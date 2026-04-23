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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चर10000 रुपये में कौन-कौन सी खेती कर सकते हैं किसान, जान लें काम की बात

10000 रुपये में कौन-कौन सी खेती कर सकते हैं किसान, जान लें काम की बात

Farming Under 10000 Rupees: सिर्फ 10000 रुपये के छोटे निवेश से किसान सब्जियों, फूलों और औषधीय पौधों की खेती शुरू कर सकते हैं. कम लागत ये फसलें बहुत कम समय में तैयार होकर तगड़ा मुनाफा दे सकती हैं.

By : नीलेश ओझा  | Updated at : 23 Apr 2026 01:56 PM (IST)
Farming Under 10000 Rupees: सिर्फ 10000 रुपये के छोटे निवेश से किसान सब्जियों, फूलों और औषधीय पौधों की खेती शुरू कर सकते हैं. कम लागत ये फसलें बहुत कम समय में तैयार होकर तगड़ा मुनाफा दे सकती हैं.

खेती शुरू करने के लिए हमेशा लाखों की पूंजी की जरूरत नहीं होती. बल्कि सही समझ और थोड़े से निवेश से भी काम शुरू किया जा सकता है. अगर आपके पास सिर्फ 10000 रुपये हैं. तो आप ऐसी फसलों का चुनाव कर सकते हैं जो कम समय में तैयार होकर आपको अच्छा मुनाफा दे सकें.

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सब्जियों की खेती इस बजट के लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन मानी जाती है. आप मात्र 10 हजार रुपये में भिंडी, लौकी, तोरई और मिर्च जैसी सब्जियां उगा सकते हैं. इनके बीज और खाद का खर्च काफी कम होता है. लेकिन बाजार में इनकी मांग हमेशा बनी रहती है. छोटे स्तर पर शुरू की गई यह मेहनत आपको जल्द ही बड़ा रिटर्न दे सकती है.
सब्जियों की खेती इस बजट के लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन मानी जाती है. आप मात्र 10 हजार रुपये में भिंडी, लौकी, तोरई और मिर्च जैसी सब्जियां उगा सकते हैं. इनके बीज और खाद का खर्च काफी कम होता है. लेकिन बाजार में इनकी मांग हमेशा बनी रहती है. छोटे स्तर पर शुरू की गई यह मेहनत आपको जल्द ही बड़ा रिटर्न दे सकती है.
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साग और हरी पत्तेदार सब्जियों में निवेश करना एक बढ़िया फैसला साबित हो सकता है. पालक, मेथी और मूली जैसी फसलें बहुत कम समय में यानी 30 से 40 दिनों के भीतर कटाई के लिए तैयार हो जाती हैं. इसमें रिस्क बहुत कम है और आप कम लागत लगाकर बार-बार पैदावार ले सकते हैं.
साग और हरी पत्तेदार सब्जियों में निवेश करना एक बढ़िया फैसला साबित हो सकता है. पालक, मेथी और मूली जैसी फसलें बहुत कम समय में यानी 30 से 40 दिनों के भीतर कटाई के लिए तैयार हो जाती हैं. इसमें रिस्क बहुत कम है और आप कम लागत लगाकर बार-बार पैदावार ले सकते हैं.
Published at : 23 Apr 2026 01:56 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Farming Crops Farming Tips

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