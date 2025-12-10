हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीग्रह गोचरSurya Gochar 2025: 16 दिसंबर को साल का अंतिम सूर्य गोचर, तुला, धनु और इन राशियों के लिए खास

Surya Rashi Parivartan 2025: 16 दिसंबर को सूर्य वृश्चिक राशि की यात्रा को विराम देते हुए धनु में गोचर करेंगे. गुरु की राशि धनु में आकर सूर्य के तेज से मेष, सिंह, तुला, समेत 4 राशियों का भाग्य चमकेगा.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 10 Dec 2025 10:00 AM (IST)
ज्योतिष के अनुसार 16 दिसंबर 2025 को सुबह 04:19 पर सूर्य का गोचर धनु राशि में होगा. धनु राशि में सूर्य पूरे एक महीने तक रहेंगे और फिर 14 जनवरी 2026 को मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे. इस प्रकार यह साल 2025 में सूर्य का अंतिम गोचर भी रहेगा.
धनु राशि में सूर्य देव के रथ गति सभी राशियों के जीवन को भी विभिन्न तरह से प्रभावित करेगी. ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास की माने तो साल 2025 में सूर्य का यह अंतिम गोचर खासकर 4 राशियों के लिए भाग्य चमकाने वाला साबित होगा. जानें इन लकी राशियों के बारे में.
मेष राशि (Mesh Rashi)- सूर्य का गोचर आपकी राशि से नवम भाव में होगा, जोकि भाग्य का स्थान है. इस प्रकार सूर्य का यह गोचर आपको आर्थिक उन्नति प्रदान करेगा और जमीन-वाहन से जुड़ा कार्य पूरा होगा. परिवार वालों का पूरा सहयोग मिलेगा.
सिंह राशि (Sigh Rashi)- आपकी राशि से पांचवे भाव में गोचर कर सूर्य नौकरी-व्यापार में लाभ के योग बनाएंगे. बड़ा पद भी इस समय मिल सकता है. आपसी संबंधों में सुधार आएगा और बिगड़े रिश्ते फिर से मधुर होंगे.
तुला राशि (Tula Rashi)- सूर्य का गोचर आपकी राशि से तीसरे भाव में होगा. इस दौरान करियर अच्छी उन्नति और प्रगति की राह पड़ेगा. वैवाहिक जीवन के लिए समय अच्छा रहेगा. कार्यक्षेत्र में सभी का सहयोग मिलेगा और मेहनत का फल भी मिलेगा.
धनु राशि (Dhanu Rashi)- लग्न भाव में गोचर कर सूर्य पूरे 30 दिनों तक आपकी राशि में रहकर शुभ फल देंगे. इस दौरान आपको हर क्षेत्र से भरपूर लाभ मिलेगा. सामाजिक मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा.
Published at : 10 Dec 2025 10:00 AM (IST)
