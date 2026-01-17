हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Budh Gochar 2026: ग्रहों के राजकुमार बुध आज 17 जनवरी 2026 को मकर राशि में गोचर कर चुके हैं. इस राशि में आते ही बुध अन्य कई राशियों के लिए लाभकारी साबित होंगे और करियर-कारोबार में खूब फायदा दिलाएंगे.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 17 Jan 2026 12:00 PM (IST)
ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास के अनुसार, ग्रहों के राजकुमार बुध आज शनिवार को सुबह 10:27 पर धनु राशि की यात्रा को विराम देते हुए मकर राशि में आ चुके हैं और 3 फरवरी 2026 तक इसी राशि में रहेंगे.
मकर जोकि शनि देव की राशि है. शनि और बुध के बीच मित्रता का संबंध है. ऐसे में मकर राशि में बुध के आने से बुद्धि के साथ ही अनुशासन, धैर्य और व्यावहारिक सोच का संगम देखने को मिलेगा.
Published at : 17 Jan 2026 12:00 PM (IST)
