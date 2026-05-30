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TRP List: 'अनुपमा' को लगा झटका, 'क्योंकि...' को पछाड़ ये शो बना नंबर 1, देखें इस हफ्ते टॉप 10 में कौृन-कौन से सीरियल हुए शामिल
TV TRP Report Week 20: बार्क इंडिया ने हाल ही में साल 2026 की 20वें वीक टीआरपी रिपोर्ट जारी कर दी है. इस बार कई पॉपुलर शोज की रैंकिंग में बड़ा बदलाव देखने को मिला है.
छोटे पर्दे पर कौन सा शो दर्शकों का दिल जीत रहा है और किसकी पॉपुलैरिटी में गिरावट आई है, इस पर हर किसी की नजर रहती है. टीआरपी लिस्ट हर हफ्ते कई चौंकाने वाले बदलाव लेकर आती है और इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला है. बार्क इंडिया की 20वें वीक की रिपोर्ट सामने आ गई है, जिसमें कई बड़े शोज की रैंकिंग बदल गई है. आइए जानते हैं इस हफ्ते किस शो ने मारी बाजी और कौन पीछे रह गया.
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Published at : 30 May 2026 11:46 AM (IST)
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मेघा प्रसादसीनियर एडिटर (पॉलिटिकल अफेयर्स)
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