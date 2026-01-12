हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Shukra Gochar 2026: मकर संक्रांति से ठीक पहले शुक्र का गोचर, सतर्क रहें ये तीन राशियां

Shukra Gochar 2026: मकर संक्रांति से ठीक पहले शुक्र का गोचर, सतर्क रहें ये तीन राशियां

Shukra Gochar 2026: मकर संक्रांति से पहले 13 जनवरी को शुक्र का गोचर मकर राशि में होगा. यह गोचर मेष, कन्या और धनु राशि वाले जातकों के लिए शुभ साबित नहीं होगा. इसलिए इन्हें सावधान रहने की जरूरत है.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 12 Jan 2026 12:07 PM (IST)
Shukra Gochar 2026: मकर संक्रांति से पहले 13 जनवरी को शुक्र का गोचर मकर राशि में होगा. यह गोचर मेष, कन्या और धनु राशि वाले जातकों के लिए शुभ साबित नहीं होगा. इसलिए इन्हें सावधान रहने की जरूरत है.

शुक्र गोचर 2026

1/6
लोहड़ी के दिन 13 जनवरी 2026 को शुक्र ग्रह धनु राशि की यात्रा को विराम देते हुए मकर राशि में प्रवेश करेंगे. यह साल 2026 में शुक्र का पहला गोचर भी है.
लोहड़ी के दिन 13 जनवरी 2026 को शुक्र ग्रह धनु राशि की यात्रा को विराम देते हुए मकर राशि में प्रवेश करेंगे. यह साल 2026 में शुक्र का पहला गोचर भी है.
2/6
शुक्र 13 जनवरी को सुबह 3 बजकर 57 मिनट पर धनु से मकर राशि में गोचर करेंगे और 2 फरवरी तक इसी राशि में रहेंगे और फिर कुंभ में चले जाएंगे.
शुक्र 13 जनवरी को सुबह 3 बजकर 57 मिनट पर धनु से मकर राशि में गोचर करेंगे और 2 फरवरी तक इसी राशि में रहेंगे और फिर कुंभ में चले जाएंगे.
Published at : 12 Jan 2026 12:07 PM (IST)
Venus Transit Zodiac Sign Shukra Dev Gochar 2026 Shukra Gochar 2026

