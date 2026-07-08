अपने फार्महाउस पर कैसे करें चाय की खेती, जानिए कैसे इस काम को संभव बना सकते हैं आप?

फार्महाउस पर पौधे लगाने के लिए आपको चाय की ऐसी मजबूत और उन्नत किस्मों का चुनाव करना होगा. जो आपके इलाके के तापमान को बर्दाश्त कर सकें. आजकल ऐसी कई वैरायटीज आ चुकी हैं जो कम ऊंचाई वाले मैदानी या हल्के पहाड़ी इलाकों में भी बंपर पैदावार देती हैं. पौधों को हमेशा सही दूरी पर ही लगाएं जिसे उन्हें फैलने की पूरी जगह मिले.