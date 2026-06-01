RCB की जीत के बाद फैंस ने मचाया हुड़दंग, पुलिस ने की लाठी चार्ज; वीडियो वायरल

IPL 2026 का खिताब जीतने के बाद हैदराबाद समेत कुछ शहरों से फैंस के हुड़दंग करने के वीडियो सामने आए. वायरल हो रहे वीडियो में पुलिस बल रोड पर सेलिब्रेशन करने वाले लोगों पर लाठी चार्ज करते हुए दिख रहा है. इस तरह का जश्न पब्लिक सुरक्षा पर सवाल खड़ा कर रहा है.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश और बेंगलुरु के कुछ हिस्सों से वीडियो सामने आए. कुछ वीडियो में फैंस बीच सड़क पर पटाखे फोड़ते हुए दिख रहे हैं. इसके अलावा कुछ वीडियो में बैरिकेड से छेड़छाड़ करते नजर आ रहे हैं. वहीं कुछ तो जश्न में इतना मगन हो गए कि गाड़ियों पर ही चढ़ गए. इन तमाम हरकतों को देखते हुए पुलिस को बीच में आना पड़ा और फिर भीड़ को काबू करने व सुरक्षा को मद्दे नजर रखते हुए लाठी चार्ज किया.

Hyderabad Police won the toss and elected to bat first 😭 pic.twitter.com/jK75VZh0DB — Out Of Context Cricket (@GemsOfCricket) June 1, 2026

🚨🇮🇳 Paris-type scenes in Hyderabad after RCB's IPL victory.



Videos from Tank Bund show sections of the crowd allegedly vandalizing property and causing damage during what began as celebrations.



A cricket trophy should bring joy, not destruction.



🎥 Tank Bund, Hyderabad… https://t.co/3BTiU2BGOF pic.twitter.com/3qnbMnsMW9 — Global Pulse (@Globalpulse04) June 1, 2026

पिछले साल भगदड़ में गई थी 11 लोगों की जान

बेंगलुरु ने पिछले सीजन यानी 2025 में पहला खिताब जीता था. इस जीत के बाद बेंगलुरु में विक्ट्री परेड का आयोजन हुआ था, जिसमें भगदड़ के कारण 11 लोगों की जान चली गई थी. इसके अलावा कई लोग घायल हुए थे. इस घटना को ध्यान में रखते हुए इस बार सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जा रहा है.

इस बार नहीं होगी RCB की विक्ट्री परेड

न्यूज एजेंसी पीटीआई की एक रिपोर्ट में बताया गया कि इस बार RCB की जीत पर विक्ट्री परेड नहीं होगी. फैंस को घर में रहकर ही जीत सेलिब्रेट करने के निर्देश दिए हैं.

फाइनल में चला विराट कोहली का बल्ला

गुजरात के खिलाफ खेले गए खिताबी मुकाबले में विराट कोहली ने शानदार पारी खेली, जिसके लिए उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' के खिताब से नवाजा गया. मैच में पहले बैटिंग का न्योता पाने वाली गुजरात ने 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन बोर्ड पर लगाए. चेज करते हुए बेंगलुरु ने 18 ओवर में 5 विकेट पर 161 रन बनाकर जीत अपने खाते में डाल ली. यह खिताबी मुकाबला एकतरफा रहा.

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