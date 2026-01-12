एक्सप्लोरर
Shukra Gochar 2026: मकर संक्रांति से ठीक पहले शुक्र का गोचर, सतर्क रहें ये तीन राशियां
Shukra Gochar 2026: मकर संक्रांति से पहले 13 जनवरी को शुक्र का गोचर मकर राशि में होगा. यह गोचर मेष, कन्या और धनु राशि वाले जातकों के लिए शुभ साबित नहीं होगा. इसलिए इन्हें सावधान रहने की जरूरत है.
शुक्र गोचर 2026
Published at : 12 Jan 2026 12:07 PM (IST)
ग्रह गोचर
मकर संक्रांति के बाद करीब आएंगे मंगल-शुक्र, युति से इन राशियों को होगा गजब का फायदा
ग्रह गोचर
शनि का मीन राशि में गोचर: 2026 में इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, मिलेगा धन और तरक्की!
ग्रह गोचर
2026 में शनि 3 बार करेंगे नक्षत्र परिवर्तन, इन राशियों को देंगे न्यू ईयर का तोहफा
