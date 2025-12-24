शनि का मीन राशि में गोचर: 2026 में इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, मिलेगा धन और तरक्की!

न्याय और कर्म प्रधान देवता शनि देव जातक को उसके कर्मों के आधार पर फल प्रदान करते हैं. साल 2026 में शनि देव पूरे वर्ष मीन राशि में विराजमान रहेंगे. मीन राशि में शनि की मौजूदगी विशेष तौर पर 5 राशियों के लिए शुभ साबित हो सकती है. आइए जानते हैं कौन-सी हैं वो पांच लकी राशियां?