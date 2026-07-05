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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरबिजली बिल का झंझट खत्म! इस योजना में 60% सब्सिडी पर सोलर पंप दे रही सरकार

बिजली बिल का झंझट खत्म! इस योजना में 60% सब्सिडी पर सोलर पंप दे रही सरकार

PM Kusum Yojana: महंगे डीजल और बिजली बिल की टेंशन को दूर करने के लिए सरकार पीएम कुसुम योजना के तहत सोलर पंपों पर 60% की बंपर सब्सिडी दे रही है. जानें कैसे ले सकते हैं फायदा.

Written By : नीलेश ओझा  | Updated at : 05 Jul 2026 01:17 PM (IST)
PM Kusum Yojana: महंगे डीजल और बिजली बिल की टेंशन को दूर करने के लिए सरकार पीएम कुसुम योजना के तहत सोलर पंपों पर 60% की बंपर सब्सिडी दे रही है. जानें कैसे ले सकते हैं फायदा.

खेती-किसानी में सबसे बड़ा सिरदर्द महंगे डीजल और बिजली के भारी-भरकम बिल का होता है. इसी टेंशन को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए सरकार एक कमाल की स्कीम लेकर आई है. जिसका नाम पीएम कुसुम योजना है. इस स्कीम के तहत किसानों को अपने खेतों की सिंचाई के लिए सोलर पंप लगाने पर पूरे 60 परसेंट की भारी सब्सिडी मिल रही है.

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इस योजना का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अब आपको सिंचाई के लिए न तो बिजली आने का इंतजार करना पड़ेगा और न ही डीजल का मोटा खर्च उठाना पड़ेगा. इस योजना से जुड़कर किसान अपनी बंजर या खाली पड़ी जमीन पर सोलर पैनल लगा सकते हैं. इससे खेतों को दिन के उजाले में ही मुफ्त और भरपूर पानी मिलने लगता है.
इस योजना का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अब आपको सिंचाई के लिए न तो बिजली आने का इंतजार करना पड़ेगा और न ही डीजल का मोटा खर्च उठाना पड़ेगा. इस योजना से जुड़कर किसान अपनी बंजर या खाली पड़ी जमीन पर सोलर पैनल लगा सकते हैं. इससे खेतों को दिन के उजाले में ही मुफ्त और भरपूर पानी मिलने लगता है.
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देश के कई राज्यों में इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसान आवेदन कर चुके हैं. सरकार का टारगेट किसानों की लागत को आधा करना और उनकी आमदनी को बढ़ाना है. एक बार सोलर पंप सेट हो जाने के बाद अगले कई सालों तक सिंचाई का खर्चा बिल्कुल जीरो हो जाता है.
देश के कई राज्यों में इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसान आवेदन कर चुके हैं. सरकार का टारगेट किसानों की लागत को आधा करना और उनकी आमदनी को बढ़ाना है. एक बार सोलर पंप सेट हो जाने के बाद अगले कई सालों तक सिंचाई का खर्चा बिल्कुल जीरो हो जाता है.
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इस योजना का फायदा छोटे और सीमांत किसानों को सबसे ज्यादा मिल रहा है. जो महंगे संसाधनों के चलते सही से सिंचाई नहीं कर पाते थे. योजना के तहत 3 एचपी से लेकर 10 एचपी तक के सोलर पंपों पर अलग-अलग कैटेगरी में बंपर सब्सिडी दी जा रही है. बाकी बची 40 परसेंट रकम में से भी कुछ हिस्सा बैंक लोन से मिल जाता है.
इस योजना का फायदा छोटे और सीमांत किसानों को सबसे ज्यादा मिल रहा है. जो महंगे संसाधनों के चलते सही से सिंचाई नहीं कर पाते थे. योजना के तहत 3 एचपी से लेकर 10 एचपी तक के सोलर पंपों पर अलग-अलग कैटेगरी में बंपर सब्सिडी दी जा रही है. बाकी बची 40 परसेंट रकम में से भी कुछ हिस्सा बैंक लोन से मिल जाता है.
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आवेदन करने की प्रोसेस को काफी आसान बनाया गया है जिससे किसानों को दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें. इच्छुक किसान कृषि विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. इसमें आपको अपनी जमीन के कागज, आधार कार्ड और बैंक अकाउंट जैसी कुछ जरूरी डिटेल्स सबमिट करनी होती हैं.
आवेदन करने की प्रोसेस को काफी आसान बनाया गया है जिससे किसानों को दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें. इच्छुक किसान कृषि विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. इसमें आपको अपनी जमीन के कागज, आधार कार्ड और बैंक अकाउंट जैसी कुछ जरूरी डिटेल्स सबमिट करनी होती हैं.
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इस स्कीम की अच्छी बात यह है कि सोलर पैनल से बनने वाली एक्स्ट्रा बिजली को आप सरकार को बेच भी सकते हैं. यानी खेतों की मुफ्त सिंचाई तो होगी ही इसके साथ ही बची हुई बिजली से आपकी हर महीने अलग से बंपर कमाई भी शुरू हो जाएगी.
इस स्कीम की अच्छी बात यह है कि सोलर पैनल से बनने वाली एक्स्ट्रा बिजली को आप सरकार को बेच भी सकते हैं. यानी खेतों की मुफ्त सिंचाई तो होगी ही इसके साथ ही बची हुई बिजली से आपकी हर महीने अलग से बंपर कमाई भी शुरू हो जाएगी.
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अगर आप भी हर महीने आने वाले बिजली बिल और महंगे डीजल से पूरी तरह छुटकारा पाना चाहते हैं. तो यह मौका हाथ से जाने न दें. तुरंत अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र या जनसेवा केंद्र पर जाकर इस योजना की पूरी जानकारी लें और आज ही अप्लाई करें.
अगर आप भी हर महीने आने वाले बिजली बिल और महंगे डीजल से पूरी तरह छुटकारा पाना चाहते हैं. तो यह मौका हाथ से जाने न दें. तुरंत अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र या जनसेवा केंद्र पर जाकर इस योजना की पूरी जानकारी लें और आज ही अप्लाई करें.
Published at : 05 Jul 2026 01:17 PM (IST)
Tags :
 Agriculture PM Kusum Yojana Solar Pump Schemes For Farmers

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