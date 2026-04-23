10000 रुपये में कौन-कौन सी खेती कर सकते हैं किसान, जान लें काम की बात

सब्जियों की खेती इस बजट के लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन मानी जाती है. आप मात्र 10 हजार रुपये में भिंडी, लौकी, तोरई और मिर्च जैसी सब्जियां उगा सकते हैं. इनके बीज और खाद का खर्च काफी कम होता है. लेकिन बाजार में इनकी मांग हमेशा बनी रहती है. छोटे स्तर पर शुरू की गई यह मेहनत आपको जल्द ही बड़ा रिटर्न दे सकती है.