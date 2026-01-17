'छावा बांटने वाली फिल्म है...' विक्की कौशल की फिल्म को लेकर एआर रहमान ने दिया विवादित बयान

विक्की कौशल की फिल्म छावा साल 2025 में आई थी और इसने बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाई की थी. इस फिल्म में मराठा योद्धा छत्रपति संभाजी महाराज और मुगल बादशाह औरंगजेब के बीच लड़ाई दिखाई गई थी. इस फिल्म को लेकर जमकर विवाद भी हुआ था मगर फिर भी इसे लोगों ने खूब पसंद किया था.अब इस फिल्म को लेकर म्यूजिक कंपोजर एआर रहमान ने एक विवादित बयान दे डाला है. जिसके बाद से वो सुर्खियों में आ गए हैं.

एआर रहमान ने छावा का म्यूजिक दिया था जिसे खूब पसंद किया गया था. मगर उन्होंने इसे बांटने वाली फिल्म कहकर हर किसी को चौंका दिया है. उन्होंने कहा है कि फिल्म की थीम विवादित है मगर इसमें बहादुरी के बारे में ज्यादा दिखाया गया है.

एआर रहमान ने दिया विवादित बयान

बीबीसी एशियन नेटवर्क को दिए इंटरव्यू में एआर रहमान ने कहा- 'ये एक बांटने वाली फिल्म है. मुझे लगता है कि इसने बंटवारे का फायदा उठाया, लेकिन मुझे लगता है कि इसका मकसद बहादुरी दिखाना है. मैंने डायरेक्टर से पूछा था कि उन्हें इस फिल्म के लिए मेरी जरूरत क्यों है, लेकिन उन्होंने कहा कि 'हमें सिर्फ आपकी ज़रूरत है. यह एक मजेदार फिल्म है, लेकिन लोग निश्चित रूप से इससे ज्यादा समझदार हैं. क्या आपको लगता है कि लोग फिल्मों से प्रभावित होंगे? उनके पास एक चीज होती है जिसे अंदर की आवाज कहते हैं, जो जानती है कि सच क्या है और हेरफेर क्या है.'

रहमान ने क योद्धा की कहानी दिखाने के लिए फिल्म की तारीफ भी की. उन्होंने कहा- 'छत्रपति संभाजी महाराज सबसे पूजनीय किरदार हैं, वो हर मराठा के खून में हैं. जब फिल्म खत्म होती है, तो आप देखते हैं कि लड़की खूबसूरत कविता कह रही है. ये बहुत इमोशनल है. मुझे इस पूरी फिल्म का म्यूजिक बनाने का मौका मिला, जिसमें हर मराठा की धड़कन और आत्मा है, यह मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है.'

ये भी पढ़ें: रणवीर सिंह की दादी थीं 40s की मशहूर अदाकारा, शादी- बच्चों की जिम्मेदारी में खो गई चमक धमक वाली लाइफ