज हम कबाबों का वर्ल्ड कप रखने जा रहे हैं." वह सबसे पहले भारत की शान यानी 'नूरानी कबाब' की प्लेट उठाता है. जैसे ही वह नूरानी कबाब का पहला टुकड़ा अपने मुंह में डालता है, उसके चेहरे के भाव पूरी तरह बदल जाते हैं. कबाब का स्वाद लेते ही वह मदहोशी के आलम में अपनी आंखें बंद कर लेता है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Pushpek Sidhu (@pushpeksidhu_)

ब्लॉगर कबाब के मसालों और उसकी बनावट की तारीफ करते नहीं थकता. वह कैमरे के सामने चिल्लाकर कहता है, "ओह माय गॉड! क्या लाजवाब टेस्ट है. भारत के इस कबाब का कोई मुकाबला नहीं है, इसके मसाले और खुशबू एकदम परफेक्ट हैं." इस दौरान ऐसा लगता है कि भारत यह मैच आसानी से जीत जाएगा.

पाकिस्तानी सीक कबाब की एंट्री और बदल गया पूरा खेल

लेकिन असली ट्विस्ट तो अभी बाकी था. जैसे ही वह ब्लॉगर मुकाबला आगे बढ़ाता है और पाकिस्तान के पारंपरिक 'सीक कबाब' की प्लेट अपनी तरफ खींचता है, कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है. वो सीक कबाब का एक बड़ा बाइट लेता है और अचानक उसका पूरा ओपिनियन ही पलट जाता है. पाकिस्तानी कबाब खाते ही ब्लॉगर की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं. वह उसकी तारीफों के पुल बांधना शुरू कर देता है. ब्लॉगर कहता है, "यह तो कमाल है. पाकिस्तान के ये सीक कबाब भारत के कबाबों के मुकाबले कहीं ज्यादा जूसी और सॉफ्ट हैं. इसका हर एक बाइट मुंह में जाते ही घुल रहा है." वह कबाब के जूसी टेक्सचर से इतना प्रभावित होता है कि अंत में बिना किसी देरी के पाकिस्तान के सीक कबाब को इस 'कबाब वर्ल्ड कप' का ऑफिशियल विजेता घोषित कर देता है.

यह भी पढ़ें: जो चीज तकलीफ दे रही है निकलवाते क्यों नहीं? बारात में कपल का अजीब डांस वायरल, यूजर्स ने जमकर लिए मजे

सोशल मीडिया पर मचा कोहराम और छिड़ी कमेंट्स की जंग

जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स पर आया, वैसे ही यह वायरल हो गया. अब इस पर यूजर्स के रिएक्शंस की बाढ़ आ गई है. भारतीय फैंस जहां अपने नूरानी कबाब का बचाव कर रहे हैं और लिख रहे हैं, "हमारे मसालों का स्वाद दुनिया में सबसे बेस्ट है, ब्लॉगर को शायद असली स्वाद की समझ नहीं है." वहीं दूसरी तरफ, पाकिस्तानी यूजर्स इस फैसले से बेहद खुश नजर आ रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "स्वाद के मामले में हमारा कोई मुकाबला नहीं, किंग इज किंग." वहीं कुछ न्यूट्रल फूड लवर्स का कहना है कि खाना दोनों तरफ का लाजवाब होता है, इसे बस स्वाद की तरह देखना चाहिए न कि किसी जंग की तरह. फिलहाल यह वीडियो व्यूज के नए रिकॉर्ड बना रहा है और कबाब लवर्स के बीच चर्चा का गर्म विषय बना हुआ है.

यह भी पढ़ें: Viral Video: दुरंतो एक्सप्रेस के टॉयलेट में बर्तन साफ करता मिला IRCTC स्टाफ, वीडियो हो गया वायरल

