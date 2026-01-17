हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाइंदौर पहुंचे राहुल गांधी, बॉम्बे अस्पताल में गंदे पानी से बीमार पड़े लोगों से मिले, भागीरथपुरा के पीड़ित परिवारों से भी करेंगे मुलाकात

इंदौर पहुंचे राहुल गांधी, बॉम्बे अस्पताल में गंदे पानी से बीमार पड़े लोगों से मिले, भागीरथपुरा के पीड़ित परिवारों से भी करेंगे मुलाकात

Rahul Gandhi Indore Visit: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज इंदौर दौरे पर हैं. सबसे पहले वह बॉम्बे हॉस्पिटल पहुंचे. यहां उन्होंने दूषित जल से पीड़ित मरीजों से मुलाकात की.

By : एबीपी लाइव | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 17 Jan 2026 11:47 AM (IST)
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज इंदौर दौरे पर हैं. सबसे पहले वह बॉम्बे हॉस्पिटल पहुंचे. यहां उन्होंने दूषित जल से पीड़ित मरीजों से मुलाकात की. राहुल गांधी इसके बाद दूषित जल से प्रभावित भागीरथपुरा भी जाएंगे. 

Published at : 17 Jan 2026 11:47 AM (IST)
Congress BJP RAHUL GANDHI Indore Visit
Embed widget