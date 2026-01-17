हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
BMC Election 2026 Result: BMC का चुनाव जीतने वालों को क्या पहले दिन से ही मिलेगी सैलरी, या शपथ के बाद बनती है तनख्वाह?

BMC Election 2026 Result: बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव के नतीजा आ चुके हैं. इसी बीच आइए जानते हैं कि जीतने वालों को क्या पहले दिन से ही सैलरी मिलनी शुरू हो जाती है या नहीं.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 17 Jan 2026 02:01 PM (IST)
BMC Election 2026 Result: बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सभी 227 वार्डों के चुनाव नतीजे आ चुके हैं. इसके बाद मुंबई के राजनीतिक समीकरण एक बार फिर से चर्चा में हैं. चुनाव में बीजेपी ने 89, शिवसेना ने 29, कांग्रेस ने 24, शिवसेना (यूबीटी)  ने 65 और एमएनएस ने 6 सीटें हासिल की. इसी बीच आइए जानते हैं कि क्या नए चुने गए नगरसेवकों को जीतने के दिन से ही सैलरी मिलनी शुरू हो जाएगी? आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.

क्या नतीजे के दिन से सैलरी शुरू होगी

बीएमसी चुनाव जीतने का मतलब यह नहीं है कि किसी भी नगरसेवक को अगले दिन से ही पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे. असल में नतीजे की घोषणा और कॉर्पोरेशन की पहली आधिकारिक बैठक के बीच कोई पेमेंट नहीं होती है. जब तक शपथ नहीं ली जाती चुना हुआ सदस्य कानूनी तौर पर काम करने वाला कॉर्पोरेटर नहीं होता है.

पेमेंट शपथ के बाद शुरू होती है 

मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1888 के मुताबिक, एक नगरसेवक का कार्यकाल आधिकारिक तौर पर नए बने कॉर्पोरेशन की पहली बैठक के दिन से शुरू होता है. जब चुने हुए सदस्य शपथ लेते हैं तब यह कार्यकाल शुरू होता है. इस समारोह के बाद ही नगरसेवक मानदेय और भत्तों के लिए योग्य होता है.

कॉर्पोरेटर को सैलरी नहीं मानदेय मिलता है 

इसी बीच आपको बता दें कि बीएमसी नगरसेवक सरकारी कर्मचारी नहीं होते. इस वजह से उन्हें अधिकारियों या फिर मंत्रियों की तरह फिक्स्ड सैलेरी नहीं मिलती. इसके बजाय उन्हें मानदेय दिया जाता है. यह पूरे समय की मजदूरी के बजाय सार्वजनिक सेवा के लिए मुआवजे के तौर पर होता है. 

एक बीएमसी नगरसेवक कितना कमाता है 

2017 से लागू संशोधित दरों के मुताबिक एक बीएमसी नगर सेवक को हर महीने ₹25000 का मानदेय मिलता है. इसके अलावा नगर सेवक जनरल बॉडी मीटिंग, कमिटी मीटिंग और स्टैंडिंग कमेटी सेशन में शामिल होने के लिए मीटिंग भत्ता भी कमाते हैं. यह उनकी मासिक आय में जुड़ता है.

मानदेय के अलावा नगरसेवक को कई गैर नकद फायदे भी मिलते हैं. इसमें BEST बसों में मुफ्त यात्रा, टेलीफोन बिल का रीइम्बर्समेंट, मेडिकल इंश्योरेंस और यात्रा से जुड़े कुछ भत्ते शामिल हैं. साथ ही आपको बता दें कि मुंबई के मेयर को आधिकारिक तौर पर हर महीने सिर्फ लगभग ₹6000 का बेसिक मानदेय मिलता है. लेकिन जब अलाउंस, प्रोटोकॉल बेनिफिट और सरकारी सुविधाओं को शामिल किया जाता है तो मंथली बेनिफिट ₹50000 से ₹55000 तक होने का अनुमान है. इसके अलावा मेयर को एक सरकारी घर, गाड़ी, ड्राइवर और सपोर्ट स्टाफ भी दिया जाता है.

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Published at : 17 Jan 2026 02:01 PM (IST)
