हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीग्रह गोचरशनि का मीन राशि में गोचर: 2026 में इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, मिलेगा धन और तरक्की!

शनि का मीन राशि में गोचर: 2026 में इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, मिलेगा धन और तरक्की!

Shani Gochar 2026: न्याय और कर्म प्रधान शनि देव जातक को उसके कर्मों के हिसाब से फल प्रदान करते हैं. साल 2026 में शनि पूरे वर्ष मीन राशि में ही रहेंगे. जिनका कुछ राशियों को लाभ मिलेगा.

By : अंकुर अग्निहोत्री  | Updated at : 24 Dec 2025 02:48 PM (IST)
Shani Gochar 2026: न्याय और कर्म प्रधान शनि देव जातक को उसके कर्मों के हिसाब से फल प्रदान करते हैं. साल 2026 में शनि पूरे वर्ष मीन राशि में ही रहेंगे. जिनका कुछ राशियों को लाभ मिलेगा.

शनि गोचर 2026

1/6
न्याय और कर्म प्रधान देवता शनि देव जातक को उसके कर्मों के आधार पर फल प्रदान करते हैं. साल 2026 में शनि देव पूरे वर्ष मीन राशि में विराजमान रहेंगे. मीन राशि में शनि की मौजूदगी विशेष तौर पर 5 राशियों के लिए शुभ साबित हो सकती है. आइए जानते हैं कौन-सी हैं वो पांच लकी राशियां?
न्याय और कर्म प्रधान देवता शनि देव जातक को उसके कर्मों के आधार पर फल प्रदान करते हैं. साल 2026 में शनि देव पूरे वर्ष मीन राशि में विराजमान रहेंगे. मीन राशि में शनि की मौजूदगी विशेष तौर पर 5 राशियों के लिए शुभ साबित हो सकती है. आइए जानते हैं कौन-सी हैं वो पांच लकी राशियां?
2/6
शनि के मीन राशि में गोचर होने से वृषभ (Taurus) राशि वालों के लिए इनकम के नए सोर्स खुलेंगे. आर्थिक स्थिरता के साथ मेहनत रंग लाएगी. करियर में अप्रत्याशित ग्रोथ होने के साथ पूरे वर्ष लोगों का सहयोग मिलेगा.
शनि के मीन राशि में गोचर होने से वृषभ (Taurus) राशि वालों के लिए इनकम के नए सोर्स खुलेंगे. आर्थिक स्थिरता के साथ मेहनत रंग लाएगी. करियर में अप्रत्याशित ग्रोथ होने के साथ पूरे वर्ष लोगों का सहयोग मिलेगा.
Published at : 24 Dec 2025 02:48 PM (IST)
Tags :
Saturn Pisces Shani Gochar Horoscope 2025 Astrology 2026 Shani Gochar 2026

ग्रह गोचर फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'जिंदा तो हैं पर चलती-फिरती लाशें', बांग्लादेशी हिंदुओं को सता रहा मौत का खौफ, नाम बताने में भी लग रहा डर
'जिंदा तो हैं पर चलती-फिरती लाशें', बांग्लादेशी हिंदुओं को सता रहा मौत का खौफ, नाम बताने में भी लग रहा डर
दिल्ली NCR
दिल्ली में सस्ता होगा एयर प्यूरीफायर! दिल्ली HC ने केंद्र से कहा- इस पर GST कम करें
दिल्ली में सस्ता होगा एयर प्यूरीफायर! दिल्ली HC ने केंद्र से कहा- इस पर GST कम करें
विश्व
‘चुनाव रोकने के लिए हत्या करवाई’, यूनुस सरकार पर उस्मान हादी के भाई का सनसनीखेज आरोप
‘चुनाव रोकने के लिए हत्या करवाई’, यूनुस सरकार पर उस्मान हादी के भाई का सनसनीखेज आरोप
क्रिकेट
'84 गेंद में 190 रन, 16 चौके और 15 लंबे छक्के...', विजय हजारे ट्रॉफी में 14 साल के वैभव सूर्यवंशी का तूफान
'84 गेंद में 190 रन, 16 चौके और 15 लंबे छक्के...', विजय हजारे ट्रॉफी में 14 साल के वैभव सूर्यवंशी का तूफान
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

