ट्विशा शर्मा के पति समर्थ को किसने ठहराया? अब मदद करने वालों पर कसेगा CBI का शिकंजा

चर्चित ट्विशा शर्मा मौत मामले की जांच कर रही केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) अब मामले के नए पहलुओं की पड़ताल कर रही है. एजेंसी का फोकस इस बात पर है कि ट्विशा शर्मा की मौत के बाद फरार रहे उनके पति समर्थ सिंह को आखिर किसने मदद पहुंचाई और वह इतने दिनों तक कैसे छिपा रहा.

सूत्रों के मुताबिक, पूछताछ के दौरान समर्थ सिंह ने CBI को बताया कि ट्विशा की मौत के बाद वह करीब दो दिन भोपाल में रहा. इसके बाद वह जबलपुर चला गया और 22 मई तक वहीं रहा. 22 मई को उसने जबलपुर की एक स्थानीय अदालत में सरेंडर कर दिया था.

समर्थ के बयान के बाद CBI ने जांच का दायरा और बढ़ा दिया है. अब एजेंसी यह पता लगाने में जुटी है कि फरार होने के दौरान भोपाल और जबलपुर में उसे किसने ठहरने की जगह दी. उसकी यात्रा में मदद की या किसी अन्य तरीके से सहयोग किया. जांच अधिकारियों के अनुसार, फरार रहने के दौरान समर्थ की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही थी. साथ ही उसके तरफ से किए गए कुछ मेडिकल संबंधी दावों और उस अवधि के घटनाक्रम की भी जांच की जा रही है, ताकि पूरे मामले की कड़ियां जोड़ी जा सकें

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पूछताछ के दौरान समर्थ सिंह ने नहीं दिए जवाब

सूत्रों ने बताया कि पूछताछ के दौरान समर्थ सिंह ने उन लोगों के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी, जिन्होंने कथित तौर पर उसकी मदद की हो. ऐसे में CBI अब उसके संपर्कों, ट्रैवल डिटेल और संभावित मददगारों की पहचान करने के लिए अलग-अलग पहलुओं की जांच कर रही है. एजेंसी का मानना है कि फरार होने के दौरान मिली सहायता से जुड़े फैक्ट का पता चलने पर मामले की जांच में महत्वपूर्ण जानकारी सामने आ सकती है. फिलहाल CBI सभी संभावित सुरागों की जांच कर रही है और संबंधित लोगों से पूछताछ कर रही है.

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