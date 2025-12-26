हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीग्रह गोचरBudh Gochar 2025: 29 दिसंबर को साल का आखिरी गोचर, नए साल में इन 3 राशियों की बढ़ेंगी मुसीबतें

Budh Gochar 2025: साल का आखिरी गोचर 29 दिसंबर को होगा, इस दिन बुध धनु राशि में जाएंगे. ऐसे में कई राशियों के लिए नए साल की शुरुआत मुसीबतें ला सकती है. क्या सावधानी बरतनी होगी यहां जानें.

By : जागृति सोनी बरसले  | Updated at : 26 Dec 2025 11:17 AM (IST)
बुध गोचर 2025

1/6
धनु राशि वालों के लिए नए साल 2026 के शुरुआती दिन थोड़े चैलेंजिंग रहेंगे. व्यापार में मुनाफा कम होने की संभावना है. गाड़ी चलाते समय सावधानी रखें. व्यापारी वर्ग के लोग किसी पर भरोसा न करें, फिर चाहे वो आपका करीबी ही क्यों न हो.
2/6
वृषभ राशि वालों को अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा क्योंकि बुध का धनु राशि में गोचर आपके लिए आर्थिक तौर पर अनुकूल नहीं है. कार्यस्थल पर विवाद की संभावनाएं हैं इसलिए क्रोध पर कंट्रोल रखें, आपकी कही हुई सच बात भी आपके विरोध में जा सकती है.
Published at : 26 Dec 2025 11:17 AM (IST)
Budh Gochar 2025 Mercury Transit 2026

ग्रह गोचर फोटो गैलरी

वीडियोज

US Airforce ने Nigeria में ISIS ठिकानों पर किए ताबड़तोड़ हमले, पहले Trump ने दी चेतावनी फिर हमला
Top News: 7 बजे की बड़ी खबरें | RLM | Pakistan | UP Politics | Veer Bal Diwas | Uttarkashi news
Deepak Prakash को मंत्री बनाए जाने से नाराज हुए Upendra Kushwaha की पार्टी के विधायक हुए बागी !
George W. Bush और Putin के बीच हुई बातचीत की चैट आई सामने, जिसमें पुतिन बोले, पाक में लोकतंत्र नहीं
US Airforce ने Nigeria पर किया Air Strike, isis के ठिकानों को अमेरिकी एयरफोर्स ने बनाया निशाना

ट्रेडिंग ओपीनियन

रवि बिजारनिया
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
संवाद का नया विज्ञान: न्यूरो-पीआर और बिहैवियरल कम्युनिकेशन
Opinion
