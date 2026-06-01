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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026RCB की जीत के बाद फैंस ने मचाया हुड़दंग, पुलिस ने की लाठी चार्ज; वीडियो वायरल

RCB की जीत के बाद फैंस ने मचाया हुड़दंग, पुलिस ने की लाठी चार्ज; वीडियो वायरल

RCB IPL 2026: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के ट्रॉफी जीतने के बाद कुछ शहरों से वीडियो आईं, जिसमें फैंस बीच सड़क पर हुड़दंग करते हुए दिखे. फिर पुलिस ने लाठी चार्ज की.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 01 Jun 2026 02:32 PM (IST)
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IPL 2026 का खिताब जीतने के बाद हैदराबाद समेत कुछ शहरों से फैंस के हुड़दंग करने के वीडियो सामने आए. वायरल हो रहे वीडियो में पुलिस बल रोड पर सेलिब्रेशन करने वाले लोगों पर लाठी चार्ज करते हुए दिख रहा है. इस तरह का जश्न पब्लिक सुरक्षा पर सवाल खड़ा कर रहा है. 

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश और बेंगलुरु के कुछ हिस्सों से वीडियो सामने आए. कुछ वीडियो में फैंस बीच सड़क पर पटाखे फोड़ते हुए दिख रहे हैं. इसके अलावा कुछ वीडियो में बैरिकेड से छेड़छाड़ करते नजर आ रहे हैं. वहीं कुछ तो जश्न में इतना मगन हो गए कि गाड़ियों पर ही चढ़ गए. इन तमाम हरकतों को देखते हुए पुलिस को बीच में आना पड़ा और फिर भीड़ को काबू करने व सुरक्षा को मद्दे नजर रखते हुए लाठी चार्ज किया. 

पिछले साल भगदड़ में गई थी 11 लोगों की जान

बेंगलुरु ने पिछले सीजन यानी 2025 में पहला खिताब जीता था. इस जीत के बाद बेंगलुरु में विक्ट्री परेड का आयोजन हुआ था, जिसमें भगदड़ के कारण 11 लोगों की जान चली गई थी. इसके अलावा कई लोग घायल हुए थे. इस घटना को ध्यान में रखते हुए इस बार सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जा रहा है. 

इस बार नहीं होगी RCB की विक्ट्री परेड 

न्यूज एजेंसी पीटीआई की एक रिपोर्ट में बताया गया कि इस बार RCB की जीत पर विक्ट्री परेड नहीं होगी. फैंस को घर में रहकर ही जीत सेलिब्रेट करने के निर्देश दिए हैं. 

फाइनल में चला विराट कोहली का बल्ला

गुजरात के खिलाफ खेले गए खिताबी मुकाबले में विराट कोहली ने शानदार पारी खेली, जिसके लिए उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' के खिताब से नवाजा गया. मैच में पहले बैटिंग का न्योता पाने वाली गुजरात ने 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन बोर्ड पर लगाए. चेज करते हुए बेंगलुरु ने 18 ओवर में 5 विकेट पर 161 रन बनाकर जीत अपने खाते में डाल ली. यह खिताबी मुकाबला एकतरफा रहा.

 

यह भी पढ़ें: खुशी, जश्न, मस्ती, लेकिन नहीं भूले दिवंगत 11 फैंस, RCB के कप्तान रजत पाटीदार ने चैंपियन बनने के बाद जीता दिल

Published at : 01 Jun 2026 02:29 PM (IST)
Tags :
Royal Challengers Bengaluru RCB IPL 2026
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