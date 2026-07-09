इस राज्य के किसानों के लिए बड़ा मौका, दाल मिल खोलने पर सरकार देगी 25 लाख की सब्सिडी

Rajasthan Government Scheme: राजस्थान के किसानों और कृषि उद्यम शुरू करने की सोच रहे लोगों के लिए एक बड़ा मौका सामने आया है. राज्य सरकार दालों की प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने के लिए दाल मिल लगाने पर अधिकतम 25 लाख रुपये तक की सब्सिडी दे रही है. इस योजना का मकसद किसानों को फसल की वैल्यू बढ़ाकर बेहतर कमाई का मौका देना है.

अक्सर किसान कच्ची उपज बेच देते है. जिससे उन्हें कम लाभ मिलता है. लेकिन अगर उसी उपज की प्रोसेसिंग लोकल लेवल पर हो तो रोजगार के साथ इनकम बढ़ने की चांस भी बढ़ जाते है. किन लोगों को मिल सकता है इस योजना का लाभ? जान लीजिए तय पात्रता, नियम और आवेदन की पूरी प्रक्रिया.

किन लोगों को मिलेगा योजना का फायदा?

यह योजना उन किसानों, किसान उत्पादक संगठनों, सहकारी समितियों और कृषि क्षेत्र में प्रोसेसिंग यूनिट लगाने वाले उद्यमियों के लिए शुरू की गई है. जो दाल मिल लगाना चाहते हैं. सरकार का मकसद दलहन उत्पादक इलाकों में लोकल लेवर पर प्रोसेसिंग सुविधाएं बढ़ाना है. जिससे किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए दूर नहीं जाना पड़े.

योजना के तहत तय की गईं शर्तें पूरी करने वाले आवेदकों को आर्थिक सहायता दी जाएगी. आवेदन से पहले प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जरूरी दस्तावेज और पात्रता से जुड़ी सभी शर्तों की जानकारी लेना जरूरी है. सही तरीके से आवेदन करने पर सब्सिडी का लाभ मिल सकता है और प्रोसेसिंग यूनिट शुरू करने की शुरुआती लागत भी काफी कम हो सकती है.

यह भी पढ़ें: बरसात के मौसम में हरी मिर्च देगी रिकॉर्डतोड़ पैदावार, जान लें खेती का यह धांसू तरीका

ऐसे करें योजना में आवेदन

इस योजना का लाभ लेने के लिए सबसे पहले यह सुनिश्चित करें कि आप सरकार की तय पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं. इसके बाद प्रोजेक्ट से जुड़े जरूरी दस्तावेज, पहचान पत्र, भूमि या यूनिट से संबंधित रिकॉर्ड और दूसरे जरूरी कागजात तैयार रखें. आवेदन पोर्टल या संबंधित विभाग के जरिए किया जा सकता है.

आवेदन जमा होने के बाद दस्तावेजों की जांच और प्रोजेक्ट का मूल्यांकन किया जाएगा. सभी शर्तें पूरी होने पर नियमों के मुताबिक सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा. आवेदन करने से पहले योजना की गाइडलाइन ध्यान से पढ़ना और संबंधित विभाग से पूरी जानकारी लेना बेहतर रहेगा जिससे किसी तरह की गलती के चांस न रहें.

यह भी पढ़ें: बिना मंडी गए बिकेगी लेमनग्रास की फसल, जानिए इस मुनाफे वाली खेती का पूरा सच