एक्सप्लोरर
अपने फार्महाउस पर कैसे करें चाय की खेती, जानिए कैसे इस काम को संभव बना सकते हैं आप?
Tea Cultivation In Farmhouse: चाय की खेती अब सही तकनीक के दम पर आपके फार्महाउस पर भी मुमकिन है. सही तरीके और जरूरी बातों का ध्यान रखकर आप छोटे स्तर पर इसकी शुरुआत कर बेहतरीन मुनाफा कमा सकते हैं.
अगर आप अपने फार्महाउस पर कुछ अलग ट्राई करने का सोच रहे हैं. तो चाय की खेती एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है. अमूमन लोग सोचते हैं कि चाय सिर्फ असम या दार्जिलिंग की पहाड़ियों में ही उग सकती है. लेकिन सही तरीके अपनाकर आप इसे अपने फार्महाउस पर भी आसानी से उगा सकते हैं.
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 08 Jul 2026 03:40 PM (IST)
एग्रीकल्चर
6 Photos
अपने फार्महाउस पर कैसे करें चाय की खेती, जानिए कैसे इस काम को संभव बना सकते हैं आप?
एग्रीकल्चर
6 Photos
धान की खेती से बनना है मालामाल? तो रोपाई शुरू करने से पहले जरूर जान लें ये 5 बातें
एग्रीकल्चर
7 Photos
गार्डनिंग शुरू करने से पहले खरीद लें ये 7 जरूरी टूल्स, पौधों की देखभाल होगी आसान
एग्रीकल्चर
6 Photos
भीषण गर्मी में दम तोड़ देंगे नए फलदार पौधे, एक्सपर्ट की इन सीक्रेट टिप्स से बचाएं अपने बाग को झुलसने से
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
एग्रीकल्चर
सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कैसे करते थे खेती? खुदाई में मिले थे हैरान कर देने वाले ये सबूत
एग्रीकल्चर
दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा, जो एक ही दिन में हो जाता है 3 फीट तक लंबा
एग्रीकल्चर
क्या सच में मशरूम की खेती से रातों-रात अमीर बन रहे हैं किसान? जान लें हकीकत
एग्रीकल्चर
सावन में इन 5 जादुई पौधों से सजाएं अपनी बालकनी, आसपास भी नहीं आएंगी बीमारियां
Advertisement
शिवाजी सरकार
Opinion