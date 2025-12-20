नया साल 2026 शुरू होने वाला है. इस साल शनि देव राशि परिवर्तन नहीं करेंगे, लेकिन 2026 में शनि की चाल में तीन बार बदलाव आएगा. शनि तीन बार नक्षत्र बदलते हुए अलग-अलग नक्षत्रों की यात्रा करेंगे और इसका प्रभाव राशियों पर भी पड़ेगा.