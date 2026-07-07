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धान की खेती से बनना है मालामाल? तो रोपाई शुरू करने से पहले जरूर जान लें ये 5 बातें
Paddy Farming Tips: धान की सीजन में बंपर पैदावार और तगड़ा मुनाफा कमाने का पूरा सीक्रेट प्लान. रोपाई शुरू करने से ठीक पहले हर किसान भाई के लिए ये 5 टिप्स जानना बेहद जरूरी है वरना हो सकता है बड़ा नुकसान
खरीफ सीजन की सबसे मुख्य फसल धान की रोपाई का समय आ चुका है. हमारे देश में ज्यादातर किसान पारंपरिक तरीके से ही धान की खेती करते आ रहे हैं. लेकिन अगर आप इस बार अपनी फसल से रिकॉर्डतोड़ मुनाफा कमाना चाहते हैं. तो रोपाई से पहले कुछ बहुत ही जरूरी बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है.
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Published at : 07 Jul 2026 04:52 PM (IST)
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