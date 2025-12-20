बता दें कि, शुक्र ग्रह 11 दिसंबर 2025 को अस्त हो चुके हैं. ऐसे में धनु राशि में शुक्र का यह गोचर अस्त अवस्था में होगा. 20 दिसंबर को सुबह 07:50 पर धनु राशि में आकर शुक्र 24 दिनों तक इसी राशि में रहेंगे, फिर 12 जनवरी 2026 को मकर राशि में चले जाएंगे.