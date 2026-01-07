शुक्र फिलहाल धनु राशि में हैं और 12 जनवरी को मकर राशि में गोचर करेंगे. मंगल की बात करें तो 16 जनवरी को मंगल का गोचर भी मकर राशि में होगा. ऐसे में 16 जनवरी को मकर राशि में शुक्र और मंगल एक साथ विराजमान रहेंगे.