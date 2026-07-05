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बिजली बिल का झंझट खत्म! इस योजना में 60% सब्सिडी पर सोलर पंप दे रही सरकार
PM Kusum Yojana: महंगे डीजल और बिजली बिल की टेंशन को दूर करने के लिए सरकार पीएम कुसुम योजना के तहत सोलर पंपों पर 60% की बंपर सब्सिडी दे रही है. जानें कैसे ले सकते हैं फायदा.
खेती-किसानी में सबसे बड़ा सिरदर्द महंगे डीजल और बिजली के भारी-भरकम बिल का होता है. इसी टेंशन को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए सरकार एक कमाल की स्कीम लेकर आई है. जिसका नाम पीएम कुसुम योजना है. इस स्कीम के तहत किसानों को अपने खेतों की सिंचाई के लिए सोलर पंप लगाने पर पूरे 60 परसेंट की भारी सब्सिडी मिल रही है.
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Published at : 05 Jul 2026 01:17 PM (IST)
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