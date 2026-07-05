बिजली बिल का झंझट खत्म! इस योजना में 60% सब्सिडी पर सोलर पंप दे रही सरकार

इस योजना का फायदा छोटे और सीमांत किसानों को सबसे ज्यादा मिल रहा है. जो महंगे संसाधनों के चलते सही से सिंचाई नहीं कर पाते थे. योजना के तहत 3 एचपी से लेकर 10 एचपी तक के सोलर पंपों पर अलग-अलग कैटेगरी में बंपर सब्सिडी दी जा रही है. बाकी बची 40 परसेंट रकम में से भी कुछ हिस्सा बैंक लोन से मिल जाता है.