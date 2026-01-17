Dividend Alert: सोमवार 19 दिसंबर से शुरू हो रहे नए हफ्ते में कई दिग्गज कंपनियां अपने शेयरधारकों को डिविडेंड का तोहफा देने जा रही हैं. इनमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र, NLC इंडिया, एंजेल वन और हैवल्स इंडिया जैसी कंपनियों के स्टॉक्स एक्स-डिविडेंड पर ट्रेड करने वाले हैं. जबकि कुछ कंपनियां स्टॉक स्प्लिट और अन्य कॉर्पोरेट एक्शन भी करेंगी.

एक्स-डिविडेंड डेट में होगी इनकी एंट्री

सबसे पहले मंगलवार, 20 जनवरी को सरकारी बैंक बैंक ऑफ महाराष्ट्र अपने 10 रुपये फेस वैल्यू वाले हर शेयर पर 1 रुपये के फाइनल डिविडेंड के लिए एक्स-डेट पर ट्रेड होगा. बैंक ने मंगलवार, 20 जनवरी, 2026 को रिकॉर्ड डेट तय की है ताकि यह तय किया जा सके कि कौन से सदस्य पेमेंट पाने के हकदार होंगे. इसी तरह से NLC इंडिया लिमिटेड भी उसी दिन मंगलवार को एक्स-डेट में एंट्री लेने जा रहा है.

नवरत्न कंपनी को ट्रेडिंग हॉलिडे के चलते अपनी ओरिजिनल रिकॉर्ड डेट में बदलाव करना पड़ा. कंपनी ने एक्सचेंजों को बताया कि स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा 15 जनवरी, 2026 को ट्रेडिंग हॉलिडे घोषित करने के चलते कंपनी ने रिकॉर्ड डेट को बदलकर 20 जनवरी कर दिया है. एलिजिबल शेयरधारकों को प्रति शेयर 3.60 रुपये (10 रुपये फेस वैल्यू) का अंतरिम डिविडेंड मिलेगा.

डिविडेंड देने की कतार में कई और कंपनियां

बुधवार को एंजेल वन लिमिटेड के शेयर एक्स-डिविडेंड पर ट्रेड करेंगे. फिनटेक सेक्टर की इस दिग्गज कंपनी ने प्रति शेयर 23 रुपये का अपना पहला अंतरिम डिविडेंड घोषित किया है, जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपये है. कंपनी ने अपनी फाइलिंग में इसकी जानकारी दी है. इस पेमेंट के लिए रिकॉर्ड डेट 21 जनवरी, 2026 है और डिविडेंड का पेमेंट 13 फरवरी, 2026 को या उससे पहले किया जाएगा.

इसके अलावा, बुधवार को ICICI Prudential Asset Management Company Ltd. भी एक्स-डेट हो रही है. कंपनी ने 1 रुपये फेस वैल्यू वाले हर इक्विटी शेयर पर 14.85 रुपये का अंतरिम डिविडेंड को मंजूरी दी है. बोर्ड ने 21 जनवरी, 2026 को रिकॉर्ड डेट तय की है.

इन शेयरों पर कॉर्पोरेट एक्शंस

इसके अलावा, Cian Healthcare Ltd. के शेयरों की ट्रेडिंग रिजॉल्यूशन प्लान सस्पेंशन के तहत सस्पेंड की जा सकती है. जब कंपनी रिजॉल्यूशन प्लान के तहत रिस्ट्रक्चरिंग से गुजर रही होती है, तो ट्रेडिंग सस्पेंड कर दी जाती है. गुरुवार को D. B. Corp Ltd. 10 रुपये फेस वैल्यू वाले प्रति शेयर पर 2 रुपये के फाइनल डिविडेंड के लिए एक्स-डेट होगी.

United Van Der Horst Ltd. में स्टॉक स्प्लिट होगा. इस स्प्लिट में 5 रुपये फेस वैल्यू वाला एक शेयर पांच हिस्सों में बांटा जाएगा. हर नए शेयर की फेस वैल्यू 1 रुपये होगी. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शुक्रवार को अपने तीसरे अंतरिम डिविडेंड के लिए एक्स-डेट होगा. बैंक के बोर्ड ने 10 रुपये फेस वैल्यू वाले हर इक्विटी शेयर पर 0.20 रुपये का डिविडेंड मंजूर किया है. रिकॉर्ड डेट शुक्रवार, 23 जनवरी, 2026 है.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

