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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरइस राज्य के किसानों के लिए बड़ा मौका, दाल मिल खोलने पर सरकार देगी 25 लाख की सब्सिडी

इस राज्य के किसानों के लिए बड़ा मौका, दाल मिल खोलने पर सरकार देगी 25 लाख की सब्सिडी

Rajasthan Government Scheme: किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार दाल मिल लगाने पर 25 लाख रुपये तक की भारी सब्सिडी दे रही है. जान लें कैसे मिलेगा फायदा.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 09 Jul 2026 07:05 AM (IST)
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Rajasthan Government Scheme: राजस्थान के किसानों और कृषि उद्यम शुरू करने की सोच रहे लोगों के लिए एक बड़ा मौका सामने आया है. राज्य सरकार दालों की प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने के लिए दाल मिल लगाने पर अधिकतम 25 लाख रुपये तक की सब्सिडी दे रही है. इस योजना का मकसद किसानों को फसल की वैल्यू बढ़ाकर बेहतर कमाई का मौका देना है.

अक्सर किसान कच्ची उपज बेच देते है. जिससे उन्हें कम लाभ मिलता है. लेकिन अगर उसी उपज की प्रोसेसिंग लोकल लेवल पर हो तो रोजगार के साथ इनकम बढ़ने की चांस भी बढ़ जाते है. किन लोगों को मिल सकता है इस योजना का लाभ? जान लीजिए तय पात्रता, नियम और आवेदन की पूरी प्रक्रिया.

किन लोगों को मिलेगा योजना का फायदा?

यह योजना उन किसानों, किसान उत्पादक संगठनों, सहकारी समितियों और कृषि क्षेत्र में प्रोसेसिंग यूनिट लगाने वाले उद्यमियों के लिए शुरू की गई है. जो दाल मिल लगाना चाहते हैं. सरकार का मकसद दलहन उत्पादक इलाकों में लोकल लेवर पर प्रोसेसिंग सुविधाएं बढ़ाना है. जिससे किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए दूर नहीं जाना पड़े.

योजना के तहत तय की गईं शर्तें पूरी करने वाले आवेदकों को आर्थिक सहायता दी जाएगी. आवेदन से पहले प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जरूरी दस्तावेज और पात्रता से जुड़ी सभी शर्तों की जानकारी लेना जरूरी है. सही तरीके से आवेदन करने पर सब्सिडी का लाभ मिल सकता है और प्रोसेसिंग यूनिट शुरू करने की शुरुआती लागत भी काफी कम हो सकती है.

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ऐसे करें योजना में आवेदन

इस योजना का लाभ लेने के लिए सबसे पहले यह सुनिश्चित करें कि आप सरकार की तय पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं. इसके बाद प्रोजेक्ट से जुड़े जरूरी दस्तावेज, पहचान पत्र, भूमि या यूनिट से संबंधित रिकॉर्ड और दूसरे जरूरी कागजात तैयार रखें. आवेदन पोर्टल या संबंधित विभाग के जरिए किया जा सकता है.

आवेदन जमा होने के बाद दस्तावेजों की जांच और प्रोजेक्ट का मूल्यांकन किया जाएगा. सभी शर्तें पूरी होने पर नियमों के मुताबिक सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा. आवेदन करने से पहले योजना की गाइडलाइन ध्यान से पढ़ना और संबंधित विभाग से पूरी जानकारी लेना बेहतर रहेगा जिससे किसी तरह की गलती के चांस न रहें.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 09 Jul 2026 07:05 AM (IST)
Tags :
 Agriculture Rajasthan Government Farming Tips Schemes For Farmers Farming News
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