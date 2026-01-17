बांग्लादेश में आम चुनाव से पहले सोशल मीडिया पर कुछ आपत्तिजनक वीडियो सामने आए हैं. इन वीडियो में कुछ मौलवी और धार्मिक वक्ता हिंदुओं के खिलाफ नफरत भरी बातें करते दिख रहे हैं. वे लोगों से हिंदू या गैर-मुस्लिम उम्मीदवारों को वोट न देने की अपील कर रहे हैं. इन बयानों से बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है.

‘हिंदू को वोट देना हराम’

एक वायरल वीडियो में एक मौलवी धार्मिक कार्यक्रम के दौरान कहता है कि किसी भी हिंदू या “काफिर” उम्मीदवार को वोट देना इस्लाम में हराम है. यह बयान चुनाव से पहले माहौल को बिगाड़ने वाला माना जा रहा है.

Islamic clerics in Bangladesh have reportedly declared that in the upcoming election, voting for any Hindu candidate or any kafir is “haram” (forbidden) in Islam. pic.twitter.com/adr3OnX3jB — Voice Of BD Hindus 🇧🇩 (@ItzBDHindus) January 15, 2026

मंदिरों और ISKCON को दी धमकी

एक दूसरे वीडियो में कुछ वक्ता हिंदू मंदिरों और धार्मिक संस्थाओं के खिलाफ खुले तौर पर धमकी देते नजर आते हैं. वीडियो के अनुसार, वे मंदिरों और मूर्तियों को तोड़ने की बात करते हैं. इसमें ISKCON संस्था का भी नाम लिया गया है, जिसकी बांग्लादेश में मौजूदगी है.

Translation : In Bangladesh, temples are for destruction, their idols are for destruction. No Hindu can live in Bangladesh, no ISKCON can live, Delhi's brokers go to Delhi. pic.twitter.com/L38p6bvGZs — Voice Of BD Hindus 🇧🇩 (@ItzBDHindus) January 16, 2026

हाल के हफ्तों में बढ़ी हिंसा

ये वीडियो ऐसे समय सामने आए हैं, जब बांग्लादेश में हाल के दिनों में हिंदू समुदाय के लोगों पर कई हमले हुए हैं. इन घटनाओं में कई लोगों की मौत हो चुकी है, जिससे डर का माहौल बना हुआ है.

भारत ने जताई चिंता

भारत सरकार ने इन घटनाओं पर गहरी चिंता जताई है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों और उनकी संपत्ति पर बार-बार हमले हो रहे हैं, जो बेहद चिंता की बात है.

सख्त कार्रवाई की मांग

रणधीर जायसवाल ने कहा कि ऐसे मामलों में जल्दी और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि इन हमलों को निजी झगड़ा या राजनीतिक विवाद बताकर नजरअंदाज करना गलत है.

भीड़ से बचने में युवक की मौत

हाल की एक घटना में 25 साल के मिथुन सरकार की मौत हो गई. उन पर चोरी का आरोप लगाकर भीड़ ने हमला किया. जान बचाने के लिए वह नहर में कूद गए, लेकिन डूबने से उनकी मौत हो गई. पिछले कुछ हफ्तों में मोनी चक्रवर्ती, राणा प्रताप बैरागी और खोकन चंद्र दास जैसे कई हिंदू नागरिकों की हत्या हुई है. इसके अलावा दीपु चंद्र दास की पीट-पीटकर हत्या का मामला भी सामने आया है.