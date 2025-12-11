हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Surya Gochar 2025: गुरु की राशि धनु में सूर्य का आना किन लोगों के लिए अशुभ, जानें कारण

Surya Gochar 2025: गुरु की राशि धनु में सूर्य का आना किन लोगों के लिए अशुभ, जानें कारण

Surya Gochar 2025 in Dhanu: 16 दिसंबर 2025 को सूर्य सुबह 04:06 पर गुरु की राशि धनु में प्रवेश कर जाएंगे और इसी के साथ खरमास की भी शुरुआत हो जाएगी. लेकिन कुछ लोगों के लिए यह गोचर शुभ नहीं होगा.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 11 Dec 2025 04:20 PM (IST)
Surya Gochar 2025 in Dhanu: 16 दिसंबर 2025 को सूर्य सुबह 04:06 पर गुरु की राशि धनु में प्रवेश कर जाएंगे और इसी के साथ खरमास की भी शुरुआत हो जाएगी. लेकिन कुछ लोगों के लिए यह गोचर शुभ नहीं होगा.

सूर्य गोचर 2025

1/6
साल 2025 में सूर्य का आखिरी गोचर धनु राशि में होगा. मंगलवार 16 दिसंबर को सूर्य धनु राशि में आ जाएंगे और 30 दिनों तक इसी राशि में रहेंगे, फिर 14 जनवरी 2026 को मकर राशि में चले जाएंगे.
साल 2025 में सूर्य का आखिरी गोचर धनु राशि में होगा. मंगलवार 16 दिसंबर को सूर्य धनु राशि में आ जाएंगे और 30 दिनों तक इसी राशि में रहेंगे, फिर 14 जनवरी 2026 को मकर राशि में चले जाएंगे.
2/6
धनु जोकि गुरु की राशि भी मानी जाती है. ज्योतिष के अनुसार धनु राशि में सूर्य के आने से सूर्य के तेज से गुरु की शुभता कम हो जाती है. इसलिए इस अवधि में शुभ-मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं और खरमास लग जाता है.
धनु जोकि गुरु की राशि भी मानी जाती है. ज्योतिष के अनुसार धनु राशि में सूर्य के आने से सूर्य के तेज से गुरु की शुभता कम हो जाती है. इसलिए इस अवधि में शुभ-मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं और खरमास लग जाता है.
3/6
जिन लोगों के विवाह, सगाई की बात चल रही हो या जिन्हें नए व्यापार की शुरुआत करनी हो, नया मकान-वाहन खरीदना हो या फिर गृह प्रवेश करनी हो उनके लिए भी सूर्य का धनु राशि में होना शुभ नहीं है. इसलिए ऐसे कामों के लिए आप 30 दिनों तक रुक जाएं. क्योंकि सूर्य जब तक धनु में रहेंगे जब तक खरमास रहेगा.
जिन लोगों के विवाह, सगाई की बात चल रही हो या जिन्हें नए व्यापार की शुरुआत करनी हो, नया मकान-वाहन खरीदना हो या फिर गृह प्रवेश करनी हो उनके लिए भी सूर्य का धनु राशि में होना शुभ नहीं है. इसलिए ऐसे कामों के लिए आप 30 दिनों तक रुक जाएं. क्योंकि सूर्य जब तक धनु में रहेंगे जब तक खरमास रहेगा.
4/6
ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास के अनुसार, सूर्य अग्नि तत्व वाला ग्रह है और धनु भी अग्नि तत्व की राशि है. ऐसे में अग्नि ऊर्जा वाले ग्रह और राशि का मिलना कुछ राशियों में ओवर-एनर्जी, तनाव, अहंकार और जल्दबाजी पैदा कर सकता है.
ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास के अनुसार, सूर्य अग्नि तत्व वाला ग्रह है और धनु भी अग्नि तत्व की राशि है. ऐसे में अग्नि ऊर्जा वाले ग्रह और राशि का मिलना कुछ राशियों में ओवर-एनर्जी, तनाव, अहंकार और जल्दबाजी पैदा कर सकता है.
5/6
राशियों की बात करें तो सूर्य का धनु राशि में गोचर वृषभ (आठवें भाव में), कन्या (चौथे भाव में गोचर) और मकर राशि (बारहवें भाव में गोचर) वालों के लिए शुभ नहीं रहेगा. धन का नुकसान हो सकता है और करियर के लिए समय भारी रहेगा.
राशियों की बात करें तो सूर्य का धनु राशि में गोचर वृषभ (आठवें भाव में), कन्या (चौथे भाव में गोचर) और मकर राशि (बारहवें भाव में गोचर) वालों के लिए शुभ नहीं रहेगा. धन का नुकसान हो सकता है और करियर के लिए समय भारी रहेगा.
6/6
सूर्य के धनु राशि में होने की अवधि भले ही कुछ लोगों के लिए चुनौतीपूर्ण हो, लेकिन उपाय और संयम के साथ समय को संतुलित किया जा सकता है. इस दौरान आप सूर्य को जल अर्पित करें, मंत्र जाप करें, अहंकार से बचें, गुरुवार को पीली वस्तुओं का दान करें और व्रत रखें.
सूर्य के धनु राशि में होने की अवधि भले ही कुछ लोगों के लिए चुनौतीपूर्ण हो, लेकिन उपाय और संयम के साथ समय को संतुलित किया जा सकता है. इस दौरान आप सूर्य को जल अर्पित करें, मंत्र जाप करें, अहंकार से बचें, गुरुवार को पीली वस्तुओं का दान करें और व्रत रखें.
Published at : 11 Dec 2025 04:20 PM (IST)
Sun Transit Kharmas 2025 Surya Gochar 2025 Surya Gochar In Dhanu

Embed widget