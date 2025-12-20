एक्सप्लोरर
Shukra Gochar 2025: अस्त शुक्र आज धनु राशि में करेंगे गोचर, ये 4 राशियां हो जाएं सावधान !
Shukra Gochar 2025: शनिवार 20 दिसंबर की सुबह शुक्र का गोचर धनु राशि में होगा. शुक्र अस्त अवस्था में धनु राशि प्रवेश करेंगे और 24 दिनों तक इस राशि में रहकर कर्क, वृश्चिक समेत 4 राशियों को कष्ट देंगे.
शुक्र गोचर 2025
Published at : 20 Dec 2025 05:10 AM (IST)
ग्रह गोचर
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
