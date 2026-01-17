आतिशी के वीडियो को लेकर सियासी घमासान, स्पीकर विजेंद्र गुप्ता के बयान पर AAP की सफाई

दिल्ली की सियासत में नेता प्रतिपक्ष आतिशी के वीडियो पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में आरोप-प्रत्यारोप तेज हो गए हैं. दिल्ली विधानसभा स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने प्रेस कांफ्रेसं में दिल्ली फोरेंसिक साइंस लैब रिपोर्ट के आधार पर दावा किया कि आतिशी के वीडियो से कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है. वीडियो पूरी तरह असली है. वहीं इस पर आम आदमी पार्टी ने इसे आधा सच कहते हुए बीजेपी पर सिख-हिन्दू दंगे भड़काने का आरोप लगाया है.

इससे पहले पंजाब पुलिस की फोरेंसिक जांच में वीडियो से छेड़छाड़ की बात कही गयी थी. अब दिल्ली पुलिस की तरफ से आई रिपोर्ट ने इस मामले को और पेंचीदा बना दिया है. सत्तारूढ़ बीजेपी और आप में तीखी बयानबाजी जारी है.

विजेंद्र गुप्ता का दावा वीडियो से कोई छेड़छाड़ नहीं

विधानसभा स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने बताया कि विपक्ष की मांग पर वीडियो को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया था. रिपोर्ट के मुताबिक वीडियो में कोई टेम्परिंग नहीं की गयी है. विजेंद्र गुप्ता ने कहा,"इस फोरेंसिक रिपोर्ट से दूध का दूध और पानी का पानी हो गया. वीडियो बिल्कुल सही है, कोई छेड़छाड़ नहीं हुई. नेता विपक्ष उस दिन से सदन से भाग गई हैं."

आप का पलटवार-सौरभ भारद्वाज ने लगाये गंभीर आरोप

आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष ने विजेंद्र गुप्ता की प्रेस कांफ्रेंस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा,"खोदा पहाड़ निकली चुहिया, वो भी मरी हुई. बीजेपी किस तरह सोच सकती है, AAP इनकी रग-रग से वाकिफ है. तीन दिन पहले ही मैंने बता दिया था कि उनकी रिपोर्ट में क्या आएगा, आधे सच का सहारा लिया जाएगा."

सौरभ भारद्वाज ने दावा किया कि पंजाब पुलिस की फोरेंसिक रिपोर्ट ने साफ कहा कि 'गुरु' शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ, और दिल्ली की रिपोर्ट ने भी वही बात घुमा-फिराकर कही है. भारद्वाज ने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार या केंद्र के अफसरों पर दबाव बनाकर रिपोर्ट लाई गई. रिपोर्ट में यह नहीं कहा गया कि 'गुरु' शब्द बोला गया. क्या शब्द बोले गए आतिशी द्वारा? फोरेंसिक रिपोर्ट इस पर चुप है. बीजेपी आधे सच से अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रही है.

बीजेपी को एक्सपोज करने का ऐलान

आप नेता भारद्वाज ने कहा, "हम इस वीडियो को जगह-जगह चलाकर बीजेपी को एक्सपोज करेंगे कि कैसे वो हिंदुओं और सिखों के बीच दंगा भड़काने की कोशिश कर रही है. स्पीकर ने पद की गरिमा गिराई, यह दुर्भाग्यपूर्ण है. मैं कपिल मिश्रा को 2 दिन का समय दे रहा हूं कि वो दरबार साहब जाकर माफी मांगें. CBI, NIA जांच करा लो, जनता को सुनाओ, इसमें 'गुरु' शब्द कहां है?"

कपिल मिश्रा के वीडियो के जांच की मांग

सौरभ भारद्वाज ने मांग की कि उस वीडियो की जांच होनी चाहिए जिसे कपिल मिश्रा ने ट्विटर पर डाली है. फोरेंसिक जांच में यह सामने आना था कि शब्द कहे गए या नहीं. लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्यूंकि वो शब्द आतिशी के थे ही नहीं. आप नेता ने चैलेन्ज दिया कि वीरेंद्र सचदेवा की प्रेस कांफ्रेंस है, वह बताएं गुरु शब्द कहाँ हैं?