India 2025: Economy, Markets और RBI – 7 बड़े Trends जो Investors को ज़रूर जानने चाहिए | Paisa Live
Canada में भारतीय मूल की Himanshi Khurana की उसके साथी Abdul ने कर दी हत्या
Taslima Nasrin ने खुद वीडियो शेयर कर दिखाया कैसे Bangladesh में हिंदुओं पर हो रही हिंसा ?
Unnao Rape Case: ABP News से Senger की जमानत पर बोली पीड़िता, जीने की इच्छा खत्म हो गई
Adani Group का Cement Sector में Game- Changing Masterplan, Investors के लिए मौका | Paisa Live

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

रवि बिजारनिया
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
संवाद का नया विज्ञान: न्यूरो-पीआर और बिहैवियरल कम्युनिकेशन
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'जिंदा तो हैं पर चलती-फिरती लाशें', बांग्लादेशी हिंदुओं को सता रहा मौत का खौफ, नाम बताने में भी लग रहा डर
'जिंदा तो हैं पर चलती-फिरती लाशें', बांग्लादेशी हिंदुओं को सता रहा मौत का खौफ, नाम बताने में भी लग रहा डर
दिल्ली NCR
दिल्ली में सस्ता होगा एयर प्यूरीफायर! दिल्ली HC ने केंद्र से कहा- इस पर GST कम करें
दिल्ली में सस्ता होगा एयर प्यूरीफायर! दिल्ली HC ने केंद्र से कहा- इस पर GST कम करें
विश्व
‘चुनाव रोकने के लिए हत्या करवाई’, यूनुस सरकार पर उस्मान हादी के भाई का सनसनीखेज आरोप
‘चुनाव रोकने के लिए हत्या करवाई’, यूनुस सरकार पर उस्मान हादी के भाई का सनसनीखेज आरोप
क्रिकेट
'84 गेंद में 190 रन, 16 चौके और 15 लंबे छक्के...', विजय हजारे ट्रॉफी में 14 साल के वैभव सूर्यवंशी का तूफान
'84 गेंद में 190 रन, 16 चौके और 15 लंबे छक्के...', विजय हजारे ट्रॉफी में 14 साल के वैभव सूर्यवंशी का तूफान
टेलीविजन
KBC 17: इस 12 लाख 50 हजार के सवाल पर फंसे कंटेस्टेंट लकी खान, क्या आप जानते हैं सही जवाब?
KBC 17: इस 12 लाख 50 हजार के सवाल पर फंस गए लकी खान, क्या आपको पता है जवाब?
शिक्षा
SSC स्टेनोग्राफर ग्रेड-C भर्ती 2025 का एलान! 326 पदों पर आवेदन शुरू, सरकारी नौकरी का बेहतरीन मौका
SSC स्टेनोग्राफर ग्रेड-C भर्ती 2025 का एलान! 326 पदों पर आवेदन शुरू, सरकारी नौकरी का बेहतरीन मौका
लाइफस्टाइल
Japanese Saving Habits: न चलाया एसी और नहीं खाया रेस्तरां का खाना, इस शख्स ने बचाए 4 करोड़ रुपये, अब हो रहा पछतावा
न चलाया एसी और नहीं खाया रेस्तरां का खाना, इस शख्स ने बचाए 4 करोड़ रुपये, अब हो रहा पछतावा
यूटिलिटी
गांवों में घर बनाने के लिए कैसे मिलेगा बैंक लोन, जानें योगी सरकार ने किन नियमों को किया आसान?
गांवों में घर बनाने के लिए कैसे मिलेगा बैंक लोन, जानें योगी सरकार ने किन नियमों को किया आसान?
Paisa LIVE
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Embed widget