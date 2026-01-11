सोमनाथ के एक हजार वर्ष: प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत के स्वाभिमान का पुनर्जागरण

इंडिया अर्थात भारत है. संविधान का यह वाक्य मात्र शब्दों का संयोजन नहीं, बल्कि एक सभ्यता का उद्घोष है. स्वतंत्रता के बाद हमारे राष्ट्रनिर्माताओं ने भारत को केवल एक आधुनिक राष्ट्र-राज्य के रूप में नहीं, बल्कि एक सतत सभ्यता के रूप में देखने की परिकल्पना की थी. राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ सांस्कृतिक आत्मबोध की पुनर्स्थापना. यही वह अधूरा स्वप्न था, जिसे समय के साथ पूरा होना था. आज अयोध्या से काशी और काशी से सोमनाथ तक की यात्रा उसी स्वप्न की साकार अभिव्यक्ति है. यह किसी भूखंड की वापसी नहीं, बल्कि सहस्राब्दियों से प्रवाहित भारतीय संस्कृति, चेतना और आत्मा की पुनर्प्रतिष्ठा है.

इसी सभ्यतागत दृष्टि को समकालीन भारत में स्पष्ट स्वर देने का कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है. सोमनाथ के एक हज़ार वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित सोमनाथ स्वाभिमान पर्व केवल एक सांस्कृतिक आयोजन नहीं है, बल्कि भारत के राष्ट्रीय स्वाभिमान का सार्वजनिक उद्घोष है. यह संदेश है कि आधुनिक भारत अब अपने मंदिरों, स्मृतियों और परंपराओं को इतिहास के हाशिये पर नहीं, बल्कि राष्ट्रीय चेतना के केंद्र में देखता है.

सोमनाथ मंदिर इस निरंतरता का सबसे सशक्त प्रतीक है. समुद्र के तट पर स्थित यह ज्योतिर्लिंग केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि भारत की सभ्यता की जीवित स्मृति है. पिछले एक हज़ार वर्षों में शायद ही कोई ऐसा मंदिर हो, जिसने इतने आक्रमण, विध्वंस और अपमान सहे हों और फिर भी हर बार पहले से अधिक दृढ़ होकर खड़ा हुआ हो. सोमनाथ का इतिहास यह स्पष्ट करता है कि भारत की सभ्यता को नष्ट किया जा सकता है, पर मिटाया नहीं जा सकता.

इतिहास के पन्ने बताते हैं कि यह पुनरुत्थान कोई एक बार की घटना नहीं, बल्कि एक सतत प्रक्रिया रही है. 7वीं शताब्दी में वल्लभी के मैत्रक राजाओं ने लाल बलुआ पत्थर से दूसरा मंदिर खड़ा किया. यह केवल स्थापत्य का कार्य नहीं था, बल्कि यह स्पष्ट संदेश था कि आस्था अस्थायी नहीं होती. 9वीं शताब्दी में जब अरब आक्रमणों ने विनाश किया, तब प्रतिहार राजा नागभट्ट द्वितीय ने तीसरे भव्य मंदिर का निर्माण कराया. इतिहास ने देखा कि तलवारें आईं और चली गईं, लेकिन शिव वहीं रहे.

11वीं शताब्दी में महामूद गजनी के आक्रमण के तुरंत बाद राजा भीमदेव प्रथम और मालवा के परमार राजा भोज ने मिलकर मंदिर को फिर जीवित किया. लकड़ी से आरंभ हुआ यह पुनर्निर्माण बताता है कि हिंदू समाज समय नहीं गंवाता—वह शोक में नहीं रुकता, बल्कि संकल्प में बदल जाता है. 12वीं शताब्दी में चालुक्य राजा कुमारपाल ने पत्थर का, रत्नों से सुसज्जित भव्य सोमनाथ खड़ा किया. यह केवल पुनर्निर्माण नहीं था, बल्कि यह घोषणा थी कि श्रद्धा को क्षय नहीं लगता.

13वीं और 14वीं शताब्दी में खिलजी काल के विध्वंस के बाद भी चूड़ासमा राजा महिपाल और उनके पुत्र खेंगारा ने पुनः शिवलिंग की स्थापना की. इतिहास ने एक बार फिर लिखा कि शिव को हटाया नहीं जा सकता. 18वीं शताब्दी में, जब मुख्य स्थल पर पूजा असंभव हो गई थी, तब माता अहिल्याबाई होलकर ने पास में मंदिर बनवाकर यह सिद्ध किया कि आस्था परिस्थितियों की मोहताज नहीं होती है. वह अपना मार्ग स्वयं बना लेती है.

