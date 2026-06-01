अब खाने का भी वर्ल्डकप! विदेशी शख्स ने की भारत-पाकिस्तान के कबाब की तुलना, वीडियो वायरल

सोशल मीडिया की दुनिया में भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच का रोमांच तो आपने कई बार देखा होगा, लेकिन इस बार इंटरनेट पर एक अलग ही 'वर्ल्ड कप' छिड़ गया है. यह मुकाबला चौके-छक्कों का नहीं, बल्कि स्वाद का है. सोशल मीडिया पर इन दिनों खाने-पीने के शौकीनों (Foodies) के बीच एक वीडियो आग की तरह वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक विदेशी फूड ब्लॉगर ने भारत के मशहूर 'नूरानी कबाब' और पाकिस्तान के लजीज 'सीक कबाब' के बीच एक ऐसा जायकेदार मुकाबला करवा दिया है, जिसने दोनों देशों के नेटिजन्स को कमेंट सेक्शन में आमने-सामने खड़ा कर दिया है. लोग इस वीडियो को धड़ाधड़ शेयर कर रहे हैं और इस स्वाद के महामुकाबले पर अपनी-अपनी राय रख रहे हैं.

नूरानी कबाब का पहला बाइट और ब्लॉगर का मदहोश कर देने वाला रिएक्शन

वीडियो की शुरुआत में विदेशी शख्स बेहद उत्साह के साथ कैमरे के सामने आता है और कहता है, "दोस्तों, आज हम कबाबों का वर्ल्ड कप रखने जा रहे हैं." वह सबसे पहले भारत की शान यानी 'नूरानी कबाब' की प्लेट उठाता है. जैसे ही वह नूरानी कबाब का पहला टुकड़ा अपने मुंह में डालता है, उसके चेहरे के भाव पूरी तरह बदल जाते हैं. कबाब का स्वाद लेते ही वह मदहोशी के आलम में अपनी आंखें बंद कर लेता है.

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ब्लॉगर कबाब के मसालों और उसकी बनावट की तारीफ करते नहीं थकता. वह कैमरे के सामने चिल्लाकर कहता है, "ओह माय गॉड! क्या लाजवाब टेस्ट है. भारत के इस कबाब का कोई मुकाबला नहीं है, इसके मसाले और खुशबू एकदम परफेक्ट हैं." इस दौरान ऐसा लगता है कि भारत यह मैच आसानी से जीत जाएगा.

पाकिस्तानी सीक कबाब की एंट्री और बदल गया पूरा खेल

लेकिन असली ट्विस्ट तो अभी बाकी था. जैसे ही वह ब्लॉगर मुकाबला आगे बढ़ाता है और पाकिस्तान के पारंपरिक 'सीक कबाब' की प्लेट अपनी तरफ खींचता है, कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है. वो सीक कबाब का एक बड़ा बाइट लेता है और अचानक उसका पूरा ओपिनियन ही पलट जाता है. पाकिस्तानी कबाब खाते ही ब्लॉगर की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं. वह उसकी तारीफों के पुल बांधना शुरू कर देता है. ब्लॉगर कहता है, "यह तो कमाल है. पाकिस्तान के ये सीक कबाब भारत के कबाबों के मुकाबले कहीं ज्यादा जूसी और सॉफ्ट हैं. इसका हर एक बाइट मुंह में जाते ही घुल रहा है." वह कबाब के जूसी टेक्सचर से इतना प्रभावित होता है कि अंत में बिना किसी देरी के पाकिस्तान के सीक कबाब को इस 'कबाब वर्ल्ड कप' का ऑफिशियल विजेता घोषित कर देता है.

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सोशल मीडिया पर मचा कोहराम और छिड़ी कमेंट्स की जंग

जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स पर आया, वैसे ही यह वायरल हो गया. अब इस पर यूजर्स के रिएक्शंस की बाढ़ आ गई है. भारतीय फैंस जहां अपने नूरानी कबाब का बचाव कर रहे हैं और लिख रहे हैं, "हमारे मसालों का स्वाद दुनिया में सबसे बेस्ट है, ब्लॉगर को शायद असली स्वाद की समझ नहीं है." वहीं दूसरी तरफ, पाकिस्तानी यूजर्स इस फैसले से बेहद खुश नजर आ रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "स्वाद के मामले में हमारा कोई मुकाबला नहीं, किंग इज किंग." वहीं कुछ न्यूट्रल फूड लवर्स का कहना है कि खाना दोनों तरफ का लाजवाब होता है, इसे बस स्वाद की तरह देखना चाहिए न कि किसी जंग की तरह. फिलहाल यह वीडियो व्यूज के नए रिकॉर्ड बना रहा है और कबाब लवर्स के बीच चर्चा का गर्म विषय बना हुआ है.

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