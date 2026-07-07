धान की खेती से बनना है मालामाल? तो रोपाई शुरू करने से पहले जरूर जान लें ये 5 बातें

इसके अलावा जो बात अक्सर किसान भूल जाते हैं वह है पौधों का उपचार. रोपाई करने से ठीक पहले उखाड़े गए पौधों की जड़ों को किसी अच्छे फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड के घोल में कम से कम 20 से 30 मिनट के लिए डुबोकर रखें. ऐसा करने से फसल की शुरुआती स्टेज में फंगस और कीड़ों का खतरा बिल्कुल खत्म हो जाता है.