अयोध्या, काशी और सोमनाथ. ये तीनों स्थान भारत की आत्मा के तीन स्तंभ हैं. अयोध्या मर्यादा और धर्म की भूमि है, काशी ज्ञान और मोक्ष की चेतना है, और सोमनाथ तप, त्याग तथा पुनरुत्थान का प्रतीक. इन स्थलों की पुनर्प्रतिष्ठा किसी एक कालखंड की राजनीतिक उपलब्धि नहीं, बल्कि सदियों से दबे हुए सांस्कृतिक आत्मविश्वास की वापसी है. यह उस भारत की घोषणा है, जो अपनी जड़ों से जुड़कर आधुनिकता की ओर बढ़ना चाहता है.

आधुनिक भारत की यात्रा केवल आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे या वैश्विक रैंकिंग तक सीमित नहीं हो सकती. राष्ट्र तब पूर्ण होता है, जब उसकी अर्थव्यवस्था और उसकी सभ्यता—दोनों एक साथ आगे बढ़ें. पिछले दशकों में विकास की परिभाषा अक्सर सकल घरेलू उत्पाद, निवेश और औद्योगीकरण तक सिमट गई थी. परंतु भारत जैसा प्राचीन राष्ट्र जानता है कि सच्चा विकास आत्मा से कटकर संभव नहीं. सोमनाथ जैसे स्थल हमें स्मरण कराते हैं कि सभ्यता की निरंतरता ही राष्ट्र की वास्तविक पूँजी होती है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सोमनाथ को भारत के स्वाभिमान से जोड़कर देखना इसी व्यापक दृष्टि को रेखांकित करता है. सोमनाथ स्वाभिमान पर्व यह स्मरण कराता है कि राष्ट्र की शक्ति केवल वर्तमान उपलब्धियों में नहीं, बल्कि उस स्मृति में भी निहित होती है, जो पीढ़ियों को जोड़ती है. यह आयोजन उस अधूरे स्वप्न की पूर्ति का संकेत है कि भारत अब अपने अतीत से संकोच नहीं, बल्कि आत्मविश्वास के साथ संवाद कर रहा है.

सोमनाथ हमें यह भी सिखाता है कि भारतीय सभ्यता की शक्ति उसके बहुलतावाद में निहित है. यहांं आस्था केवल कर्मकांड नहीं, बल्कि जीवन-दृष्टि है. मंदिर का समुद्र के सामने खड़ा होना मानो यह कहता है कि भारत का धर्म संकीर्ण नहीं, बल्कि व्यापक है, जो प्रकृति, मानव और ब्रह्मांड को एक सूत्र में बांधता है. यही कारण है कि सोमनाथ न केवल श्रद्धालुओं, बल्कि इतिहासकारों, दार्शनिकों और यात्रियों को भी आकर्षित करता है.

आज की पीढ़ी के लिए सोमनाथ का अर्थ केवल एक ऐतिहासिक कथा नहीं, बल्कि एक उत्तरदायित्व है. अपनी सभ्यता को समझने का, उसे आत्मविश्वास के साथ जीने का, और आधुनिक विश्व में उसकी प्रासंगिकता को स्थापित करने का. जब भारत अपने मंदिरों, परंपराओं और सांस्कृतिक स्थलों को पुनः केंद्र में लाता है, तो वह किसी से कुछ छीन नहीं रहा होता; वह केवल स्वयं को वापस पा रहा होता है.

अयोध्या से काशी और काशी से सोमनाथ तक की यह यात्रा एक राष्ट्र की आत्मखोज है. यह यात्रा बताती है कि भारत का भविष्य उसकी स्मृति से होकर जाता है. एक ऐसा भारत, जो आर्थिक रूप से सशक्त हो, तकनीकी रूप से अग्रणी हो, और सांस्कृतिक रूप से आत्मविश्वासी भी हो. सोमनाथ के एक हज़ार वर्ष हमें यही सिखाते हैं कि सभ्यता केवल अतीत में नहीं रहती है. वह वर्तमान में सांस लेती है और भविष्य को दिशा देती है.

अंततः, सोमनाथ किसी एक मंदिर की कहानी नहीं है. यह भारत की कहानी है—एक ऐसी सभ्यता की कहानी, जो टूटती नहीं, झुकती नहीं, और हर युग में स्वयं को पुनः खोज लेती है. यही भारत है. यही भारत की आत्मा है.