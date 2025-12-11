जिन लोगों के विवाह, सगाई की बात चल रही हो या जिन्हें नए व्यापार की शुरुआत करनी हो, नया मकान-वाहन खरीदना हो या फिर गृह प्रवेश करनी हो उनके लिए भी सूर्य का धनु राशि में होना शुभ नहीं है. इसलिए ऐसे कामों के लिए आप 30 दिनों तक रुक जाएं. क्योंकि सूर्य जब तक धनु में रहेंगे जब तक खरमास रहेगा.