Published at : 01 Jun 2026 02:43 PM (IST)
Tags :
TRENDING VIRAL VIDEO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
Video: अब खाने का भी वर्ल्डकप! विदेशी शख्स ने की भारत-पाकिस्तान के कबाब की तुलना, वीडियो वायरल
अब खाने का भी वर्ल्डकप! विदेशी शख्स ने की भारत-पाकिस्तान के कबाब की तुलना, वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
Education Ministry Fire: इधर CBSE की वेबसाइट ठप, उधर शिक्षा मंत्रालय में लग गई आग; यूजर्स बोले- 'वाह क्या टाइमिंग है'
इधर CBSE की वेबसाइट ठप, उधर शिक्षा मंत्रालय में लग गई आग; यूजर्स बोले- 'वाह क्या टाइमिंग है'
ट्रेंडिंग
Viral Video: बेटी है तो बरकत है! नई साइकिल पर लगवाई पैरों की छाप, गांव का वीडियो जीत रहा यूजर्स का दिल 
बेटी है तो बरकत है! नई साइकिल पर लगवाई पैरों की छाप, गांव का वीडियो जीत रहा यूजर्स का दिल 
ट्रेंडिंग
Viral Video: सिलेंडर के बीच बच्चे ने खुद को ऐसा फंसाया कि लेने के देने पड़ गए, यूजर्स बोले- ये कुछ करके मानेगा
सिलेंडर के बीच बच्चे ने खुद को ऐसा फंसाया कि लेने के देने पड़ गए, यूजर्स बोले- ये कुछ करके मानेगा
Advertisement

वीडियोज

New Tata Tiago EV facelift walkaround | #tata #tatatiago #autolive
'हस्तिनापुर के वीर' में धृतराष्ट्र नहीं होंगे लाचार, Sandeep Mohan का बड़ा खुलासा
Iran US War | Strait of Hormuz | Janhit: होर्मुज में ईरान ने खींची 'रेड लाइन'! | Trump | IRGC
Ghaziabad Asad Encounter | UP Police: असद ढेर, पर क्यों भड़का है विपक्ष? | Bakrid
Ghaziabad Asad Encounter | Janhit: जुर्म देखा या धर्म? | Bakrid | UP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'PM मोदी के पास आम पर बोलने का समय है, लेकिन...', राहुल गांधी ने CBSE कॉपियों की फोन स्कैनिंग पर उठाए सवाल
'PM मोदी के पास आम पर बोलने का समय है, लेकिन...', राहुल गांधी ने CBSE कॉपियों की फोन स्कैनिंग पर उठाए सवाल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सूर्या मर्डर केस के आरोपी असद के घर पर नोटिस चस्पा, ढोल बजाकर किया ऐलान; 15 दिन का अल्टीमेटम
सूर्या मर्डर केस के आरोपी असद के घर पर नोटिस चस्पा, ढोल बजाकर किया ऐलान; 15 दिन का अल्टीमेटम
इंडिया
Twisha Sharma Case: ट्विशा शर्मा के पति समर्थ को किसने ठहराया? अब मदद करने वालों पर कसेगा CBI का शिकंजा
ट्विशा शर्मा के पति समर्थ को किसने ठहराया? अब मदद करने वालों पर कसेगा CBI का शिकंजा
आईपीएल 2026
RCB की जीत के बाद फैंस ने मचाया हुड़दंग, पुलिस ने की लाठी चार्ज; वीडियो वायरल
RCB की जीत के बाद फैंस ने मचाया हुड़दंग, पुलिस ने की लाठी चार्ज; वीडियो वायरल
बॉलीवुड
क्या 'अल्फा' के सेट पर आलिया भट्ट से हुआ था बॉबी देओल का झगड़ा? एक्टर बोले- 'लोग इतने खाली हैं कि कुछ भी...'
क्या 'अल्फा' के सेट पर आलिया भट्ट से हुआ था बॉबी देओल का झगड़ा? एक्टर ने रूमर्स पर तोड़ी चुप्पी
इंडिया
दिल्ली में SPA की बिल्डिंग में लगी आग पर आया कांग्रेस का रिएक्शन, कहा- शिक्षा मंत्रालय के ऑफिस में...
दिल्ली में SPA की बिल्डिंग में लगी आग पर आया कांग्रेस का रिएक्शन, कहा- शिक्षा मंत्रालय के ऑफिस में...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
फिल्म 'धुरंधर' को लेकर पाकिस्तान के पत्रकार के बयान से कुमार विश्वास गदगद, विरोधियों को सुनाई खरी-खोटी
फिल्म 'धुरंधर' को लेकर पाकिस्तान के पत्रकार के बयान से कुमार विश्वास गदगद, विरोधियों को सुनाई खरी-खोटी
Home Tips
मसालदानी में रखी हल्दी असली है या नकली, ऐसे करें पहचान
मसालदानी में रखी हल्दी असली है या नकली, ऐसे करें पहचान
ENT LIVE
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
ENT LIVE
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
ENT LIVE
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
ENT LIVE
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
ENT LIVE
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
Embed widget