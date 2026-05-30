जी टीवी शो ‘वसुधा’ लगातार दर्शकों की पहली पसंद बना हुआ है. टीआरपी की रेस में इस शो ने एक बार फिर कई बड़े सीरियल्स को पीछे छोड़ते हुए नंबर-1 की कुर्सी अपने नाम कर ली है. ‘वसुधा’ 1.9 रेटिंग के साथ टीआरपी लिस्ट में टॉप पर बना हुआ है.