Shani Nakshatra Parivartan: 2026 में शनि 3 बार करेंगे नक्षत्र परिवर्तन, इन राशियों को देंगे न्यू ईयर का तोहफा
Shani Nakshatra Parivartan 2026: साल 2026 में शनि का राशि परिवर्तन तो नहीं होगा, लेकिन शनि ग्रह पूरे तीन बार नक्षत्र बदलेंगे. ज्योतिष के अनुसार इसका शुभ प्रभाव कर्क, सिंह और मीन राशि पर पड़ेगा.
शनि नक्षत्र परिवर्तन 2026
Published at : 20 Dec 2025 06:15 AM (IST)
2026 में शनि 3 बार करेंगे नक्षत्र परिवर्तन, इन राशियों को देंगे न्यू ईयर का तोहफा
इंटरव्यू में रुकावट डालते हैं बुध, सूर्य और राहु? जानिए कितना दोष ग्रहों का और कितना आपका?
साल 2026 में राहु का डबल गेम, मिथुन समेत 3 राशियों की नैया होगी पार, तो 2 राशियों पर गिरेगी गाज
महिलाओं के 16 श्रृंगार और 9 ग्रहों का गहरा संबंध, देता है मन को शांती और बढ़ाता है आत्मविश्वास!
