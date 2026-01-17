एक्सप्लोरर
इंदौर पहुंचे राहुल गांधी, बॉम्बे अस्पताल में गंदे पानी से बीमार पड़े लोगों से मिले, भागीरथपुरा के पीड़ित परिवारों से भी करेंगे मुलाकात
Rahul Gandhi Indore Visit: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज इंदौर दौरे पर हैं. सबसे पहले वह बॉम्बे हॉस्पिटल पहुंचे. यहां उन्होंने दूषित जल से पीड़ित मरीजों से मुलाकात की.
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज इंदौर दौरे पर हैं. सबसे पहले वह बॉम्बे हॉस्पिटल पहुंचे. यहां उन्होंने दूषित जल से पीड़ित मरीजों से मुलाकात की. राहुल गांधी इसके बाद दूषित जल से प्रभावित भागीरथपुरा भी जाएंगे.
#WATCH | Indore, MP | Lok Sabha LoP and Congress MP Rahul Gandhi visits the Bombay Hospital to meet the victims of water contamination and their families. pic.twitter.com/462eURpvHe— ANI (@ANI) January 17, 2026
