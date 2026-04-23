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10000 रुपये में कौन-कौन सी खेती कर सकते हैं किसान, जान लें काम की बात
Farming Under 10000 Rupees: सिर्फ 10000 रुपये के छोटे निवेश से किसान सब्जियों, फूलों और औषधीय पौधों की खेती शुरू कर सकते हैं. कम लागत ये फसलें बहुत कम समय में तैयार होकर तगड़ा मुनाफा दे सकती हैं.
खेती शुरू करने के लिए हमेशा लाखों की पूंजी की जरूरत नहीं होती. बल्कि सही समझ और थोड़े से निवेश से भी काम शुरू किया जा सकता है. अगर आपके पास सिर्फ 10000 रुपये हैं. तो आप ऐसी फसलों का चुनाव कर सकते हैं जो कम समय में तैयार होकर आपको अच्छा मुनाफा दे सकें.
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Published at : 23 Apr 2026 01:56 PM (IST)
Tags :Agriculture Farming Crops Farming Tips
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भावेष पाण्डेय
Opinion